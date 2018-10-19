Александр Солодуха стал трижды дедом

СЕГОДНЯ 11:31 2018-10-19T11:31:21+03:00

30-летний сын артиста Антон и его супруга Юлия стали родителями во второй раз. Первой дочке Софии уже три года. Фото: личный архив

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Радостную новость Александр Солодуха сообщил своим подписчикам в Инстаграме. 30-летний сын артиста Антон и его супруга Юлия стали родителями во второй раз. Первой дочке Софии уже три года.

- Дедушка просил назвать внучку в его честь - Александра, но имена мы выбирали сами. Софию назвал я, а имя для второй дочки выбрала жена. Если у нас будет третья девочка, возможно, мы назовем ее Александра, - рассказывает «Комсомолке» новоиспеченный отец Антон Солодуха. - Жена чувствует себя хорошо. Рожала Юля в РНПЦ «Мать и дитя», и уже в понедельник, надеемся, они с Камилой будут дома.

Напомним, что о будущем пополнении в семье Александр Солодуха сообщил еще в июле, но тогда артист не сообщил, кто именно ждет ребенка: его жена Наталия или невестки сыновей-двойняшек Александра и Антона. У Александра и его жены Кристины пока нет детей.

- Старшего внука зовут Димасик, ему уже четыре года (сын дочери Наталии от первого брака Антонины. - Авт.). Семья Тони сейчас живет в Москве. Вот только три недели назад сыграли там свадьбу, - улыбается Александр Солодуха. К слову, 20 октября младшей дочери артиста Варе исполняется 8 лет.