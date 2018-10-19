2018-10-19T12:20:29+03:00
Происшествия

Должны ли пассажиры пристегиваться в маршрутках?

После страшной аварии под Воложином активно обсуждается, как сделать поездки безопасными
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трагедия произошла в Воложинском районе вечером 18 октября. Фото: СКТрагедия произошла в Воложинском районе вечером 18 октября. Фото: СК
Изменить размер текста:

- Пассажиры маршрутки должны быть пристегнуты, если автомобиль оборудован ремнями безопасности. При этом водитель должен убедиться, что все пристегнуты, - рассказал «Комсомолке» инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. – К сожалению, пассажиры не всегда обращают внимание на ремни и не пристегиваются, а водитель это не проверяет. К слову, допускается не пристегиваться ремнями безопасности тем, кто обучает вождению, а также пассажирам машин оперативного назначения (например, ГАИ), водителям автомобиля-такси в городе и пассажирам, водителям с медицинскими противопоказаниями.

За то, что пассажиры не пристегнуты, водителю грозит предупреждение или штраф в размере до 1 базовой величины (24 руб. и 50 коп.). За такое повторное правонарушение в течение года водителю грозит штраф в размере от 2 до 5 базовых величин (от 49 до 122 руб. 50 коп.). Несет ответственность и пассажир. Ему грозит предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. (до 73 руб и 50 коп.).

Напомним, трагедия произошла в Воложинском районе вечером 18 октября. Водитель маршрутного такси Гродно-Минск врезался в оградительные бетонные блоки. На месте погибла 66-летняя пассажирка маршрутки. В больнице умер 71-летний пассажир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ГАИ опубликовала видео аварии на Гродненской трассе, в которой пострадало 16 человек

Предварительная версия – превышение скоррости: на этом участке можно было ехать не быстрее 50 км/ч (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Крапива и яичная скорлупа: случчанка вырастила огурец, который потянул больше чем на килограмм
Бомж на несколько часов сделал мужчину холостяком: снял с его руки обручальное кольцо, пока тот спал
«Во время родов была пьяна»: В отношении матери ребенка, найденного в Бобруйске, возбудили уголовное дело
В Бресте мужчина украл у возлюбленной сейф с деньгами и украшениями
Ищут водителя из Гродно, который проехал по ноге ребенка и скрылся
Офис TUT.BY проверил кинолог с собакой: кто-то прислал письмо с угрозой взрыва
Александр Лукашенко едет в Гродненскую область: посетит туркомплекс, ледовую площадку, футбольный манеж и университет
Наркомана, который с ножом напал на заправку в Витебске, посадят на 11 лет
ГАИ опубликовала видео аварии на Гродненской трассе, в которой пострадало 16 человек
ДТП в Логойском районе: столкнулись фура и микроавтобус
Читательница «КП» нашла в творожных сырках железки
Витеблянина, который под спайсами напал на заправку, осудили на 11 лет