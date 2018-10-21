Муж умершей в 6 роддоме Минска: «Жене сказали, что она молодая и здоровая - кому как не ей рожать таких богатырей?»

20 августа - самый счастливый и одновременно самый жуткий день для Льва, гражданского мужа Валентины Захаревич, которая умерла в 6-м минском роддоме вскоре после родов. Ребенок выжил, мальчика назвали Давидом. Через несколько дней его маму похоронили на родине, в Слуцке.

В день смерти Валентины Лев написал заявление в Следственный комитет. Родные Валентины молчали почти два месяца.

- Лев, приношу вашей семье наши соболезнования. Ситуация страшная - умерла молодая женщина. До начала родов как проходила беременность Валентины?

- Беременность проходила без патологий, анализы и УЗИ, которые назначали врачи, сделаны вовремя. Единственное, на что жаловалась жена - это на периодически возникающую изжогу. Ни у меня, ни у Валентины не было детей, поэтому ребенок был желанный.

- Как вы выбирали роддом и врача?

- Так как Валентина работала в больнице скорой медицинской помощи реабилитологом, мы договорились, что роддом она выберет сама. Жена решила рожать в вип-отделении 6-го роддома, договор заключили на 37-й неделе беременности. Нам назначили врача - Дудко Марию Павловну, с которой познакомились в тот же день. Уже тогда по результатам УЗИ было понятно, что плод крупный, и, глядя на документы, врач сказала, что, возможно, нужно будет делать кесарево, но решать будет консилиум. Мы обсудили с женой: как врачи посоветуют - так и будем делать.

В день смерти Валентины Лев написал заявление в Следственный комитет. Фото: личный архив.

17 августа очередное УЗИ показало, что вес ребенка - 4500 - 4670. На консилиуме Наталья Александровна Одинцова (заместитель главного врача по родовспоможению 6-й больницы Минска. - Ред.) сказала, что жена молодая здоровая женщина, кому, как не ей, рожать таких богатырей. К слову, рост Валентины был 171 сантиметр, вес до беременности - 62 килограмма, размер одежды S. В тот же день КТГ диагностировал начало схваток. Доктор начала искать свободную палату, но, вернувшись, сказала, что схватки тренировочные, и нет необходимости находиться в роддоме. Вале укололи обезболивающее и сказали, когда интервал между схватками сократится - приезжать снова. Она поехала домой. Доктор еще сказала, что в выходные у ее супруга день рождения, она будет на даче, и ей понадобится время, чтобы доехать до роддома. Вечером того же дня я приехал в Минск, жена почти не спала ночью, у нее болел живот.

- Почему вы не ехали в роддом?

- Потому что врач сказал, что должен сократиться интервал между схватками либо должны отойти воды. И тогда приезжать. Валя постоянно замеряла время между схватками. В ночь с субботы на воскресенье она снова не спала из-за болей в животе. Со словами «я так больше не могу, поехали в роддом», жена разбудила меня около пяти утра. Когда ее принимали, сказали, что, судя по картине, родить должна к обеду или к вечеру. Жену разместили в отделении патологии беременности. Я уехал, в той палате находиться было нельзя. В воскресенье я дважды приезжал в роддом, жена спускалась, говорила, что болит живот. С воскресенья на понедельник она тоже не спала, медсестра дала снотворное, не помогло. Посреди ночи Валя снова обратилась к медсестре за помощью, сказала, что болит живот, ее перевели в вип-палату. Жена позвонила в пять утра в понедельник, я поехал в роддом.

Около 8 утра приехала Дудко, Валю осмотрели и сказали, что надо ждать. После у жены продолжительное время была рвота, она сказала: «Пусть меня режут, я больше так не могу». Около 12 часов со словами, что «человек не может мучиться четыре дня и нужно что-то делать», я позвонил Дудко. Она пришла с Натальей Одинцовой. Я сказал, что жена хочет, чтобы ее резали. Одинцова сказала: «Сейчас посмотрим». Они увели жену в родзал, откуда на своих ногах она уже не вышла…

Время рождения ребенка - 13.40. Я был в палате, прибежала акушерка со словами: «Папа, быстро пойдемте смотреть малыша». Я спросил: «Родила?» Ответили, что пришлось немножко помочь. После я узнал, что ребенка тянули щипцами... Пока я шел по коридору, одна акушерка, открыв дверь в родзал, меня торопила, вторая, идя за мной, подталкивала в спину. В родзале находилось много людей. Ребенок был белого цвета. Одинцова подхватила его на руки, сказав, чтобы я не переживал, что, возможно, это инфекция. Показала, что малыш кричит, сказала, что его нужно срочно отдавать врачам в реанимацию. Поцеловав жену, я вышел и спросил, когда ее привезут в палату. Ответили, что через два часа отойдет от наркоза, и привезут. Часа через полтора я снова спросил, как там моя жена. Спросил, можно ли к ней зайти. Разрешили, я зашел в родзал. Увидел бледно-синее лицо жены и абсолютно синие губы. Мне сказали, что, возможно, она потеряла больше крови, чем другие роженицы. Жена лежала с закрытыми глазами. Я сидел рядом, держал ее за руку, в какой-то момент руки задрожали. Меня вывели из родзала, и следующая картина, которая стоит в моей голове: дверь в родзал осталась открытой - жене руками давят на грудную клетку. И я понял, что у нее произошла остановка сердца.

Валю перевезли в операционную, где она находилась всю ночь. На вопрос, что произошло, мне ответили, что околоплодные воды попали в кровь, это и вызвало такую реакцию. Я и ближайшие родственники были в вип-палате. Утром в среду, через два дня после рождения ребенка, раздался телефонный звонок, нам сообщили, что Валентина умерла. Нет смысла рассказывать о том, что творилось у меня внутри. В этот день я написал заявление в Следственный комитет.

Жену отвезли на вскрытие в 9-ю больницу. Я позвонил туда, сказал, что хочу, чтобы вскрытие производилось в присутствии судмедэкспертов, поскольку я обратился в Следственный комитет. Они согласились. Но когда я приехал на Семашко, мне сказали, что вскрытие уже закончено. Родственники сказали, что видели там Наталью Одинцову. С момента родов и до сегодняшнего дня Мария Павловна Дудко мне ни разу не позвонила.

Хотел бы обратить внимание, что ни я, ни родственники Валентины не собирались придавать огласке эту историю до момента окончания проверки Следственного комитета. Но, увидев в «Комсомолке» интервью Натальи Одинцовой, которая рассказывает про то, как у них все хорошо в роддоме, я посчитал это не просто циничным, а моральным издевательством над собой, покойной супругой и ее родственниками. И решил рассказать и о другой стороне медали, которую прочувствовал на собственном опыте.

Родные Валентины молчали почти два месяца. Фото: личный архив.

Спрашивая после Наталью Александровну про причины произошедшего, услышал, фразу, что на мою жену указал перст божий. И, даже если бы Валентина не погибла в роддоме, ее, к примеру, могла бы сбить машина. Я про себя подумал: «Это ответ врача? Или ясновидящей?» Или она действительно считает себя «почти богом», как рассказала в интервью?..

ОФИЦИАЛЬНО

«Проверка приостановлена до получения результатов медицинской экспертизы»

- Проверка по факту смерти Валентины Захаревич проводится Партизанским районным отделом г. Минска Следственного комитета, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. - В ходе проверки опрошены медицинские работники, родственники умершей, изъята и изучена необходимая медицинская документация, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проведение проверки приостановлено до получения результатов судебно-медицинской экспертизы, которая проводится Государственным комитетом судебных экспертиз, а также ведомственной проверки, проводимой Министерством здравоохранения.

В 6-м роддоме Минска ситуацию не комментируют.