Дакота ответила Александру Васильеву: «Да, я одеваюсь так, как одеваюсь. Это такое же выражение себя!»
18 октября статья Александра Васильева появилась на сайте одного из изданий. Историк моды написал, что причиной развода звездной пары стал гетеросексуальный внешний вид Риты. По словам Васильева, уже в браке Дакота продолжала одеваться, как девушка в поиске мужчины.
- Не забывайте, одеваясь гетеросексуально, вы привлекаете только тех мужчин, которые хотят строить отношения только на этой почве, - сказал ведущий «Модного приговора».
Васильев также заявил, что красивые мужчины не бывают верны одной женщине и что Рите стоило простить мужа, а не выносить весь сор из избы. Историк моды уверен, что всем этим певица и композитор в первую очередь испортила репутацию себе.
Колонку Васильева перепечатал сайт woman.ru, где Дакота и нашла этот материал. Слова ведущего буквально взбесили Риту, и она написала разгромный пост на своей странице в Инстаграме.
-…Выходит статья, где главный «эксперт моды российского телеящика», тот самый пёстрый эпатажный дяденька, осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, злобно «разносит» Риту Дакоту, цинично рассуждая о том (прям вот дословно пересказываю), что « причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная (ШТААААА?!?! яяя???), а ещё причина - в татуировках и пирсинге.. Ещё у меня отвратительный макияж и его возмущают мои ресницы и яркие помады (штаааа?! Я помадами вообще не пользуюсь, от слова СОВСЕМ)». Дальше-больше. Дяденька уверенно заявил что такие девушки как я «обречены на измены», ну а после добавил пару жизненных «советов» о том, что он уверен «измены можно и НУЖНО прощать», отметив, что уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить.» Мир вообще в себе? С каких пор уходить от предателя унизительно?? С каких пор лица центрального телевидения имеют какое-то собачье право тыкать тебе в недостатки на всеобщее обозрение (да, я наращиваю ресницы с 19 лет, потому что у меня нет своих от природы, это в папу и я всю школу мазала их касторкой, ходила как рыба и комплексовала). Да, я одеваюсь, так как одеваюсь. Это такое же выражение себя… Это я! И я уважаемые «журналисты» и «модные эксперты» живой че-ло-век, музыкант и личность. А не гуру моды и модель. Если я буду чувствовать себя комфортно - буду носить мешок из-под картошки, потому что МОГУ. Это статья взбесила меня тем, что вот почитает ее кто-нибудь из моих девчонок-поклонниц и всерьез поверит «важному дяде из телевизора», что ее длинные от природы ресницы вульгарно, наряды, которые являются отражением ее сути - омерзительны, татуировки - вообще проклятие, а все вместе - конечно же причина Вам изменять. Вот что меня пугает…*, - заявила Рита.
К слову, с обоих ресурсов материал Васильева исчез.
(*Орфография и пунктуация сохранены.)
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