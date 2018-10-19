Дакота ответила Александру Васильеву: «Да, я одеваюсь так, как одеваюсь. Это такое же выражение себя!»

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-19T16:33:03+03:00

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18 октября статья Александра Васильева появилась на сайте одного из изданий. Историк моды написал, что причиной развода звездной пары стал гетеросексуальный внешний вид Риты. По словам Васильева, уже в браке Дакота продолжала одеваться, как девушка в поиске мужчины.

- Не забывайте, одеваясь гетеросексуально, вы привлекаете только тех мужчин, которые хотят строить отношения только на этой почве, - сказал ведущий «Модного приговора».

Васильев также заявил, что красивые мужчины не бывают верны одной женщине и что Рите стоило простить мужа, а не выносить весь сор из избы. Историк моды уверен, что всем этим певица и композитор в первую очередь испортила репутацию себе.

Колонку Васильева перепечатал сайт woman.ru, где Дакота и нашла этот материал. Слова ведущего буквально взбесили Риту, и она написала разгромный пост на своей странице в Инстаграме.

-…Выходит статья, где главный «эксперт моды российского телеящика», тот самый пёстрый эпатажный дяденька, осуждающий внешний вид телезрительниц на всю страну ежедневно на Первом канале, злобно «разносит» Риту Дакоту, цинично рассуждая о том (прям вот дословно пересказываю), что « причиной измен моего супруга стало то, что я очень вульгарная и откровенная (ШТААААА?!?! яяя???), а ещё причина - в татуировках и пирсинге.. Ещё у меня отвратительный макияж и его возмущают мои ресницы и яркие помады (штаааа?! Я помадами вообще не пользуюсь, от слова СОВСЕМ)». Дальше-больше. Дяденька уверенно заявил что такие девушки как я «обречены на измены», ну а после добавил пару жизненных «советов» о том, что он уверен «измены можно и НУЖНО прощать», отметив, что уйдя от предателя я унизила себя и испортила себе репутацию, а к моему бывшему мужу в постель придут толпы девушек, которые теперь подумают, что он секс-гигант и захотят проверить.» Мир вообще в себе? С каких пор уходить от предателя унизительно?? С каких пор лица центрального телевидения имеют какое-то собачье право тыкать тебе в недостатки на всеобщее обозрение (да, я наращиваю ресницы с 19 лет, потому что у меня нет своих от природы, это в папу и я всю школу мазала их касторкой, ходила как рыба и комплексовала). Да, я одеваюсь, так как одеваюсь. Это такое же выражение себя… Это я! И я уважаемые «журналисты» и «модные эксперты» живой че-ло-век, музыкант и личность. А не гуру моды и модель. Если я буду чувствовать себя комфортно - буду носить мешок из-под картошки, потому что МОГУ. Это статья взбесила меня тем, что вот почитает ее кто-нибудь из моих девчонок-поклонниц и всерьез поверит «важному дяде из телевизора», что ее длинные от природы ресницы вульгарно, наряды, которые являются отражением ее сути - омерзительны, татуировки - вообще проклятие, а все вместе - конечно же причина Вам изменять. Вот что меня пугает…*, - заявила Рита.

К слову, с обоих ресурсов материал Васильева исчез.

(*Орфография и пунктуация сохранены.)

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