2018-10-25T20:09:15+03:00
Общество

«Продэкспо-2018»: Бульба в шоколаде, съедобные стаканчики и торт-монстр

На международной выставке-ярмарке представили продуктовые новинки [фото]
Эвика ОТТО
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В рамках «Продэкспо-2018» в Футбольном манеже проходит конкурс кондитеров. Куда только не завела фантазия его участников!В рамках «Продэкспо-2018» в Футбольном манеже проходит конкурс кондитеров. Куда только не завела фантазия его участников!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Вход на выставку не бесплатный, но за 5 рублей можно попробовать сырные и мясные новинки, сладости и хлебобулочные изделия, живое пиво и йогурты.

Первое, на что мы обратили внимание, - съедобные стаканчики и крышечки для кофе. В столицу любопытную новинку привезла частная компания из Полоцка. А производят их в Украине.

- Это вафельный стаканчик, покрытый внутри шоколадной глазурью. По технологии он выдерживает кипяток до 20 минут, а чтобы дно не промокало, внизу толстый слой шоколада, - объясняет нам специалист отдела продаж Евгений Строк.

Мы попробовали - нам понравилось: выпиваешь кофе, съедаешь стаканчик вместо десерта и вдобавок не наносишь вред экологии. Полотчане надеются, что съедобная новинка заинтересует столичные кофейни, которые в Минске растут как грибы после дождя. Дистрибьюторы также заверили, что цена на кофе в таком стаканчике вырастет всего на 50 копеек.

Мы попробовали - нам понравилось: выпиваешь кофе, съедаешь стаканчик вместо десерта и вдобавок не наносишь вред экологии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы попробовали - нам понравилось: выпиваешь кофе, съедаешь стаканчик вместо десерта и вдобавок не наносишь вред экологии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следующая новинка выставки - пряник «Бульба в шоколаде». Да, вы не ослышались: одна из кондитерских фабрик выпустила в тестовом режиме ограниченную партию десерта из картофельного пюре, сахарного сиропа и шоколадной глазури.

Новинка выставки - пряник «Бульба в шоколаде». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новинка выставки - пряник «Бульба в шоколаде».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Обалдеть! - вырвалось у нас, когда мы попробовали пряник. - Картофель не чувствуется. На вкус - пряник как пряник, только не такой сладкий.

- Просто за счет шоколадной глазури вкус картофельного пюре не такой ярко выраженный, - говорит начальник лаборатории Ольга Осипович. - Пока такой пряник выпускается в качестве сувенира, но скоро они должны появиться в продаже. Ориентировочная стоимость - рубль за три штучки.

Крестьянское хозяйство Srub из города Туров Гомельской области привезло на выставку свои мясные новинки: венгерские колбаски с кукурузой и паприкой и ветчину из розовой телятины.

Стоимость килограмма ветчины будет варьироваться от 16 до 18 рублей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стоимость килограмма ветчины будет варьироваться от 16 до 18 рублей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наше хозяйство ориентируется на молодежь. И сегодня многие задумываются о здоровом питании и не хотят, например, есть свинину. Поэтому запустили линейку мясных изделий премиум-класса из розовой телятины. Стоимость килограмма ветчины будет варьироваться от 16 до 18 рублей, - рассказывает Светлана Шруба.

Хозяйство Srud выпускает овощные полуфарикаты. В драники достаточно добавить 2 яйца - драники готовы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хозяйство Srud выпускает овощные полуфарикаты. В драники достаточно добавить 2 яйца - драники готовы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусские производители также потихоньку приучают покупателей к колбасе с белой благородной плесенью, которая очень популярна в Испании и Италии.

- Это говяжья колбаса с белой плесенью появится на прилавках со следующей недели. Стоить будет примерно 4 рубля за 110 граммов, - говорят представители предприятия.

Это говяжья колбаса с белой плесенью появится на прилавках со следующей недели. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это говяжья колбаса с белой плесенью появится на прилавках со следующей недели.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В поисках партнеров на выставку приехали представители Полоцкого пивзавода –предприятие, где варят пиво по классической технологии. Но в Минске оно продается только в одном магазине.

- Наше пиво проходит процесс брожения и дображения, по новым технологиям эти два процесса совмещены. Кроме того, мы в продукции нет никаких добавок: в составе только вода, солод, хмель, - улыбается начальник отдела сбыта Галина Медякова.

В поисках партнеров на выставку приехали представители Полоцкого пивзавода. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В поисках партнеров на выставку приехали представители Полоцкого пивзавода.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможно, на прилавках страны скоро появятся новинки от армянской компании, которая производит необычные для белорусов консервации - виноградные консервированные листья, маринованные фенхель, бутень, черемша, компот из дикой груши, айвы, терна, фейхоа, варенье из грецкого ореха и кизила. Любителям экзотики на заметку!

Возможно, на прилавках страны скоро появятся новинки от армянской компании, которая производит необычные для белорусов консервации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возможно, на прилавках страны скоро появятся новинки от армянской компании, которая производит необычные для белорусов консервации.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В рамках «Продэкспо-2018» в Футбольном манеже проходит конкурс кондитеров. Куда только не завела фантазия его участников!

- Цветок-людоед?! - даже испугались мы, увидев торт в виде гигантского цветка с челюстью, как у акулы, и подписью: «Осторожно. Близко не подходить, не пытаться кормить».

- Все это съедобно! А вот на этом свадебном торте «Земная любовь» молекулярный бисквит в виде мха и корни из мастики, - заявили нам студенты-кондитеры Молодечненского государственного колледжа.

Скажем честно, очень креативно, но пробовать не хочется!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К слову, на волне борьбы с пластиковыми пакетами актуально смотрелся стенд с упаковками из биоразлагаемых материалов. Компания предлагает и стандартные пластиковые упаковки, но отмечает, что к экологичной таре интерес белорусских производителей повысился.

- Эта упаковка сделана из биоразлагаемого картона из кукурузного крахмала. Многие производители хотели бы на нее перейти, но не могут себе это позволить из-за цены. Если вспененный ланч-бокс стоит 20 копеек, то биоразлагагаемый - рубль. Но объем заказов на данный вид продукции все равно очень увеличился. Хорошо продаются биоразлагаемые вилки, ложки и ножи. Заказывают, используют и очень довольны, - рассказал сотрудник компании Сергей Пшеничный.

Эта упаковка сделана из биоразлагаемого картона из кукурузного крахмала. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эта упаковка сделана из биоразлагаемого картона из кукурузного крахмала.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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