Музыканты «Нейро Дюбеля»: После ухода Саши состояние такое, будто вырвали шнур из розетки…

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-20T09:09:48+03:00

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Лидеру группы «Нейро Дюбель» Александру Куллинковичу было всего 46 лет. Известие о его смерти стало шоком как для поклонников (тем более что группа должна была на следующий день выступить на большом фестивале), так и для музыкантов. Саша планировал в следующем году отметить 30-летие группы в Prime Hall. Но вышло так, что сейчас будет концерт-постскриптум, а лидер группы будет присутствовать в зале лишь на экране.

В время концертов Саша вел себя очень раскованно, и не всегда даже помнил потом, какие песни исполнял.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне мы встретились с музыкантами группы в буквальном смысле под землей - в студии, которая расположена в бывшем бомбоубежище. В этой студии они снимали клип на песню «Можно жить», тут репетировали в последний раз с Куллинковичем, и поэтому подготовку к концерту именно в этом бункере сочли символичным.

- Мы никому ничего не предлагали - сделать концерт решили сами музыканты. По последним подсчетам, на сцену выйдут 15 вокалистов, среди них Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Змитер Вайтюшкевич, Александр Помидоров, Алесь Мышкевич, Алесь Лютыч, Зоя Сахончик, Ангус Торнадо, Lesli Knife, Алесь Таболич, Денис Тарасенко, Юрий Наумов. Будут также дуэты. Возможно, придет Александр Солодуха, если сможет найти окно в гастрольном графике. Ведь песня «Чужая милая» плотно вошла в репертуар «Нейро Дюбеля», и оба Александра даже выступали несколько раз вместе. Играть весь концерт будет только группа «Нейро Дюбель». Концерт получится большой, поэтому начнется ровно в 19.00.

С этим составом группы "Нейро Дюбель" он выступал последние 10 лет.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Есть ли песни, которые Саша сочинил, но не успел сделать?

- Да, 4 - 5 песен, но не для «Нейро Дюбеля», а для его сайд-проекта - группы «Велосипедистов».

- Вокалисты исполнят старые песни в своей, оригинальной интерпретации?

- Нет, это же не трибьют. Правда, песня «Переехала комбайном» в исполнении Игоря Ворошкевича получилась несколько иной.

- Видеоинсталляцию для концерта вы тоже готовите?

- Обязательно. Бывший гитарист группы Макс Паровой сейчас занимается ею в Москве. Думаем также в паузах между песнями показывать в записи Куллинковича, который читает стихи или дает интервью. Был даже вариант использовать запись его голоса в одной из песен. Планируется, что снимать концерт будет группа из Новосибирска, мы его выпустим потом на DVD.

- А родственники Александра принимают участие в подготовке концерта?

- Безусловно, мы все делаем с согласия родных. А все деньги, вырученные за билеты на концерт, пойдут на изготовление памятника Саше на кладбище, где он похоронен. Кроме того, есть предложение поставить городскую скульптуру в Минске - такой собирательный образ панка. Но это пока только идея.

Он мечтал сделать юбилейный концерт на 30-е группы в Prime Hall. К сожалению, концерт там пройдет, но без него.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что ожидает группу «Нейро Дюбель» дальше?

- Пока нет ответа. Пустота. Настроение такое, что это последний концерт «Нейро Дюбеля». Но все участники группы параллельно имеют другие специальности. Например, барабанщик Андрей Степанюк, который в группе 28 лет, - водитель междугородних рейсов. Нам пишут люди, которые приглашают нас по отдельности в свои музыкальные проекты. Но чтобы вместе, группой - такого нет. На этот случай у нас есть фраза о том, что «Кино» без Цоя не бывает. Так что состояние сейчас у группы такое, словно вырвали шнур из розетки… Но концерт памяти мы проведем.

Сергей МАЛИНОВСКИЙ.

НЕ ПРОПУСТИ!

Концерт памяти лидера группы NeuroDubel Александра Куллинковича (с группой споют Лявон Вольский, Олег Хоменко, Юрий Стыльский, Игорь Ворошкевич, Владимир Пугач, Змитер Вайтюшкевич и др.) - 25 октября, 19.00, Prime Hall. Билеты: от 30 до 45 руб. Т.(033)661-14-32.