Сергей Румас посмотрел оперу «Саломея», премьеру которой перенесли на месяц из-за жалоб верующих

20 Окт. 22:00 2018-10-20T22:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в сентябре прогоны спектакля успела посмотреть театральная общественность и пресса (подробности в ИСТОРИЮ ВОПРОСА). А теперь была самая настоящая премьера при стечении бомонда, а также обладателей билетов на сентябрьские показы, перенесенные на 18 и 19 октября. Большой посетил даже премьер-министр Сергей Румас.

Постановка оперы Штрауса впечатляет масштабностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что накануне сорвавшейся премьеры главный режиссер Белорусской оперы Михаил Панджавидзе говорил «Комсомолке», что письмо группы из 125 православных активистов именно за несколько дней до премьеры появилось неспроста: «Кулуарные интриги». В СМИ даже звучало мнение, что это выпад против творческого руководства театра и его администрации. Так это или нет, но спустя несколько недель в театре появилась должность художественного руководителя. И занял ее бывший директор и худрук Белорусского балета Валентин Елизарьев, покинувший театр 9 лет назад из-за конфликта с Министерством культуры.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Скандал с оперой Штрауса «Саломея» разгорелся 6 сентября - за три дня до премьеры. На рекламу в театре не поскупились (баннеры и афиши висели по всему городу), но премьеру отменили - сентябрьские показы перенесли на 18 и 19 октября.

В опере "Саломея" немало моментов, перекликающихся с современностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, накануне открытия сезона 125 православных христиан написали в Администрацию президента и в Генпрокуратуру. Они требовали не допускать премьеру «Саломеи» - тем более перед церковным праздником Дня усекновения головы Иоанна Предтечи (в опере и описан эпизод, когда падчерица библейского царя Ирода так вожделеет поцелуя пленного пророка Иоканаана, что приказывает ради этого отрубить ему голову. - Ред.). Еще в письме просили завести уголовное дело на главного режиссера театра Михаила Панджавидзе за «возбуждение религиозной вражды». Также недовольны активисты искажением библейской истории, кощунством, «злословием на Христа», глумлением над памятью Иоанна Крестителя, «дерзким антихристианским, антицерковным деянием», показом на сцене библейских персонажей.

Библейский сюжет приблизили к современности антуражем спектакля и сменой времени действия в нем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что постановку на тот момент никто из зрителей не видел. Письмо завершается так: «Мы, православные христиане Беларуси, решили: «Саломее» не быть!» Однако постановку уже одобрила Республиканская экспертная комиссия по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости. А разрешение на постановку от православного митрополита Павла было получено еще в июне.

- Во время встречи я ему объяснил, что в опере ничего распутного и антиклерикального нет, - сказал «Комсомолке» режиссер Михаил Панджавидзе.

Зрителей в белорусской постановке "Саломеи" ждет настоящая драма.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это подтвердил и председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин:

- Главреж театра приходил к нам на встречу по доброй воле. Хотел, чтобы мы поняли, о чем его опера: что в ней нет пошлости, глумления (например, эротики, сцены с отрубленной головой Иоанна Крестителя и прочего подобного).

Так что со своей стороны БПЦ никаких действий к отмене премьеры не предпринимала.

Одной из претензий верующих к постановке были костюмы персонажей в этой сцене - якобы они напоминали радужный флаг ЛГТБ-движения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Режиссеру, как я понял, было важно знать, что БПЦ не будет добиваться запрета, - говорил Лепин. - Однако то, что мы не противостоим выходу «Саломеи», не означает, что мы оперу одобряем. Но госкомиссия сделала вывод, что в постановке нет провокации, глумления или богохульства. Поэтому мы высказали свое пожелание о переносе спектакля.

В постановке использованы современные технологии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мне кажется, это надуманный повод. Это кулуарные интриги. Надеемся, премьера «Саломеи» состоится. Хотя как можно во что-то верить теперь? Кто бы мог подумать, что в светском государстве в XXI веке по письму 125 человек могут сделать подобное! – говорил режиссер Михаил Панджавидзе. - В письме они требуют привлечь меня к уголовной ответственности за то, что я поставил порнографическое произведение. Но комиссия не увидела ничего подобного. Поэтому на основании заключения комиссии могу подать в суд за клевету.

Опера рассказывает о далеком библейском прошлом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интересно, что 7 сентября состоялся прогон «Саломеи» в присутствии критиков. Их впечатлили масштабность, глубина раскрытия темы. А еще (парадокс!) - то, как Панджавидзе умело решил вопросы с острыми углами постановки.

А КАК У НИХ

Первые постановки «Саломеи» Штрауса с композиторским либретто по пьесе Оскара Уайльда в немецком переводе в начале ХХ века в Лондоне и Вене запрещали. Виной была сомнительная репутация Уайльда, а также ряд сцен вроде праздничной оргии или эротического «танца семи покрывал».

Спектакль, судя по всему, теперь точно попадает в репертуар Большого театра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

В Беларуси почти год назад белорусские православные верующие протестовали против показов фильма «Матильда» о любви наследника российского престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Правда, ни письма, ни одиночные пикеты на прокат картины не повлияли. А пару лет назад христианские активисты пытались запретить выступление в Беларуси украинской рок-группы Nokturnal Mortum. Их произведения не раз становились объектом критики за проявления ненависти и розни.