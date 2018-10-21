Кровавая история Минского гетто: Нацисты убивали семьи прямо в квартирах, а узников травили собаками под музыку

За два года и три месяца в облавах, погромах и налетах, в муках от голода и болезней здесь погибло как минимум 97 тысяч евреев. «Комсомолка» вспоминает страшные события с историком, старшим преподавателем кафедры философии и политологии Белгосмедуниверситета Сергеем Тукало

- Еврейские гетто по сути - лагеря смерти. Они стали частью нацистской политики геноцида, направленного на уничтожение людей по расовым, национальным и религиозным мотивам, ведь третий рейх осудил всех без исключения евреев Европы и СССР на уничтожение, - говорит Сергей Николаевич. - Белорусские земли в годы Великой Отечественной войны стали своеобразным «научным центром» нацистов, где отрабатывали методы быстрой ликвидации большого числа негодных, согласно фашистской идеологии, в расовом отношении людей.

Принудительные работы для узников гетто были повседневной реальностью.

Минское гетто было одним из крупнейших не только в Беларуси, но и на всей оккупированной фашистами территории СССР. Создали его уже 19 июля 1941-го - не прошло и месяца со дня вторжения фашистов в столицу БССР. Для гетто выделили отдельный район – порядка 40 улиц и переулков на юго-западе Минска. Теперь это центр: Немига, Раковская, Коллекторная, Сухая, Юбилейная площадь...

В 2-3-КВАРТИРНОМ ДОМЕ В ГЕТТО ЖИЛО ПО СТО ЧЕЛОЕК

За лето 41-го евреев согнали туда со всего города, разрешив взять с собой имущество и предложив работать в созданных немцами трудовых колоннах. Работа была очень тяжелой: перевозка песка и глины, копание земли без лопат, разборка разрушенных зданий, чистка туалетов.

В гетто евреев сгоняли под немецким конвоем.

- Нередко евреи выполняли ненужный труд – скажем, вырывали ямы и засыпали их снова, - приводит факты историк. - Работающим раз в день выдавали 200 г хлеба и мутную водичку - суп. На фабрике «Октябрь» причиталась кружка горячего питья - фашисты называли его кофе. Работавшие на предприятиях оккупантов могли рассчитывать на отбросы немецких кухонь – и тогда в гетто готовили оладьи и запеканки из добытых там картофельных очистков.

Попасть в гетто через два входа на улицах Островского и Опанского могли узники-рабочие, немецкие военные и сотрудники оккупационной городской управы. Попытка выйти для евреев без направления к месту работы грозила расстрелом. А по нарушителям, перелазящим через ограду, стреляли без раздумий. Кстати, жителей гетто было просто узнать среди горожан – их обязали носить на одежде полукруглые желтые латки (работавшие носили еще и красные, а иждивенцы – зеленые).

Немецкие солдаты часто фотографировались с евреями и отправляли эти фото своим близким.

Переселением евреев в гетто, обеспечением их работой, продуктами и другими товарами занимался еврейский комитет – юденрат. Его работники поясняли позицию немцев по еврейскому вопросу, а еще выплачивали наложенные оккупантами контрибуции. Так, в 30 тысяч червонцев они оценили компенсацию затрат на переселение. Кроме того, отдельно конфисковывали одежду, свечи, мыло, тарелки, мясорубки, тазы.

Постепенно фашисты все туже зажимали петлю вокруг гетто. По приказу гауляйтера Кубе евреи не могли пользоваться электроэнергией и радиоточками. А комиссар Минска Кайзер с 17 октября 1941-го запретил еврейским детям – они составляли четверть населения гетто - посещать школы. Узникам гетто отказали в соцстраховании по болезни. На территории не было магазинов, бани, а воду для питья брали из уличных водозаборных колонок и колодцев.

В гетто евреи переселялись со своим имуществом.

- В гетто была дикая скученность: в одноэтажном 2-3-квартирном доме жило до сотни человек, а в небольшом 2-этажном – по 200 – 300, - говорит Сергей Тукало. - Голода и антисанитарии в такой ситуации не избежать: были вспышки фурункулеза, цинги, сыпного и брюшного тифа – последний лютовал с 1942-го. Немцы панически боялись эпидемий, которые могли перекинуться на остальную часть города, поэтому медики гетто специально занижали статистику по инфекциям - они опасались, что реальная картина приведет к массовому уничтожению узников…

Родители пытались любыми способами тайно вывести из гетто своих детей – тут помогали и жители белорусской части города (более 790 белорусов признаны праведниками народов мира за спасение евреев – в том числе узников Минского гетто. – Ред.). Но мало кто из узников знал, что с появлением гетто в Минске начала работать комиссия при детских учреждениях, которая определяла национальность по внешним признакам. Потому дети-евреи часто снова оказывались среди узников…

Такая ограда отделяла Минское гетто от остальной части города.

Уже в 1941-м зародилось подполье Минского гетто во главе с Гиршем Смоляром из 22 ячеек – десяток. Они действовали в гетто и вне его – там, где работали еврейские трудовые колонны. Каждая группировка имела задачу: 16-я десятка держала связь с районом вне гетто, 22-я – устанавливала связь с партизанами. Выводили узников в отряды проверенными маршрутами 13-я и 14-я десятки.

- С подпольщиками Минского гетто и его беглыми узниками связано 10 соединений. Скажем, был отряд, где состояло более 600 евреев из гетто. А узники с улицы Широкой создали свой отряд в тогдашней Барановичской области. Бежавший из гетто подрывник Лейзер Лосик пустил под откос 17 эшелонов, - приводит факты Сергей Тукало. – Но геттовские подпольщики и прямо в Минске проводили диверсии на предприятиях – например, на фабрике «Октябрь» портили ткань и кожу, а на спиртзаводе единственный работавший там еврей отравил транспорт водки для немцев.

Минские евреи по дороге в гетто. Фото: Бундесархив

Были и те, кто собирал теплую одежду, медикаменты, продукты, даже оружие с боеприпасами - и отправлял все это партизанам.

- До лета 1943-го Роза Липская держала в гетто конспиративные квартиры, добывала медикаменты через врачей местного госпиталя, которые специально завышали в них потребность. Что-то выкупалось в аптеках вне гетто, что-то крали у немцев, а на улице Обувной даже создали тайную аптеку.

Поддерживал подпольщиков гетто и юденрат. Его второй глава Моше Иоффе (бывший директор радиозавода в Вильнюсе) не выдал гестапо геттовского подпольщика Гирша Смоляра – он сделал фальшивый пропуск на его имя, а потом вымазал бумагу кровью одной из жертв погрома 31 марта 1942 года. Показав этот документ фашистам, он убедил их, что Смоляр убит, чем спас ему жизнь.

Минск в 1942-м: евреи - узники Минского гетто на принудительных работах на железной дороге.

ВО ВРЕМЯ ПОГРОМА ФАШИСТЫ ЗАМОРОЗИЛИ МЛАДЕНЦЕВ В ГЕТОВСКОМ ДЕТДОМЕ

Группа Розы Липской продержалась едва ли не дольше всех подпольщиков – ячейки распадались, когда их члены становились жертвами актов нацистского террора.

- Уже в августе 1941-го нацисты вплотную занялись еврейским вопросом, - восстанавливает хронологию событий Сергей Тукало. - Комендант гетто Ридер с помощниками Готтенбахом и Бенецке издевались над узниками, травили их собаками, кололи штыками и кинжалами. Причем Готтенбах под музыку провозглашал тосты за уничтожение евреев и лично расстреливал заключенных.

Почти каждую неделю в гетто были облавы. Первая прошла 7 августа 1941-го - немцы убили разом 800 мужчин. К каждой акции выкапывали рвы, куда загоняли узников - там их хладнокровно убивали. Порой людей хватали на улицах и вывозили в неизвестном направлении. Часто в гетто случалось по несколько ночных разбойных налетов на квартиры, где жителей убивали семьями.

- Судя по архивам, именно во время погромов немцы проявляли нечеловеческую безжалостность и садизм. Родители пытались забирать детей с собой на работу или прятать в квартирах за пределами гетто, но чаще всего малыши были обречены. Известны случаи, когда нацисты отбирали у женщин грудничков и малолетних детей, хватали их за ножки и на глазах матерей били головой о камень, бросая тела в яму, - говорит историк.

Во время неожиданного погрома 23 апреля 1942-го нацисты окружили дома по Обувной, Сухой, Шорной и Коллекторной, а затем с 17 до 23 часов уничтожили там около 500 евреев. Несколько сотен человек заживо сожгли во время погрома двух густонаселенных четырехэтажек на улице Завальной в мае того же года.

Во время погромов и облав нацисты были особенно безжалостными.

- А раньше, 2-3 марта 1942-го (дни еврейского праздника Пурим) выжили только люди, ушедшие на работу, – остальных жителей гетто ликвидировали дома и на улицах. Трупы почти 5 тысяч убитых в эти дни сбрасывали в карьер на окраине гетто – теперь на этом месте мемориал «Яма», посвященный жертвам Холокоста. Среди жертв той ночи - около 300 детей из еврейского детдома, которым было от 2 месяцев до 13 лет. Тогда стоял холодный день, и фашисты просто открыли окна в комнате, где детки спали в кроватях, чтобы малыши замерзли…

Во время этого погрома нацисты решили скрыть следы преступлений против евреев. Трупы отвезли к карьеру, а там у тел убитых и замученных до смерти людей расставили участников еврейской полиции. Им выдали винтовки, все это снял немецкий оператор. Получалось, будто массовое уничтожение евреев в Минске - дело рук самих же евреев.

На место памяти, мемориал "Яма", все годы приходили выжившие узники гетто и их потомки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В погроме 28-31 июля 1942 года в гетто уничтожили госпиталь, дом инвалидов, еще один детский дом. Точного числа жертв не знают по сей день – называются цифры от 18 до 30 тысяч человек.

- Тогда немцы стали использовать душегубки для быстрого массового уничтожения евреев. Обычно людей выгоняли из квартир к большим крытым темно-зеленым машинам без окон, а затем буквально забрасывали их вовнутрь. В душегубку поступали отработанные выхлопные газы, которые смертельно действовали за 2-3 минуты.

Памятные мероприятия в гетто проходят не только в дни уничтожения гетто - 21-23 октября.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Всплески невероятной жестокости у немцев объяснялись тем, что кроме так называемого большого гетто в Минске существовали еще два внутренних зондергетто для евреев, депортированных с Запада, – из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши, Франции, Нидерландов и Венгрии. По нацистскому плану с 1 ноября 1941 года по 4 декабря 1942-го только в Ригу и Минск депортировали примерно 50 тысяч евреев. И когда требовалось место для размещения новой партии евреев с Запада, в минском гетто начинались погромы, налеты и облавы. Точную цифру депортированных в Минское гетто евреев сегодня назвать сложно – минимально говорят о 24 тысячах человек только из Германии, Австрии, Чехословакии.

...Ликвидировать Минское гетто начали по приказу рейхсфюррера СС Гиммлера в июне 1943 года. Сначала планомерно уничтожали трудовые колонны с работавшими там узниками, потом фашисты выкосили зондергетто в сентябре 1943-го.

за три дня, 21-23 октября 1943-го, окончательно уничтожили и большое Минское гетто, которое унесло 97 тысяч жизней.

КСТАТИ

Беглецы из гетто выжили до освобождения Минска

С октября 1943-го существовало так называемое малое гетто в районе нынешнего ЦУМа. 17 узников во время уничтожения большого гетто сбежали в подземелье по Коллекторной улице. А оттуда был прорыт ход на еврейское кладбище. В его склепах выжившие и прятались до освобождения Минска в июле 1944-го.

Памятник жертвам гетто возле Кальварийского кладбища.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

ПАМЯТЬ

Сегодня в столице есть памятные места, посвященные трагедии Минского гетто. Это мемориал «Яма» на улице Мельникайте со скульптурной композицией «Последний путь», уходящей с вершины в глубину карьера. На улице Сухой размещен мемориал «Разбитый очаг» - искривленные под ударом стол и стул. У Кальварийского кладбища тоже есть монумент жертвам гетто – тела, зажатые двумя огромными камнями. На улице Сухой, где находится могила узников гетто и зондергетто, стоят две стеллы и памятный камень о евреях, депортированных из Дюссельдорфа. На одном из домов по улице Романовская Слобода – памятная доска бременским евреям.