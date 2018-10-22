«Родина моя, Белоруссия!» Как мы пили коньяк на лавочке в центре Еревана

Армения начинает впечатлять уже из самолета. Когда под крылом появляются как будто скомканные из бумаги, а на самом деле прекрасные и величественные горы, когда лайнер делает круг почета перед посадкой в Ереване - серьезно, сердце замирает. Не только от красоты, а и от осознания того, что чуть ли ни вся история современного мира - вот здесь, на ладони.

Ереван лежит среди горФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В это воскресенье столица Армении отметила свое 2800-летие - Ереван старше Рима! И таких потрясающих фактов здесь много - хотя и не все их можно подтвердить, но…

- В крепости Эребуни, прародине Еревана, обнаружили сосуды, в которых готовили пиво. Получается, что именно армяне первыми научились делать пенный напиток, - расскажут вам на экскурсии в древней крепости.

НА ДЕВУШЕК МОЖНО СМОТРЕТЬ, НО НЕ ПЯЛИТЬСЯ

На Ереван, лежащий среди гор, здорово смотреть вечером, забравшись на возвышенность. В темноте город превращается в огромную гирлянду, огоньки которой кажутся мерцающими из-за движения воздуха. В Ереване много романтики, красивых скамеек, на которых сидят парочки.

- На девушек ты смотри, но не пялься! А если она с мужчиной, то вообще не смотри! - сразу предупредил таксист Сережа, который вез из аэропорта. И правда, на армянок трудно не заглядеться, а их взор попадает прямо в сердце.

- А правда, что грузинское вино лучше, чем армянское? - провоцировал Сережу.

- Что?! - обернулся он, бросая руль. - Грузины умеют только одно хорошо делать: хвалить самих себя!

Нет, между армянами и грузинами взаимная любовь, но подшучивать друг над другом они ой как любят.

Много ресторанов, красок, а курить можно вездеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Чувство, что как будто в кино попал, не покидало и в гостинице. Для жилья выбираем небольшой отель чуть в стороне от исторического центра. Хозяин, он же администратор дядя Жора, сразу завязывает знакомство:

- А ты в шахматы играешь? Давай партию, а? А то поиграть так хочется, а не с кем - сижу, скучаю, понимаешь!

Позже знакомый ошарашил: хорошо, что не согласился на партейку! Полушутя-полусерьезно он рассказал, что дядя Жора сталкивает проигравших в бассейн. Причем, если сам проиграл, не прыгает в воду!

Ереванцы могут обхитрить, даже обмануть, но за это на них трудно обижаться. «Наш город для вас абсолютно безопасен», - обещал таксист Сережа, и в этом точно не обманул.

Несколько вечеров во время пребывания в Ереване я специально блуждал один в спальных районах, торговых центрах, парках - и на самом деле нигде не почувствовал опасности. Пьяных почти не видел, полиции тоже. Стражи порядка в Ереване не ходят по улицам, а сидят в машине с включенными мигалками - полицейские авто расставлены на перекрестках. Однажды встретил двоих патрульных, сидящих на лавочке у оперного театра, в своих мобильниках. Спросил, как пройти к местному вернисажу, и оба по-дружески откликнулись и провели «дорогого гостя».

Вот такой пузатый котик - тоже в центре ЕреванаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ЕРЕВАНЕ НАДО ТОРГОВАТЬСЯ И ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ СДАЧУ

Сидя на лавочке у площади Франции в центре Еревана, замечаю двоих мужичков с чекушкой коньяка. А они замечают меня - потому что сидел один, а другие лавочки вокруг были заняты. Как и ожидалось, предложили быть третьим. Пора признаться: в заголовке я по-армянски схитрил - на самом деле коньяк я не стал пробовать.

- Не, ребята, я пью только вино, - встаю с лавочки и собираюсь уходить.

- Ну что ты, сиди, отдыхай! Мы не будем мешать! - уже мужички сделали вид, что уходят. Я попросил остаться, завязался разговор. Как только ереванцы узнали, что я из Беларуси, красиво затянули песню. Я, хоть и не пил, все равно подключился: «Родина моя, Белоруссия!»

После импровизации куплета и припева знаменитой композиции «Песняров» я все-таки ушел, отправившись бродить по глухим улочкам армянской столицы. Здесь совершенно спокойно могут развесить белье на уровне второго этажа на веревке, натянутой между пятиэтажками. Молодежь, видя меня с картой, предлагает помочь - даже по-английски.

На уровне 2-3 этажа растягивают веревки, чтобы сушить белье. Или игрушки :)Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Подходя к торговому центру, который работает до 23 часов, стоит проверить, действительно ли он закрылся в 23. На часах было начало двенадцатого, но дверь была нараспашку, и на вопрос, можно ли зайти в туалет, охранник удивился: «Конечно!»

А придя за полночь в гостиницу, обнаруживаю, что входная дверь наглухо закрыта. Полчаса стуков, вдавливания дверного звонка и даже криков в окна ничего не дали. Созрела идея подойти в соседний круглосуточный магазин, попросить продавца найти в интернете телефон гостиницы и позвонить туда. Так и сделали. Дядя Жора встретил меня на пороге:

- А чего ты в магазин звонить ходил? Дверь открыта была, тебе показалось!

Бывает, хитрость ереванцев немного и по карману бьет. Например, дважды нас с приятелем пытались обмануть на сдаче - не додавали по тысяче драм (около 2 долларов). При этом делали такой невинный вид, что мыслей поскандалить не возникало.

А вообще с продавцами и таксистами в Ереване надо торговаться. Цену можно сбить до половины. Так, например, случилось при покупке наушников в подземном переходе. Момент торгования заинтересовал продавцов из соседних роллетов, собралась компания. Узнав, откуда я, девушка-продавец обрадовалась:

- Ой, а у меня подруга есть в Минске! Но других белорусов я никогда раньше не видела, к нам почему-то не приезжают. А как вашу страну правильно называть - Беларус? А, с мягким знаком надо? Ой, как трудно. А можно просто Белоруссия?

И снова поспорить не получилось: ну как не позволить таким милым армянах называть мою страну так, как им удобнее? Тем более, помня, как недавно мы горланили хит «Песняров» в центре Еревана.

Отдыхаю после нескольких сотен ступенек к монументу "Мать-Армения"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

ВКУСНО ПОЕСТЬ В РЕСТОРАНЕ МОЖНО ЗА 5 ДОЛЛАРОВ

Что еще поразило в Армении? Гора Арарат. Она находится буквально в 50 км от Еревана, но хорошо видна только на рассвете и в солнечную погоду. Когда великий Арарат выглядывает из тумана, он просто завораживает. Гипнотизирует. Заряжает. Потрясает. И это не может не сказываться на менталитете, характере армян. Ведь если Арарат каждый день смотрит на тебя, а ты не него, то не возможно не быть патриотом, не гордиться своей страной. Как и сознательные белорусы о ВКЛ, так и армяне мечтают о величественной Армении «от моря до моря».

Арарат хорошо виден по утрамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Конечно, бродил я не только по закоулкам, но и по центру Еревана. Культовое место для жителей столицы - площадь Республики. Здесь находится огромный фонтан, с помощью которого под громкую музыку из больших динамиков устраивают водно-световое шоу. Вокруг фонтана собираются сотни людей, а музыка звучит практически со всех углов площади - уличные музыканты играют как на современных, так и на старинных инструментах. Здесь и пенсионеры, и студенты музыкальных колледжей, и афроамериканцы, и индейцы…

Эти буквы выбили больше 2 тыс. лет назадФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В центре приятно удивили малые формы архитектуры. Например, рядом с лестницей к монументу «Матери-Армении» можно увидеть забавную скульптуру пузатого кота и лежащей с сигареткой обнаженной полной барышни. Да, курить в Армении можно везде, даже на стадионах. Это у них тоже национальное.

Ереван - это город-праздник, а отдельная тема - ереванские рестораны. Их оооочень много и они просто огроооомные. Более того - забитые до отказа. Цены гораздо ниже минских - например, вкуснейшее национальное блюдо можно заказать за 4-5 долларов. Поэтому, наверное, люди могут позволить себе гулять в ресторанах.

Пару слов стоит сказать о дорожном движении в Ереване. На машине сюда лучше не ехать - не зная местных особенностей. Светофор и ПДД - далеко не всегда приоритет для водителей. Они могут запросто не пропустить пешехода на зебре, а на красный выехать на перекресток и «толпиться» с авто, двигающимися со всех сторон. При этом страшно сигналить, если кто-то впереди газанул не вовремя.

А еще повсюду в центре Еревана - фонтанчики для питья с минеральной водой. Очень вкусной!

Фонтанчики с минералкой в центре городе почти вездеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В ХРАМАХ СТРАНЫ, ПЕРВОЙ В МИРЕ ПРИНЯВШЕЙ ХРИСТИАНСТВО, РАДЫ ВСЕМ

Немного о политике. С кем бы ни говорил в Ереване, за нового народного премьера-революционера Никола Пашиняна люди горой стоят.

- Он же за народ! Это нам подарок от Бога! Ходит на работу пешком или на велосипеде приезжает. Его пальцем никто не тронет, потому что знают: если хоть волосок с его головы упадет, все армяне за него тут же станут - и полетят головы. Он уже и цены снизил, и коррупцию разгоняет. Молимся за него! - рады ереванцы.

Кстати, о молитве. Первым делом прибыв в город (ну почти первым) я отправился искать католический храм - и не нашел. Как объяснили жители армянской столицы, в городе есть только один христианский храм, который не относится к Армянской апостольской церкви - православный, построенный недавно на окраине города для российских дипломатов и других приезжих.

Армянская апостольская церковь - одна из древневосточных церквей, последователями которой являются почти 95% населения Армении. Она имеет особенности в догматике и обряде, которые отличают ее как от византийского православия, так и римского католицизма. Крещение Армении произошло уже в самом начале IV века, и именно она стала первой страной в мире, которая приняла христианство в качестве государственной религии.

Этому храму Армянской апостольской церкви больше 300 летФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По карте нашел ближайший храм - святого Иоанна Крестителя или Сурб Ованнес Мкртич по-армянски. Храму уже больше 300 лет. Обстановка - полумрак, горящие свечи - напомнила атмосферу в православном храме. Однако посреди стоят скамьи - как в католическом, икон минимум, алтарь тоже как у католиков. И крестятся верующие слева направо.

Перед службой подошел в священнику и объяснил, что являюсь римо-католиком, отсюда вопрос - могу ли участвовать в Богослужении, принимать Причастие? Показалось, священник удивился вопросу:

- Ты веришь в Иисуса Христа? Тогда конечно! Мы всех принимаем: католик, православный - это не важно!

Служба представляла собой утреннюю молитву и сразу заворожила красивейшим пением священников, которые стояли перед алтарем посередине и в двух углах. В какие-то моменты все пятеро священников и других служителей пели вместе акапелла. Молитва длилась около часа. Купил свечу примерно за 50 копеек, ее надо было поставить в специальный контейнер - столик с песком и тонким слоем воды сверху.

Как же побывать в Ереване и не попасть на армянскую свадьбу? Не задавался такой целью, но так случилось, что уезжая в аэропорт на такси, оказался в центре свадебного кортежа. Сначала заметили невесту в белом кабриолете, а впереди мчался жених, который то и дело наполовину высовывался из окна и поднимал вверх жезл, украшенный разноцветными лентами. Венчало жезл яблоко - это знак того, что жених берет замуж девушку, сохранившую свою невинность.

КАК ДОЕХАТЬ?

Самый дешевый и быстрый путь - через Киев

Дважды в неделю в Ереван есть прямые рейсы из Минска, но перелеты из Беларуси дорогие. Кому по карману - пожалуйста. А вот самый бюджетный вариант: на автобусе из Минска добраться до Киева или прямиком до Борисполя за 20 долларов (40 рублей). А оттуда на лайнере Международных авиалиний Украины до Еревана рукой подать. Цены МАУ предлагает от 85 евро, а если попасть на акции - то вообще копейки.

Крепости Эребуни 2800 лет. Здесь начинался ЕреванФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ГДЕ КУПИТЬ НАСТОЯЩИЙ КОНЬЯК «АРАРАТ»?

В Армении прекрасное вино, коньяк и даже пиво. Самый лучший крепкий напиток - конечно же коньяк «Арарат», но по магазинам ходит много подделок. Поэтому надежнее всего покупать «Арарат» в фирменном магазине прямо на заводе. Однако обойдется он здесь немного дороже, чем в сети супермаркетов SAS - тоже надежный вариант. Пол-литра трехзвездочного «Арарата» стоит около 10 долларов, столько же придется отдать за хорошее вино.