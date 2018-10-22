2018-10-22T12:50:19+03:00
Спорт

Гендиректор хоккейного «Динамо» покинул клуб

Это случилось после восьмого подряд поражения «зубров» в чемпионате КХЛ
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Фото: hcdinamo.byФото: hcdinamo.by
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Уступив в Новосибирске «Сибири» 0:6, динамовцы еще больше увязли на дне турнирной таблицы Западной конференции: из 19 матчей проиграно 15. Обычно в таких случаях увольняют тренера, но Горди Дуайер вчера днем был еще на своем посту.

Руководство ему доверяет, хотя на чем это доверие основывается, в данной ситуации не понятно. Еще во время предсезонной подготовки, когда команда проигрывала матч за матчем, было ясно, что игры у «Динамо» нет, а отвечает за нее прежде всего тренер. Сам Горди постоянно комментирует поражения банальными фразами типа: «Неудачный старт и дисциплина - ключевые факторы поражения». И это после «Сибири».

На пресс-конференции у него спросили: «У «Динамо» восьмое поражение подряд. Готовы ли вы к жестким решениям руководства?»

- Конечно, победы - главное в хоккее. И мы недовольны тем, как складывается ситуация. Но мы не думаем о каких-то решениях. Мы готовились к игре, говорили, как она важна, как важно хорошо начать… И теперь продолжаем думать, что можем поменять, чтобы двигаться вперед.

Сегодня «Динамо» играет с «Барысом» в Астане. А накануне из клуба пришло сообщение, что пост гендиректора покинул Анатолий Курилец. В «Динамо» объяснили, что решение им принято по личной инициативе в связи с окончанием контракта.

Наблюдательный совет поблагодарил Курильца за плодотворную работу:

- За эти годы им была выстроена четкая управленческая структура, налажена финансовая дисциплина и значительно увеличена коммерческая прибыль.

Так что за управленческую структуру болельщикам можно не беспокоиться.

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