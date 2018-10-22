Певица Саша Захарик устроила наставникам «Голоса» теплый ветерок

СЕГОДНЯ 14:13 2018-10-22T15:46:51+03:00

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В этот раз в «Голос» прошла Саша Захарик, она исполнила «За окном то дождь, то снег» в новой приджазованной аранжировке. Эта версия настолько понравилась наставникам (а повернулись трое из четырех), что они тут же засыпали минчанку комплиментами.

Александра Захарик. А за окном то дождь, то снег - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

- Ваше пение вызывает удивительные ассоциации, не связанные с тем, где находишься и что делаешь. Как будто летний вечер, теплый ветерок. И самое главное, что, слушая вас, забываешь о своей миссии и превращаешься в благодарного слушателя, - сказал Константин Меладзе. После этого Баста попросил Сашу спеть что-нибудь на английском.

В итоге Александра выбрала в наставники Басту.

- Саша, почему все же Баста, ведь совсем другой жанр? - спросили мы у Саши.

- Если честно, я опасалась идти к Константину Меладзе, хотя он и крутой продюсер. Мне казалось, у него определенная направленность, и он захочет лепить из меня кого-то другого. Шнур - интеллигент и интеллектуал, он мне очень интересен, но его музыка не близка. Я не слушаю «Ленинград». Хотя я вот сейчас подумала, что и песен Басты не знаю… Но почему-то у меня было ощущение, что он даст мне возможность полного самовыражения. Так и получилось, при этом у Басты очень крутая команда, которая здорово помогает мне. Это и аранжировки, и даже одежда, в которой буду выступать дальше. Они не диктуют и не придумывают искусственно образ. Люди настолько душевные, что администратор по организационным вопросам предложила пожить у нее, если снимать жилье в Москве мне дорого.

- Ты будешь продолжать исполнять джаз?

- Ой, нет, в поединках будет совершеннейший контраст, скоро увидите.

- Кто за тебя болеет?

- Моя подруга Кристина, мы настолько похожи, что все принимают нас за сестер. И если раньше, в подростковом возрасте, мы воспринимали это в штуки, то сейчас даже нравится. Кристина - дизайнер, шьет нам иногда одинаковые платья. Еще со мной гитарист Миша Филипеня, которого вы видели на сцене в слепых прослушиваниях.

- Кого-то успела для себя отметить среди конкурсантов?

- Нет, я не успела. Единственное - посмотрела и даже сняла на мобильный телефон выступление Ани Гокинаевой, которая также из Минска. Мы подруги.

- Как тебе закулисье «Голоса»?

- Съемки слепых прослушиваний проходили на «Мосфильме». Я ожидала, что будет ужасно нервно, все будут распеваться, но нет, конкурсанты просто попивали тихонько чаек. Правда, в последний момент пришлось перенести мое выступление - в 10 вечера я уже была готова выйти на сцену, но сказали, что прослушивание будет только утром следующего дня. Но, может, так и лучше получилось в итоге.

Тем временем довольно интересное развитие получила история, которая случилась на одном из предыдущих слепых прослушиваниях. Другая наша белоруска Александра Степанова выбрала для своего выступления песню Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». К ней не повернулся ни один наставник, а потом еще и нелицеприятно высказались по поводу выбора песни.

Александра Степанова. Ты дарила мне розы - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

- Слушая вас спиной, создается впечатление, что поет довольно взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь и которая пребывает в довольно плохом настроении. А потом поворачиваешься, а тут такая красавица», - заявил Константин Меладзе. Баста тоже согласился, что Александре не подходит эта песня.

На эти слова тут же отреагировала в соцсетях Диана Арбенина:

«Вы знаете, этой песне 20 лет уже, но за это время мне в голову ни разу не приходила ассоциация со взрослой женщиной, которая довольно плохо выглядит и у которой не сложилась личная жизнь. Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева. Скорее, это добрая, стебная песня о молодости», - заявила она в видеообращении.

Арбенина была явно возмущена:

«Песня - это, конечно, не гардероб, не тапочки и не платье. Выбирать по внешности песню как минимум странно. Это же душа, а душа в одежде не нуждается. Но я о своей внешности задумаюсь и о своей неустроенной личной жизни тоже», - заявила певица.

После этого она пригласила Александру Степанову на свой концерт в «Олимпийском», чтобы исполнить песню «Ты дарила мне розы» дуэтом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В «Танцы» на ТНТ в минувшие выходные прошли очередные белорусы - Владимир Королев и Ольга Репина из Минска, а нашу землячку, 16-летнюю Александру Гормаш, не взяли в основном из-за юного возраста. Интересно, что некоторые белорусы для выступления выбирают композиции Полины Республики, в то время как сама певица сейчас штурмует украинский «X-Фактор».