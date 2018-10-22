Радио Unistar устроит концерт группы NaviBand у вас дома
Радио Unistar устроит концерт популярной белоруской группы NaviBand прямо в квартире у одного из своих слушателей. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно прислать историю о своем необычном жилье: о квартире с оригинальным дизайном, о доме, где когда-то жила знаменитая личность, о доме с привидениями. Заявки принимаются через форму на сайте unistar.by до 16:00 1 ноября.
С 15 октября по 1 ноября ведущие шоу «Утро в большом городе» Константин Каверин, Петр Сафронов и Людмила Милославская будут зачитывать самые интересные истории в прямом эфире. А 2 ноября радио Unistar назовет имя победителя, который сможет позвать всех своих друзей на концерт NaviBand у себя дома.
Слушайте радио Unistar в своем городе:
Минск 99,5 FM
Брест 102,3 FM
Гомель 99,8 FM
Могилев 90,0 FM
Бобруйск 90,2 FM
Барановичи 88,9 FM
Береза 107,0 FM
Мядель 94,8 FM
Солигорск 99,2 FM
Еще больше материалов по теме: «Тесты и конкурсы kp.by»