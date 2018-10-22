Радио Unistar устроит концерт группы NaviBand у вас дома

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-22T14:31:22+03:00

Расскажи историю о своем жилье и к тебе в гости могут прийти Ксюша и Артем

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Радио Unistar устроит концерт популярной белоруской группы NaviBand прямо в квартире у одного из своих слушателей. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно прислать историю о своем необычном жилье: о квартире с оригинальным дизайном, о доме, где когда-то жила знаменитая личность, о доме с привидениями. Заявки принимаются через форму на сайте unistar.by до 16:00 1 ноября.

С 15 октября по 1 ноября ведущие шоу «Утро в большом городе» Константин Каверин, Петр Сафронов и Людмила Милославская будут зачитывать самые интересные истории в прямом эфире. А 2 ноября радио Unistar назовет имя победителя, который сможет позвать всех своих друзей на концерт NaviBand у себя дома.

Слушайте радио Unistar в своем городе:

Минск 99,5 FM

Брест 102,3 FM

Гомель 99,8 FM

Могилев 90,0 FM

Бобруйск 90,2 FM

Барановичи 88,9 FM

Береза 107,0 FM

Мядель 94,8 FM

Солигорск 99,2 FM