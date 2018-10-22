Сергей Бабкин рассказал в Минске, как правильно уходить с концерта

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-22T18:15:08+03:00

Украинский музыкант выступил с квартирником: много пел и много говорил

— Может, кто-то думал, что пришел на презентацию нового альбома «Музасфера»? Или кто-то пришел на концерт? — поинтересовался сразу украинский музыкант Сергей Бабкин, участник группы 5'nizza и объяснил, что в зале будет проходить не концерт, а квартирник. — Мы в студенчестве играли в маленьких квартирах. Сначала помещалось 15 человек, потом играли, где максимум 60. Все близко — это самое главное. Я сижу возле батареи, в полуметре от меня люди. Невозможно сыграть песню, аплодисменты, спасибо, следующая. Ты же видишь глаза, все рядышком. Всегда возникают вопросы, разговор. Такая форма общения для меня очень важна.

Сергей исполнил старые песни и из нового альбомы "Музасфера"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зал был заполнен на две третиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бабкин предложил зрителям задавать вопросы между песнями, чтобы «узнали его какой он есть». Первой спел старую «Дурак», отшутившись, что эта песня характеризует его. Внимательные слушатели заметили, что нет последнего куплета.

— А есть еще какой-то, — удивленно спросил Бабкин. — Я очень давно слушал свой первый альбом «Ура!» Но мы так уже давно играем. Были, наверное, какие-то причины, что мы его перестали исполнять. Потому что долго будет, старые песни вообще какие-то очень длинные.

— Спешишь куда-то? — зрители уже начали задавать вопросы.

—Я никуда не спешу. Главное, чтобы вы выдержали, — ответил музыкант. — Мы играли квартирки и три часа, и три тридцать, и три пятьдесят. Поэтому, друзья, удачи вам! Я посмотрю, как вы будете вставать и тихонечко выходить. Только делайте это не вовремя песни, а во время беседы. Встали — я вам: «До свидания». Все хорошо, сам такой, бывает, все нормально.

«Стоп, спасибо, снято!» Бабкин поёт песню «Мотор»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обычно на концертах у Сергея пять гитар, в этот раз ограничился двумяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Гитар две — рассмотреть можно каждуюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Бабкин действительно много говорил. Почти столько же, сколько и пел. Отвечал на вопросы зрителей и успел рассказать о...

О ПСИХЛЕЧЕБНИЦЕ

— Песня «Белые рубашки» — это фантазия. Я, как актер, представил, что я псих, и нахожусь в психлечебнице: как это, что со мной будет? Я ни разу там не был. У меня часто спрашивают: « А вы не лежали?» Будто если написал, значит лежал. Мне захотелось побывать там в роли психопата. Когда ее пою, поэтому немного дурачка такого играю.

Я написал эту песню на третьем курсе театрального института. Сидел дома на диване и так обрадовался: мне показалось, я нашел свой почерк. Казалось, класс, вот так я буду писать остальные песни — такие заковыристые и странные, со всякими колкостями и сарказмами, чтобы задевало за больное.

Сергей Бабкин не только поет, но и играет в харьковском театре «Прекрасные цветы»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На квартирниках Сергей Бабкин выступает с Сергеем СавенкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

О ВЫСТУПЛЕНИЯХ БОСИКОМ

Бабкин часто выходит выступать босым. Зрители поинтересовались, всегда ли он так делает.

— Когда есть нормальные условия, чтобы находиться босиком, с удовольствием, обязательно. Видите, сегодня постелил пледик. Подумал, что сцена холодная. Домашнюю атмосферу создал.

Выходить на сцену босиком — это уже традиция Бабкина. Иногда с пледомФото: Святослав ЗОРКИЙ

О ВДОХНОВЕНИИ

— Вдохновение как смерть — по своему действию они очень похожи. И та, и другая (или и то, и другое) спрогнозировать невозможно. Раз — и все. Главное всегда быть готовым, что в любой момент это может произойти.

Я, говорит, разговаривать хочу, а не только петь. Это же квартирникФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не хочу, говорит, этих слухов. Задавайте вопросы, чтобы знали меня настоящимФото: Святослав ЗОРКИЙ

О ПОХОДЕ В ГРУЗИЮ

— Поход в Грузию — это фантастика, это космос просто! Это невозможно передать словами. Даже если я буду рассказывать, это просто плоский набор слов, который не дает никакого объема. Были на двух ледниках, потом два перевала и переход 26 километров. Горной болезни не было: мы не дошли до таких высот. Ты ощущаешь что-то другое, но тяжести нет. Это какая-то встряска для организма: что происходит? Все же было в порядке 39 лет. В Грузии очень строгие мужчины. Если к ним прийти сказать: «Нам надо подняться к озеру, отвезете нас на машине?» Они могут ответить: «Вот этого и этого отвезу, а этого не отвезу. Не нравится мне».

С Сергеем Савенко Сергей Бабкин познакомился в 2002 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларусь музыкант с разными программами приезжает каждый год. В 2018 это уже второе выступление в МинскеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как-то Бабкин называл свою программу сидячей. Хотя «Музасферу» считает вполне танцевальным альбомомФото: Святослав ЗОРКИЙ

О ТОМ, КАК ПОЛЮБИЛ КОТОВ

— Девочку зовут Цея, а мальчика зовут Кокос. Почему они лысые? Серьезно, вы спросили почему они лысые? Я побрил их. Были лохматые вообще! Но отрастает. Думаю, отнести их на лазерную эпиляцию. Дорого, но эффективно.

А если серьезно, мы приехали к заводчику за котом. Они сидят там разных возрастов. Снежка (жена Сергея — Снежана — ред.) хотела беленького с голубыми глазами. А он раз, из всех выбивается, на нее лапу - раз. Заводчик говорит: «Ой, он вас выбрал!» Как же, это она его выбрала! А мне очень понравилась серенькая. Так и взяли двоих. Как одного взять? Это ж брат с сестрой. Бегают. Весело!

Квартирник длился больше двух часовФото: Святослав ЗОРКИЙ