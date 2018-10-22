Министр экономики Дмитрий Крутой: Лишение свободы за экономические преступления - это крайняя мера

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-22T17:03:44+03:00

В Министерстве экономики отмечают, что за последние пару лет в сфере малого и среднего бизнеса уже произошли серьезные изменения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

Главная задача этой стратегии - дать предпринимателям больше экономической свободы. Для этого правительство составило перечень необходимых мер: создать одинаковые условия для всех субъектов бизнеса, упростить ведение отчетности, облегчить доступ к кредитным деньгам, развивать соответствующую инфраструктуру и даже создавать более позитивный имидж предпринимателей.

В Министерстве экономики отмечают, что за последние пару лет в сфере малого и среднего бизнеса уже произошли серьезные изменения.

- Первое - это налоговые поступления в бюджет. Сегодня эта доля (от малого и среднего бизнеса. - Ред.) составляет уже 34%, а по году может быть и 36%, - рассказал министр экономики Дмитрий Крутой в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1». - Второй важный момент - экспорт. По экспорту товаров малые и средние предприниматели нам обеспечивают 36%. Третье важное направление - это количество занятых. Мы сегодня в этом сегменте экономики имеем 1 млн. 300 тыс. человек. Ожидаем, что к концу стратегии, по оптимистичным оценкам Министерства экономики, эта цифра увеличится до 2 млн. занятых.

Еще один положительный момент, который отмечают чиновники - это уменьшение количества проверок для бизнеса. Это прописано еще в декрете «О развитии предпринимательства», который президент подписал в прошлом ноябре.

- За 9 месяцев этого года есть серьезные позитивные подвижки. Количество проверок сократилось в 2,7 раза. Этот отказ от плановых проверок и переход к выборочному принципу сегодня заработал и очень позитивно воспринимается нашим предпринимательским сообществом, - рассказал Дмитрий Крутой. - Если говорить о проверках МВД (это в первую очередь касается незаконной предпринимательской деятельности, нарушений в сфере торговли, рекламы), то количество таких нарушений сократилось на 15 - 45% по сравнению с прошлым годом. Нас в первую очередь интересует смягчение по экономическим статьям. Это отказ от конфискации имущества, расширение параметров ущерба, относящегося к категории крупного и особо крупного. Конечно, мы ожидаем принятия очень серьезных мер, связанных с лишением свободы предпринимателей, которые совершили экономические преступления. Это крайняя мера, которая должна применяться только в исключительных случаях.

КСТАТИ

Предпринимателям хотят разрешить пользоваться госсобственностью в обмен на рабочие места

Сейчас в реестре Госкомимущества числится 1700 неиспользуемых или плохо используемых объектов государственной собственности. Их можно брать в аренду или выкупать в рассрочку, но, по мнению Минэкономики, предприниматели не пользуются этой возможностью, потому что просто о ней не знают. А в районах со сложным экономическим положением и вовсе хотят пойти на необычный шаг.

- В качестве эксперимента мы хотим предложить, чтобы эти объекты могли предаваться предпринимателям в обмен, грубо говоря, на одно-два рабочих места. И без всяких дополнительных условий, - сообщил Дмитрий Крутой.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В следующем мае белорусы будут отдыхать целую неделю?

В мае нерабочих дней традиционно много, а в следующем году они еще и идут практически друг за другом. Радуница в 2019-м выпадает на вторник, 7 мая. В понедельник перед Радуницей тоже всегда выходной. А уже в четверг - 9 Мая, так что и в пятницу, скорее всего, тоже будем отдыхать, хоть и с отработкой. Получается, что на неделе остается всего один рабочий день - среда. Имеет ли смысл выходить в этот день в офисы или к станкам? Или, может, возьмем пример с России и устроим целую праздничную неделю?

- С экономической точки зрения эффекта большого мы не получим, если будем работать в среду один день. Поэтому на уровне правительства эта тема будет, думаю, отдельно рассмотрена именно с учетом специфики мая 2019 года. И, взвесив все за и против, будет принято окончательное решение, - пообещал Дмитрий Крутой.