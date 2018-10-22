В Слуцке жениху за танец на капоте чужой машины грозит уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-22T16:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Конфликт произошел на улице Виленской в Слуцке в пятницу около 15:30. Запись с видеорегистратора, на которой видно, как случилась авария, до сих пор обсуждают в соцсетях. Судя по видео, «Сааб» ехал в крайней правой полосе, в левой двигался «БМВ» из свадебного кортежа. Столкновение произошло, когда машина из кортежа перестраивалась из левой полосы в правую. «Сааб» чуть откинуло к обочине, но обошлось без тяжелых последствий – авто отделались царапинами и вмятинами, а люди не пострадали.

Однако жених, как говорят очевидцы, из-за пустяковой аварии утратил самоконтроль:

- Он выскочил из «БМВ» и стал прыгать по «Саабу» - помял капот и крышу, разбил лобовое стекло.

Момент ДТП с участием кортежа и милиционера. Источник: vk.com/slutskgorod

Позже выяснилось, что это был личный автомобиль сотрудника Слуцкого РОВД. Оба водителя были трезвы. После дерзкой выходки жених сел в «БМВ» и уехал в ЗАГС на роспись. Однако на этом история не закончилась – видео аварии попало в интернет, и его бурно обсуждают. Пользователи в соцсетях ломают копья в комментариях, пытаясь выяснить, кто прав, а кто виноват. Одни утверждают, что виноват «Сааб», потому что есть подозрение, что он ехал с превышением скорости. Другие уверены в том, что нарушил «БМВ», потому что не уступил дорогу.

ГАИ по этому происшествию проводит проверку. И если бы не свадебный танец на капоте чужого автомобиля, все могло бы закончиться только протоколом за нарушение ПДД. Но, похоже, жениха ждут более серьезные последствия.

- За повреждение автомобиля в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - сообщил «Комсомолке» Андрей Заяц, замначальника Слуцкого РОВД.

По этой статье грозит наказание от штрафа до ареста или лишения свободы на срок до трех лет.