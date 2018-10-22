По уровню благосостояния Беларусь и Украину поставили на последнее место в Европе

СЕГОДНЯ 16:52 2018-10-22T16:52:40+03:00

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Специалисты швейцарского банка Credit Suisse каждый год выпускают мировой отчет о богатстве (World Wealth Report). По данным исследования, на долю Северной Америки и Европы приходится 60% общего благосостояния, при том, что в них проживает только 17% мирового взрослого населения. Для определения того, кто же богаче, а кто беднее, авторы исследования суммируют все активы взрослого жителя - банковские вклады, акции, облигации, добавляя к ним нефинансовые активы - недвижимость и землю.

Богатейшими странами признаны те, где уровень благосостояния на одного взрослого жителя в среднем составляет более 100 тысяч долларов, а беднейшими - страны с уровнем ниже 5 тыс. долларов на одного жителя.

Самой богатой страной не первый год становится Швейцария, где на одного жителя приходится чуть больше 530 тысяч долларов. Затем идут Австралия (411 тысяч), США (404 тысячи), Бельгия, Норвегия и Новая Зеландия. Самая бедная страна тоже не изменилась - это африканская Малави с уровнем благосостояния 141 доллара на человека.

Беларусь и Украина уже по традиции оказались европейскими аутсайдерами с уровнем сбережений ниже 5 тысяч долларов. Уровень благосостояния в Беларуси равен 1514 долларов, в Украине чуть выше - 1563 доллара на одного взрослого человека. В России уровень благосостояния составляет без малого 20 тысяч долларов.

А вот позиция совсем небогатой Молдовы, честно говоря удивила - уровень благосостояния у молдаван в 10 раз выше белорусов (15 848 долларов).Кстати, миллионеров в мире за последний год стало больше на 2,31 миллиона - теперь их 42 миллиона 155 тысяч человек. Больше всего богачей с состоянием в более 50 млн долларов оказалось в США. Далее идет Китай, Германия, Великобритания, Япония.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Механизм рейтинга не понятен, исследование есть за что критиковать

- Первая задача этого рейтинга - показать уровень богатства в разных странах мира, а вторая - уровень имущественного неравенства. Если верить отчету, то со вторым показателем у Беларуси все хорошо: здесь все одинаково бедные, - комментирует рейтинг старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. - В расчет принимались сведения не о средних зарплатах, а финансовых и не финансовых активах людей. Финансовые - это вклады, инвестиции, ценные бумаги, страховые и пенсионные программы, а нефинансовые - это, как правило, недвижимость. Здесь логику исследования можно проследить: белорусы у нас не владеют ценными бумагами, а чаще всего просто хранят деньги «под подушкой». Подсчитать такие деньги невозможно, поэтому и такая низкая оценка благосостояния. Есть еще несколько причин: неразвитый частный бизнес (даже по сравнению со странами-соседями) и почти полное отсутствие частной собственности на землю. Все это и дает такой низкий результат.

Но мне не очень понятен механизм подсчета рейтинга, в деталях он не раскрывается. Можно предположить, что в его основе лежат опросы, статистика и моделирование ситуаций. Так что критиковать исследование есть за что.