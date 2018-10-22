Монополию на алкоголь усилят, а на массовые виды водок установят одну цену

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-22T17:03:44+03:00

Александр Лукашенко уже во второй раз в октябре обратился к теме реализации алкоголя. Фото: pixabay.com

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- Алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить исходя из опыта работы последних лет, - сказал на совещании президент.

Александр Лукашенко уже во второй раз в октябре обратился к теме реализации алкоголя. В начале месяца он отменил решение о запрете ночной торговли спиртным в Минске и Быхове.

- Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета, - цитирует президента БелТА. - Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Но не это главное. Главное - последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий. (…) Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей.

Александр Лукашенко сообщил, что импорт алкоголя составляет 3 - 3,5%, и то тех продуктов, которые в Беларуси не производят. Что касается производства внутри страны, то президент указал на появление признаков недобросовестной конкуренции, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

Что в ближайшее время изменится, подробнее рассказал вице-премьер Михаил Русый.

- Мы внесли предложение усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликероводочных изделий (по аналогу целого ряда стран) - установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице. Такие подходы будут отработаны. Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет. Они будут работать по договорным ценам.

Михаил Русый уточнил, что речь идет о массовых видах водок, чтобы они реализовывались в магазинах по одной цене путем установления одинаковой торговой наценки.

- Решение по единой торговой наценке правительством уже принято, - сообщил вице-премьер.

Он заявил, что государственным и частным предприятиям для поставок на внутренний рынок будут установлены квоты. А на экспорт ограничений не будет.

- У нас один подход, чтобы в обязательном порядке 20% от произведенной продукции было продано на экспорт, - сказал Михаил Русый.

По словам вице-премьера, квоты к дефициту не приведут, потому что они будут соответствовать емкости рынка - на данный момент это 11,5 млн. дал.