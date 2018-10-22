В Минске выступит экс-участница «Фабрики Звезд-7» Рита Дакота

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-22T17:16:13+03:00

Это будет первый сольный концерт одной из наших самых успешных соотечественниц

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Рита Дакота стала известна в 2007 году во время участия на «Фабрике Звезд-7». Там она познакомилась со своим будущим мужем Владом Соколовским, недавний развод с которым наделал немало шума.

Дакота уже выступала в Минске вместе со своей группой Monroe в 2014 году, на этот раз она выйдет на сцену одна.

– Сказать, что я с трепетом в сердце жду этот день и буду волноваться, как не волнуюсь нигде, не сказать ничего. Минск – моя душа, моя любовь, моё начало. Это будет особенно, душевно, идеально. Я так жду встречи с вами, вы бы знали! – написала она в Инстаграме.

Рита Дакота - Полчеловека.

Сегодня Дакота – топовый сонграйтер, ее песни поет половина российского шоу-бизнеса: от Ёлки до Лободы. В прошлом году она начала сольную карьеру, ворвавшись в топы iTunes с песней «Полчеловека». Все последующие синглы («Боюсь, что да», «Нежность») стали такими же успешными.

После солдаутов в Москве и Санкт-Петербурге, Рита даст свой первый большой сольный концерт в родном Минске.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Prime Hall (пр. Победителей, 65)

КОГДА? 18 декабря 2018 года в 20:00

ЦЕНА ВОПРОСА: 39-89 рублей. Справки по телефону: 8 (029) 389-86-16