2018-10-22T18:36:37+03:00
Спорт

10-летнему мальчику из Жодино футбол помог вернуться к нормальной жизни

8 ноября он выведет футболистов БАТЭ и «Челси» на игру Лиги Европы
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В воскресенье на базе БАТЭ в Дудинке прошла необычная тренировка.В воскресенье на базе БАТЭ в Дудинке прошла необычная тренировка.
Изменить размер текста:

В воскресенье на базе БАТЭ в Дудинке прошла необычная тренировка. Компанию футболистам составили 11 мальчиков и девочек 8-12 лет, готовых ради занятий любимым спортом на смелые и порой непростые поступки. Все они подали заявки на участие в конкурсе, чтобы вынести мяч на игру Лиги Европы между БАТЭ и «Челси», которая состоится 8 ноября на «Борисов-Арене».

Все они поразили своей целеустремленностью. Например, 10-ти летний Илья на тренировки тратит все свободное время и даже научил бить бабушку по воротам, 9-ти летняя Валерия ради любимой игры отказалась от балета и записалась в мальчишечью команду, а Виталик в 8 лет не боится самостоятельно добираться из Фаниполя в Минск на общественном транспорте.

Игорь Стасевич пластался как мог, но юные ребята забили мяч.

Игорь Стасевич пластался как мог, но юные ребята забили мяч.

Футболисты основного состава БАТЭ, среди которых капитан команды Игорь Стасевич, победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Александр Глеб и лучший вратарь прошедшего чемпионата Беларуси Денис Щербицкий, встретились с детьми, чтобы рассказать о том, что сами преодолевали в детстве, чтобы стать профессионалами. Они провели для юных игроков полуторачасовую тренировку — с разминкой, упражнениями на выносливость и точность, а также игрой 11 на 11. Все время за процессом следил главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

Александр Глеб раздает автографы.

Александр Глеб раздает автографы.

После тренировки Александр Глеб и Алексей Бага выбрали «Юного арбитра», который вынесет мяч и выведет команды на поле перед стартовым свистоком в игре БАТЭ – «Челси». Им единогласно стал 10-тилетний Глеб Вдовин из Жодино.

Глеб Вдовин из Жодино полюбил футбол и нашел вдохновение.

Глеб Вдовин из Жодино полюбил футбол и нашел вдохновение.

Два года назад мальчик серьезно заболел: ему пришлось пройти курс химиотерапии и перейти на домашнее обучение. Восстановление заняло немало времени, и во многом успех определило увлечение футболом. Мальчик сперва заинтересовался правилами игры, много смотрел и читал, а после начал тренироваться... прямо в квартире. И это несмотря на боли в спине и ногах. Этой весной он собрал свою команду по дворовому футболу и за полгода стал лучшим вратарем района. Следующий шаг к мечте юного спортсмена — открытие матча Лиги Европы, она исполнится благодаря одному из партнеров Лиги Европы УЕФА в рамках проекта «Юный арбитр».

Письмо-история Глеба Вдовина из Жодино.

Письмо-история Глеба Вдовина из Жодино.

Всего для участия в конкурсе «Юный арбитр» пришло 506 трогательных историй.

11 мальчиков и девочек 8-12 лет, готовых ради занятий любимым спортом на смелые поступки и команда БАТЭ.

11 мальчиков и девочек 8-12 лет, готовых ради занятий любимым спортом на смелые поступки и команда БАТЭ.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минске во время сделок с покупателями задержали двух наркодилеров
Глава Федерации хоккея Беларуси: «Ожидаются корректировки в штабе «Динамо. Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет»
«Белгоспищепром» может стать единым регулятором на рынке алкогольной продукции
Минчанин у себя на балконе поселил кабана, чтобы не было скучно
Погода в Беларуси на 23 октября: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Женщина из Витебска отдала 500 рублей «ведунье» из интернета, но мужа не вернула
Обгон со смертельным исходом: под Каменцем один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП
В Минске оцепили суд Первомайского района
В Лепельском районе ночью солдат выскочил на дорогу и его насмерть сбила фура
В Беларуси на майские праздники может появиться неделя выходных
Михаил Бабич: Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию
Анатолий Курилец уйдет с поста генерального директора минского «Динамо»
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей; оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержано 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский кавээнщиккоманды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше "Жигулей" [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, - иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в "ВКонтакте" и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковом из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого Луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ