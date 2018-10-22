10-летнему мальчику из Жодино футбол помог вернуться к нормальной жизни

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-22T18:36:37+03:00

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В воскресенье на базе БАТЭ в Дудинке прошла необычная тренировка. Компанию футболистам составили 11 мальчиков и девочек 8-12 лет, готовых ради занятий любимым спортом на смелые и порой непростые поступки. Все они подали заявки на участие в конкурсе, чтобы вынести мяч на игру Лиги Европы между БАТЭ и «Челси», которая состоится 8 ноября на «Борисов-Арене».

Все они поразили своей целеустремленностью. Например, 10-ти летний Илья на тренировки тратит все свободное время и даже научил бить бабушку по воротам, 9-ти летняя Валерия ради любимой игры отказалась от балета и записалась в мальчишечью команду, а Виталик в 8 лет не боится самостоятельно добираться из Фаниполя в Минск на общественном транспорте.

Игорь Стасевич пластался как мог, но юные ребята забили мяч.

Футболисты основного состава БАТЭ, среди которых капитан команды Игорь Стасевич, победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Александр Глеб и лучший вратарь прошедшего чемпионата Беларуси Денис Щербицкий, встретились с детьми, чтобы рассказать о том, что сами преодолевали в детстве, чтобы стать профессионалами. Они провели для юных игроков полуторачасовую тренировку — с разминкой, упражнениями на выносливость и точность, а также игрой 11 на 11. Все время за процессом следил главный тренер БАТЭ Алексей Бага.

Александр Глеб раздает автографы.

После тренировки Александр Глеб и Алексей Бага выбрали «Юного арбитра», который вынесет мяч и выведет команды на поле перед стартовым свистоком в игре БАТЭ – «Челси». Им единогласно стал 10-тилетний Глеб Вдовин из Жодино.

Глеб Вдовин из Жодино полюбил футбол и нашел вдохновение.

Два года назад мальчик серьезно заболел: ему пришлось пройти курс химиотерапии и перейти на домашнее обучение. Восстановление заняло немало времени, и во многом успех определило увлечение футболом. Мальчик сперва заинтересовался правилами игры, много смотрел и читал, а после начал тренироваться... прямо в квартире. И это несмотря на боли в спине и ногах. Этой весной он собрал свою команду по дворовому футболу и за полгода стал лучшим вратарем района. Следующий шаг к мечте юного спортсмена — открытие матча Лиги Европы, она исполнится благодаря одному из партнеров Лиги Европы УЕФА в рамках проекта «Юный арбитр».

Письмо-история Глеба Вдовина из Жодино.

Всего для участия в конкурсе «Юный арбитр» пришло 506 трогательных историй.