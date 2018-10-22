В среднем мужчины зарабатывают почти на 300 рублей больше женщин

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-22T17:50:14+03:00

А студентов за пять лет стало в полтора раза меньше

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«Комсомолка» продолжает изучать сборник Белстата «Труд и занятость в Республике Беларусь», который публикуется раз в два года. На этот раз мы выбрали самые интересные цифры, которые касаются наших зарплат и образования.

Каждый сотый белорус получает больше 2000 рублей

Среднемесячная зарплата в прошлом году, по данным Белстата, составила 822,8 рубля. При этом заработки белорусов росли весь год: если в январе мы получали в среднем по 720,7 рубля, то в декабре уже по 955,3.

Весь прошлый год чиновники во главе с президентом говорили о том, что среднюю зарплату нужно увеличить до 1000 рублей в месяц. По подсчетам правительства, выше этой отметки она поднялась уже в этом сентябре (официальных цифр пока нет). Но, как показывает статистика, у нас достаточно не только тех, чья зарплата перевалила за заветную 1000, но и тех, кто получает больше 2000! В мае этого года таких оказалось 94 776 человек. Больше всего счастливчиков с такими высокими доходами в сферах промышленности, информации и связи, а также торговле.

Специалисты с зарплатами больше 2000 рублей есть и в бюджетных сферах - образовании и здравоохранении, хоть их там и не так много (см. инфографику). Но, к сожалению, эти области лидируют в другом антирейтинге - по количеству работников, которые получают меньше 300 рублей в месяц. В мае в сфере здравоохранения и социальных услуг было 11 462 человека с такими зарплатами, в сфере образования - 27 560 человек. Но с тех пор правительство дважды поднимало зарплаты в этих сферах, поэтому не исключено, что и эти цифры уже уменьшились.

Сколько белорусов зарабатывают больше 2000 рублейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В IT работодатели отдают больше денег на зарплаты, а в банковской сфере - на премии

По данным Белстата, в среднем один час работы сотрудника обходится нанимателям в 6,7 рубля. В эту сумму входит не только зарплата, но еще и другие траты на работников. Это, к примеру, расходы на социальную защиту (то есть обязательные взносы в ФСЗН), отпускные, премии, траты на бытовое обслуживание и так далее.

Безусловно, основная часть расходов работодателей на своих сотрудников - это все-таки зарплаты. На них приходится в среднем 61,6% от общего объема трат. Следующая по весомости выплата - это соцзащита, на которую уходит примерно четверть всех расходов (25,1%). Следом идет оплата за неотработанное время (отпускные, вынужденные простои и так далее) - 5,7%, а потом - единовременные поощрительные выплаты - 4,3%.

В зависимости от сферы деятельности объем этих выплат может заметно отличаться. Например, в сфере информации и связи, к которой относятся и айтишники, на зарплаты тратят гораздо больше среднего - 73,9%, а на социальную защиту, наоборот, меньше - 14,5%. Судя по всему, связано это с тем, что у многих IT-компаний есть льготы по взносам в Фонд соцзащиты: они платят их не с полной зарплаты, а только со средней по стране. Соответственно, эти суммы перетекают в зарплаты.

А вот самые большие премии получают банкиры. В сфере финансовой и страховой деятельности расходы на единовременные выплаты составляют 12,1%. Это в три раза больше, чем в среднем по стране! Правда, и расходы на зарплаты в этом секторе самые низкие - 54,7%. Получается, по сравнению с другими работниками доход банкиров больше зависит от премиальных выплат, чем от фиксированных окладов.

Сколько стоит час работы белорусаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За пять лет студентов стало в полтора раза меньше

В нынешнем учебном году, по данным Белстата, 284,3 тысячи человек получают высшее, среднее специальное или профессионально-техническое образование. При этом за последние годы студентов стало намного меньше. Еще пять лет назад, в 2012 году, высшее и среднее образование получало в полтора раза больше человек - 428,4 тысячи. Да и в прошлом учебном году студентов тоже было больше, чем в этом - 313,2 тысячи. Но, возможно, это сокращение связано с тем, что в университетах теперь учатся не пять лет, а четыре.

При этом за последние десять лет все больше белорусов стали выбирать именно высшее образование. Если в 2007 году диплом вуза получили 66,9 тысячи человек, то в 2017-м - уже 81 тысяча. При этом меньше стало тех, кто предпочитает среднее специальное или профессионально-техническое образование. В 2007 году в стране было 43,1 тысячи выпускников ссузов, в 2017-м - 36,4 тысячи. А количество выпускников ПТУ за то же время сократилось с 48,7 тысячи до 30,5 тысячи.

Самые популярные специальности с годами не меняются: каждый третий студент вуза по-прежнему выбирает специальности, связанные с экономикой или правом (см. инфографику). Но за последние пять лет будущих экономистов и юристов все же стало на 9 тысяч меньше. Реже стали поступать на гуманитарные науки, педагогику. А специальности, которые с каждым годом пользуются все большим спросом, - это техника и технологии, естественные науки, архитектура и строительство, здравоохранение.

Какие специальности самые популярные в вузахФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужские зарплаты на четверть больше женских

А именно - 1110 руб. 70 коп. против 828 руб. 40 коп. Таким зарплатный разрыв был в прошлом году. Более того, по сравнению с предыдущим он немного увеличился. Если в 2017-м среднестатистическая женская зарплата составляла 74,6% от среднестатистической мужской, то в 2016-м - 78,5%.

Меньше всего этот гендерный разрыв оказался в сфере транспортной, складской и курьерской деятельности - 93,6%. Мужчины там зарабатывали в среднем по 1017 руб. 30 коп., женщины - по 952 руб., 40 коп. А больше всего разница в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха. Если мужчины там зарабатывают в среднем 1014 руб. 60 коп., то женщины - всего лишь 60% от этой суммы, 611 руб. 80 коп.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Среднестатистический белорус в прошлом году отработал 227,5 дня.

- В 2017 году во вредных условиях труда работало 899 036 человек. Это примерно каждый пятый работающий белорус.

- В прошлом году на производстве погибло 76 человек, из них 69 мужчин и 7 женщин.

- В вузах, ссузах и ПТУ на дневном отделении учится 159,8 тысячи человек, на заочке - 123,2 тысячи. А вот вечернее отделение выбрали только 1,3 тысячи студентов.

- В прошлом году работу по распределению получили 26,3 тысячи выпускников.