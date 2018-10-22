2018-10-22T17:55:38+03:00
Минск

Соседи минчанина, который поселил в квартире кабана: «Окна открыть не могу – все воняет!»

Теперь ему придется найти для своего питомца другое жилье, иначе - штраф [фото]
Ольга ШИЛАК
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Тот самый дом, где живет кабан.Тот самый дом, где живет кабан.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В последнее время белорусы то и дело заводят у себя животных, которых в квартире трудно представить: то питона поселят, то гуся… А вот минчанин из дома № 15 на проспекте Пушкина живет в однушке с кабаном.

Периодически животное выходит на балкон квартиры. Из-за высокой перегородки с улицы его не увидишь, зато как слышно!

- Хрюкает постоянно, - говорят соседи этажом ниже. – Запахи неприятные стоят. Видели, что он с кабанчиком даже выходил гулять на улицу: возьмет на поводок и, как собаку выгуливает.

минчанин из дома № 15 на проспекте Пушкина поселил у себя в однушке кабана. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

минчанин из дома № 15 на проспекте Пушкина поселил у себя в однушке кабана.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Соседи говорят, что кабан поселился в квартире на третьем этаже около трех недель назад.

- Мы хорошо общаемся с соседом. Он рассказывал мне, что купил его в деревне Сеница за 62 рубля. Не планировал оставлять его у себя навсегда, потом, наверное, отвезет на дачу. Ведь пока что кабан маленький, но он будет еще расти, - говорит сосед Николай. Он живет через стенку. - Находится животное в квартире, а вот туалет – на балконе. Как-то зашёл к соседу, а на диване лежит кабан в одеяле! Как подпрыгнет, отскочит - я аж испугался. Он довольно жирненький, кормит его сосед картошкой. В моей комнате слышны похрюкивания кабана, но мне это абсолютно не мешает.

Кабан живет в квартире уже около месяца Фото: ГУВД

Кабан живет в квартире уже около месяца Фото: ГУВД

Соседи рассказывают, что 45-летний минчанин в основном живет один. Лишь на зиму к нему приезжает отец, который живет в деревне.

- Сосед мой толковый мужик, хороший программист, спокойный и неконфликтный. Он батьке и покупал кабана, я так понимаю, - говорит Татьяна Ивановна, которая живет под квартирой, где обитает кабан. – Но что-то не забрал он его. А мне кабан очень мешает, весь балкон в моче. Я открыть окно не могу, все воняет! Сегодня мыла окна, полфлакона духов вылила, чтоб избавится от запаха! А еще иду как-то, смотрю, а у меня на балконе сверху течет струя – ужас!

За перегородкой кабана не видно, зато очень слышно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За перегородкой кабана не видно, зато очень слышноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Жильцы дома стали жаловаться в местный ЖЭС, мол, жизнь по соседству с кабаном - то еще удовольствие. Сотрудники ЖЭСа обратились в милицию.

- Как пояснил хозяин животного, он приобрел его на рынке, чтобы не было скучно, так как в квартире живет один, - уточняют в пресс-службе ГУВД. - На мужчину составили акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по ст. 21.16 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил пользования жилыми помещениями). Речь идет о санитарном состоянии жилья.

Как рассказали нам в ЖЭС № 47, мужчина должен куда-то переселить своего питомца до 24 октября. Иначе ему грозит штраф до 735 рублей.

«Как-то зашёл к соседу, а на диване лежит кабан в одеяле!» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Как-то зашёл к соседу, а на диване лежит кабан в одеяле!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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