2018-10-22T17:59:38+03:00
Общество

Приговор солдату, который случайно выстрелил в друга: 2,5 года «химии»

После суда рядовой вернулся в воинскую часть
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

22 октября в суде Минского района 25-летнему военнослужащему срочной службы Сергею Крупе вынесли приговор. Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшим по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

- Будете обжаловать приговор? - спросили журналисты молодого человека.

За обвиняемого отвечает его дядя:

- Посмотрим. Без комментариев. Пока не знаем.

После приговора обвиняемый уехал в воинскую часть.

- После того как приговор вступит в законную силу, его заберут в колонию-поселение, - уточнила прокурор. - Приговор может быть обжалован в 10-дневный срок со дня его провозглашения.

Напомним, трагедия произошла в апреле на полигоне в столичном микрорайоне Уручье во время занятий по огневой стрельбе. Обвиняемый не поставил пулемет на предохранитель, нажал на спуск без команды руководителя. Солдат Дмитрий Удод погиб, получив сквозные пулевые ранения надплечья, травмы головы и шеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске судят солдата, который случайно выстрелил в рядового: «Сожалею, это был мой друг»

Сергея Крупу обвиняют в нарушении правил обращения с оружием, которое повлекло смерть человека. За это предусмотрено до пяти лет лишения свободы (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
5+ «женских» изобретений для окон, которые работают на их безупречный вид
Октябрь, дачный сезон позади. Казалось бы, и хлопоты тоже. Ан нет. Ох уж эти хозяйки! Не успели закатать помидоры, как уже готовятся к зиме: холода холодами, а очередная помывка окон - по расписанию
Муж умершей в 6 роддоме Минска: «Жене сказали, что она молодая и здоровая - кому как не ей рожать таких богатырей?»
В конце августа в вип-отделении 6-го роддома Минска вскоре после родов скончалась 31-летняя Валентина Захаревич. Муж умершей рассказал «Комсомолке», что ему пришлось пережить в самые страшные дни своей жизни
Новости 24
В Минске во время сделок с покупателями задержали двух наркодилеров
Глава Федерации хоккея Беларуси: «Ожидаются корректировки в штабе «Динамо. Терпеть дальше такое безобразие никто не хочет»
«Белгоспищепром» может стать единым регулятором на рынке алкогольной продукции
Минчанин у себя на балконе поселил кабана, чтобы не было скучно
Погода в Беларуси на 23 октября: оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Женщина из Витебска отдала 500 рублей «ведунье» из интернета, но мужа не вернула
Обгон со смертельным исходом: под Каменцем один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП
В Минске оцепили суд Первомайского района
В Лепельском районе ночью солдат выскочил на дорогу и его насмерть сбила фура
В Беларуси на майские праздники может появиться неделя выходных
Михаил Бабич: Нападение на Беларусь будет рассматриваться, как нападение на Россию
Анатолий Курилец уйдет с поста генерального директора минского «Динамо»
Арина Соболенко поднялась на 12-е место в мировом рейтинге, Александра Саснович вернулась в тридцатку
Под Витебском на автокроссе багги сбил двоих судей; оба в больнице с переломами
Рейтинг благосостояния Global Wealth Report: Беларусь отнесли к бедным государствам
Милиция с ОМОНом устроили рейд в Ждановичах. Задержано 90 человек
Фотофакт: хор священнослужителей совершает заупокойное богослужение в Куропатах
«Ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан»
Лукашенко: Я всегда из командировок привожу деньги, это моя работа
В ДТП погибла звезда КВН Марина Поплавская. Среди пострадавших этой же аварии - белорусский кавээнщиккоманды «ЧП» Евгений Сморигин
Милиция задержала парней, которые ночью танцевали в Минске на крыше "Жигулей" [видео]
В 120-й отдельной механизированной бригаде воинской части Уручья, где в 80-х служил Лукашенко, - иностранные послы
Министерство информации заблокировало доступ к 6 страницам в "ВКонтакте" и 12 сайтам
В Гродно девушка-пешеход рискнула перейти дорогу президентскому кортежу и чуть не попала под колеса машин Лукашенко [видео]
История не для слабонервных: жительница Лунинца купила батон с жуками
Страшная катастрофа-мясорубка и 4 трупа: под Чериковом из-за столкновения с трактором иномарку разорвало буквально на части
В Минске в районе Зеленого Луга сгорела маршрутка
Мужчина, оставив свои данные, украл из больницы аппарат ЭКГ