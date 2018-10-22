Приговор солдату, который случайно выстрелил в друга: 2,5 года «химии»

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-22T17:59:38+03:00

Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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22 октября в суде Минского района 25-летнему военнослужащему срочной службы Сергею Крупе вынесли приговор. Его признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшим по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

- Будете обжаловать приговор? - спросили журналисты молодого человека.

За обвиняемого отвечает его дядя:

- Посмотрим. Без комментариев. Пока не знаем.

После приговора обвиняемый уехал в воинскую часть.

- После того как приговор вступит в законную силу, его заберут в колонию-поселение, - уточнила прокурор. - Приговор может быть обжалован в 10-дневный срок со дня его провозглашения.

Напомним, трагедия произошла в апреле на полигоне в столичном микрорайоне Уручье во время занятий по огневой стрельбе. Обвиняемый не поставил пулемет на предохранитель, нажал на спуск без команды руководителя. Солдат Дмитрий Удод погиб, получив сквозные пулевые ранения надплечья, травмы головы и шеи.

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