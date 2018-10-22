Интрига в чемпионате Беларуси закрутилась до предела
На выходных прошли матчи 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Пожалуй, самый интересный состоялся в Минске. Столичное дерби «Динамо» и «Минска» завершилось сверхрезультативной (по нашим меркам уж точно) ничьей – 3:3. Всякий раз динамовцы вели в счете, но «горожане» отыгрывались. У «Динамо» впервые за три с половиной года футболист отметился хет-триком – трижды забивал нигерийский нападающий Фатаи. У «Минска» два мяча на счету украинца Владислава Насибулина, получается, единственный «белорусский» гол в матче забил Евгений Шевченко.
Фатаи забивает третий мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фатаи забил трижды. При беглом взгляде на это фото может показаться, что красные гетры Юрия Остроуха - это дреды Фатаи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
У Сергея Гуренко были вопросы к рефери после первого мяча "Минска".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сергей Румас в плотном графике находит время для простора даже матчей чемпионата Беларуси, где играют не лидеры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Никита Корзун стремителен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Динамо" трижды забило, но и трижды пропустило, что редкость, зная игру в обороне "бело-синих".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Владимир Хващинский управляет мячом взглядом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Андрей Горбунов играет на выходе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
После игры главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко высказался об идее коуча национаьной сборной Беларуси Игоря Криушенко перенести матчи 28-го тура высшей лиги, который пройдет с 9 по 11 ноября. Цель: дать больше времени на подготовки к играм сборной, которая 15 ноября на выезде сыграет с Люксембургом, а через три дня – с Сан-Марино.
– Для меня это полный бред. Если бы у нас 9 человек из сборной играли в основном составе любого клуба, считаю, в этом был бы смысл. Мы в клубах что, не готовимся, не тренируемся? Еще ведь есть сборники из клубов России и Казахстана… Их же не отпустят. Так что, ты будешь тренировать 5-6 человек? Ребята, извините – для меня это бессмысленная затея, – сказал Гуренко.
Пока же у динамовцев впереди игра с брестскими одноклубниками (28 октября), которые, между прочим, вышат в спину. В турнирной таблице обострилась борьба за 2-4 места.
Турнирная таблица после 25 туров (еще есть перенесенные матчи).
Результаты матчей 25-го тура.
Витебск - Днепр - 3:1
Голы: 1:0 - Клопоцкий, 43; 2:0 - Матвеенко, 58; 3:0 - Матвеенко, 76; 3:1 - Концевой, 88.
Минск - Динамо-Минск - 3:3
Голы: 0:1 - Фатаи, 5; 1:1 - Шевченко, 6; 1:2 - Фатаи, 45; 2:2 - Насибулин, 59; 2:3 - Фатаи, 67; 3:3 - Насибулин, 82.
БАТЭ - Городея - 3:2
Голы: 1:0 - Мукам, 40; 2:0 - Сигневич, 61; 2:1 - Лебедев, 71; 2:2 - Дубайич, 74; 3:2 - Скавыш, 86.
Шахтер - Неман - 1:0
Гол: 1:0 - Ковалев, 21.
Слуцк - Торпедо-БелАЗ - 0:3
Голы: 0:1 - Юсов, 15; 0:2 - Хачатурян, 65; 0:3 - Котляров, 87.
Смолевичи - Ислочь - 0:1
Гол: 0:1 - Руденок, 90+2.
Динамо-Брест - Торпедо-Минск - 2:0
Голы: 1:0 - Хобленко, 15; 2:0 - Фамейе, 26.
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