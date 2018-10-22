Интрига в чемпионате Беларуси закрутилась до предела

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-22T18:35:27+03:00

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На выходных прошли матчи 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Пожалуй, самый интересный состоялся в Минске. Столичное дерби «Динамо» и «Минска» завершилось сверхрезультативной (по нашим меркам уж точно) ничьей – 3:3. Всякий раз динамовцы вели в счете, но «горожане» отыгрывались. У «Динамо» впервые за три с половиной года футболист отметился хет-триком – трижды забивал нигерийский нападающий Фатаи. У «Минска» два мяча на счету украинца Владислава Насибулина, получается, единственный «белорусский» гол в матче забил Евгений Шевченко.

Фатаи забивает третий мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фатаи забил трижды. При беглом взгляде на это фото может показаться, что красные гетры Юрия Остроуха - это дреды Фатаи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Сергея Гуренко были вопросы к рефери после первого мяча "Минска".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Румас в плотном графике находит время для простора даже матчей чемпионата Беларуси, где играют не лидеры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Корзун стремителен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Динамо" трижды забило, но и трижды пропустило, что редкость, зная игру в обороне "бело-синих".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Хващинский управляет мячом взглядом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Горбунов играет на выходе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После игры главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко высказался об идее коуча национаьной сборной Беларуси Игоря Криушенко перенести матчи 28-го тура высшей лиги, который пройдет с 9 по 11 ноября. Цель: дать больше времени на подготовки к играм сборной, которая 15 ноября на выезде сыграет с Люксембургом, а через три дня – с Сан-Марино.

– Для меня это полный бред. Если бы у нас 9 человек из сборной играли в основном составе любого клуба, считаю, в этом был бы смысл. Мы в клубах что, не готовимся, не тренируемся? Еще ведь есть сборники из клубов России и Казахстана… Их же не отпустят. Так что, ты будешь тренировать 5-6 человек? Ребята, извините – для меня это бессмысленная затея, – сказал Гуренко.

Пока же у динамовцев впереди игра с брестскими одноклубниками (28 октября), которые, между прочим, вышат в спину. В турнирной таблице обострилась борьба за 2-4 места.

Турнирная таблица после 25 туров (еще есть перенесенные матчи).

Результаты матчей 25-го тура.

Витебск - Днепр - 3:1

Голы: 1:0 - Клопоцкий, 43; 2:0 - Матвеенко, 58; 3:0 - Матвеенко, 76; 3:1 - Концевой, 88.

Минск - Динамо-Минск - 3:3

Голы: 0:1 - Фатаи, 5; 1:1 - Шевченко, 6; 1:2 - Фатаи, 45; 2:2 - Насибулин, 59; 2:3 - Фатаи, 67; 3:3 - Насибулин, 82.

БАТЭ - Городея - 3:2

Голы: 1:0 - Мукам, 40; 2:0 - Сигневич, 61; 2:1 - Лебедев, 71; 2:2 - Дубайич, 74; 3:2 - Скавыш, 86.

Шахтер - Неман - 1:0

Гол: 1:0 - Ковалев, 21.

Слуцк - Торпедо-БелАЗ - 0:3

Голы: 0:1 - Юсов, 15; 0:2 - Хачатурян, 65; 0:3 - Котляров, 87.

Смолевичи - Ислочь - 0:1

Гол: 0:1 - Руденок, 90+2.

Динамо-Брест - Торпедо-Минск - 2:0

Голы: 1:0 - Хобленко, 15; 2:0 - Фамейе, 26.