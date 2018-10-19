Жильцы квартир, пристроенных к пятиэтажкам: «Мансарда в хрущевке - это почти как частный дом»

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-19T12:05:42+03:00

Удобно ли жить в таких домах? Мы попросили жильцов поделиться впечатлениями и посмотрели, как выглядят квартиры [фото]

В Минске есть необычный тип квартир - мансарды, которые надстраивают на крышах старых пятиэтажных домов. Такое жилье начало появляться в столице в конце 90-х: некоторые дома подросли на один этаж, в других решено было сделать двухэтажные квартиры. Зданий таких в Минске не слишком много, но и сегодня при желании можно построиться на крыше хрущевки. Например, сейчас мансарду пристраивают к дому на улице Янки Мавра, недалеко от станции метро «Пушкинская». Цена квадратного метра на этапе долевого строительства - чуть больше тысячи долларов.

«Когда начали стройку на крыше, пятые этажи плавали»

Отправляемся в дом по улице Сердича, 4, недалеко от станции метро «Пушкинская». Здание, построенное в конце 60-х, не похоже на типичную хрущевку. Оно выглядит аккуратным и ухоженным: стены покрашены в зеленый цвет, над пятым этажом надстроено еще два, со скошенной крышей.

Так выглядит дом, к которому пристроили два этажа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Возле дома встречаем одну из жительниц обычной, не мансардной квартиры.

- Квартиры на крыше в нашем доме пристроили в 2014 году, - вспоминает она. - Мы с другими жильцами воевали против этих мансард, но кто ж нас послушает... Помню, когда строители начали работать, они открыли крышу. А это было не летом, а осенью, когда шли дожди. У нас ведь всегда все так делается… И вода как потекла по стенам! Даже мне попало на втором этаже. А пятые этажи вообще плавали. Люди ставили обогреватели, чтобы как-то просушить жилье. А вообще я не знаю, как они живут на этих мансардах. Возьмите, к примеру, окна в скошенной крыше. Зимой из-за снега там, наверное, ничего не видно… А вот, кстати, и один из жильцов такой квартиры.

Выходящий из подъезда мужчина отшучивается:

- В мансарде жить хорошо - как Карлсону на крыше! Да, есть нюансы - зимой приходится периодически стряхивать снег с окон, надо пешком подниматься на шестой этаж, потому что в доме нет лифта. А в остальном - отличная квартира, построена качественно.

«В моей квартире две входные двери и два санузла»

В каждом из восьми подъездов хрущевки надстроено по три двухэтажных мансардных квартиры. Чтобы посмотреть, как выглядит такое жилье изнутри, поднимаемся на шестой этаж. Внутри подъезд чистый и аккуратный - оказывается, одним из условий строительства мансардных квартир для застройщика было проведение капремонта в доме.

В одной из квартир живет Александр со своей семьей - женой и двумя дочками.

- На первом этаже у меня кухня, столовая, гостиная, большая гардеробная, санузел и кладовка под лестницей. На втором - спальня, кабинет, небольшая гардеробная, еще один санузел, - показывает хозяин свое жилье. - Общая площадь двух этажей - 77 метров. На каждом этаже есть входная дверь, но мы пользуемся только той, которая на первом - здесь у нас прихожая.

На втором этаже Александр отделал стены обожженной древесиной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рассматриваем комнаты со скошенными стенами на втором этаже. Интересное ощущение - как будто находишься в частном доме.

- А когда вы выбирали квартиру, вас не смутило, что она пристроена к старому зданию?

- Если мансардная квартира находится в новом здании, то ее цена, как правило, превышает стоимость загородного дома - она стоит от $400 тысяч, - говорит Александр. - А мне эта квартира обошлась примерно в $85 000 без отделки. Грубо говоря, квадратный метр стоил около $1000. Правда, окончательная цена оказалась выше, чем нам говорили изначально, из-за того что углы, где скошенная крыша стыкуется с полом, сперва отгородили гипсокартонными щитами, а затем решили включить их в площадь квартиры. Из-за этого площадь увеличилась на 10 метров, и жилье подорожало примерно на $10 000.

- Вы как-то используете эти углы?

- Да, у меня там вещи лежат, колонки стоят.

- Удобно жить в мансарде?

- Нельзя сказать, что это суперудобно, потому что скошенные стены забирают площадь, и за счет этого пространство кажется меньше. Но зато взамен ты получаешь оригинальность жилья и относительно свободную планировку, не такую, как в остальном доме. Кто-то, наверное, считает минусом то, что здесь нет лифта. Но у нас 50% населения страдает от гиподинамии, и почему их пугает лестница, я не знаю.

На первом этаже стены прямые, а не скошенные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ремонт стоил дороже, чем квартира»

Главным преимуществом Александр считает то, что квартира напоминает двухэтажный частный дом.

- Я живу не в хрущевке, а в новой квартире, отделенной от остального здания. И она действительно похожа на частный дом. Почему я не селился в доме? Потому что там все автономное - обогрев, вода. Во-первых, провести все это стоит огромных денег, во-вторых, ты это должен обслуживать сам, а это не так уж просто. Да и частные дома у нас строят не по 77 квадратных метров, как, например, эта квартира, а достаточно большие. А здесь я пользуюсь водопроводом, канализацией, всеми благами, которые мне проведены бесплатно.

Качеством строительства Александр доволен: стены здесь сделаны из газосиликатных блоков, ремонтные работы у соседей его не особо беспокоят - слышимость не такая, как в обычных панельках. Крыша из дерева, полметра утеплителя, покрыта металлочерепицей. В окнах двухкамерные стеклопакеты.

Лестница между двумя этажами квартиры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Показывая нам свою квартиру, Александр признается: ее ремонт стоил дороже, чем сама покупка. Обустройством занимался дизайнер. Второй этаж обит обожженной древесиной, которая не гниет и не плесневеет, часть стен облицована натуральным камнем. Плюс встроенная мебель, техника, металлические двери с противовзломными замками… Александр доволен своим жильем, но теперь все же собирается его продать.

- У меня родилась третья дочка, надо подумать, как помочь детям с квартирным вопросом. Сейчас у меня нет тех заработков, которые позволили мне построить эту квартиру, поэтому я решил продать ее за 140 тысяч долларов, чтобы купить одну квартиру себе, и вторую - детям.

На втором этаже - еще одна входная дверь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мансардная квартира за полмиллиона долларов

Еще один дом с надстроенными мансардными квартирами находится в центре Минска, на улице Комсомольская, 29. Пятиэтажное здание было построено в 1917 году и является памятником архитектуры. В начале 2000-х его реконструировали, надстроили мансарды и сделали лифты.

Дом на Комсомольской, 29 построен в 1917 году, а в начале 2000-х реконструирован.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во всем доме всего 23 квартиры, и квадратные метры здесь «золотые». Воспользовавшись тем, что хозяева одной из мансардных квартир, уехавшие за границу, продают свое жилье, мы заглянули внутрь.

Так выглядит одна из самых дорогих квартир в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире есть действующий камин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Интерьер впечатляет: свободная планировка, большое количество окон, огромный действующий камин. Как рассказали в агентстве недвижимости «Твоя столица», за квартиру площадью 167 метров хозяева просят 495 тысяч долларов.

Лестница на второй этаж.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На втором этаже находится спальня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид из окна квартиры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Территория двора закрыта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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