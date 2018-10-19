«Такая осень нам нравится»: посмотрите на эти 10 фотографий из Инстаграма!
А вы успели налюбоваться этим великолепием?
Фото: instagram.com
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С этим сложно поспорить: золотая осень в этом году выдалась что надо. Кругом такая красота! Сама природа вынуждает белорусов становиться фотографами и моделями - невозможно удержаться, чтобы не запечатлеть осень на фото!
Можно бросаться листьями, лежать на них, делать портреты и семейные фото на фоне огненных деревьев, мастерить букеты... Можно даже просто стать посреди любого парка и от балды щелкнуть камерой смартфона - все равно получится здорово!
- Такая осень нам нравится! - пишут белорусы в соцсетях.
«Комсомолка» посмотрела, что публикуют белорусы в Инстаграме, и выбрала 10 осенних фотографий. Любуйтесь!
Оказывается, любить осень совсем не сложно
Как же без такого фото осенью
Нет никакой гарантии, что это великолепие надолго
Остаюсь здесь
Осень
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