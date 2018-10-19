«Такая осень нам нравится»: посмотрите на эти 10 фотографий из Инстаграма!

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-19T14:39:49+03:00

А вы успели налюбоваться этим великолепием?

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С этим сложно поспорить: золотая осень в этом году выдалась что надо. Кругом такая красота! Сама природа вынуждает белорусов становиться фотографами и моделями - невозможно удержаться, чтобы не запечатлеть осень на фото!

Можно бросаться листьями, лежать на них, делать портреты и семейные фото на фоне огненных деревьев, мастерить букеты... Можно даже просто стать посреди любого парка и от балды щелкнуть камерой смартфона - все равно получится здорово!

- Такая осень нам нравится! - пишут белорусы в соцсетях.

«Комсомолка» посмотрела, что публикуют белорусы в Инстаграме, и выбрала 10 осенних фотографий. Любуйтесь!

tassyahb Оказывается, любить осень совсем не сложно

ekaterinatrety Как же без такого фото осенью

lenalensteshko Нет никакой гарантии, что это великолепие надолго

mrlnmzfk Остаюсь здесь

venera6772 Красота, ах красота!!! Сразу и не подумаешь, а деревья то ведь обычные сосны

marta_turkova Красивая пора, ничего не скажешь

angelinasmuradko_22 Осенняя прогулка на велосипеде