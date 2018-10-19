2018-10-19T14:39:49+03:00
Общество

«Такая осень нам нравится»: посмотрите на эти 10 фотографий из Инстаграма!

А вы успели налюбоваться этим великолепием?
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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С этим сложно поспорить: золотая осень в этом году выдалась что надо. Кругом такая красота! Сама природа вынуждает белорусов становиться фотографами и моделями - невозможно удержаться, чтобы не запечатлеть осень на фото!

Можно бросаться листьями, лежать на них, делать портреты и семейные фото на фоне огненных деревьев, мастерить букеты... Можно даже просто стать посреди любого парка и от балды щелкнуть камерой смартфона - все равно получится здорово!

- Такая осень нам нравится! - пишут белорусы в соцсетях.

«Комсомолка» посмотрела, что публикуют белорусы в Инстаграме, и выбрала 10 осенних фотографий. Любуйтесь!

tassyahbtassyahb
Оказывается, любить осень совсем не сложно
62 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
ekaterinatretyekaterinatrety
Как же без такого фото осенью
83 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
lenalensteshkolenalensteshko
Нет никакой гарантии, что это великолепие надолго
22 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
mrlnmzfkmrlnmzfk
Остаюсь здесь
109 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
ctufy_ctufy_
Осень
15 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
venera6772venera6772
Красота, ах красота!!! Сразу и не подумаешь, а деревья то ведь обычные сосны
10 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
marta_turkovamarta_turkova
Красивая пора, ничего не скажешь
153 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
angelinasmuradko_22angelinasmuradko_22
Осенняя прогулка на велосипеде
25 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
a.katsala.katsal
Октябрь
22 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
_piskly__piskly_
Прыжок в осень
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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