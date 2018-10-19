Мотопутешественница Екатерина Дубаневич: В Японии пришлось пересесть на велосипед - за наши права там дают штраф $5000!

СЕГОДНЯ 16:44 2018-10-19T17:46:02+03:00

Екатерина Дубаневич в августе отправилась в кругосветное путешествие на мотоцикле, проехала всю Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и достигла Японии. Правда, ее верный друг Генри (так называет она свой мотоцикл) отправился почтой в Австралию - а это занимает не меньше месяца. Катя пересела на велосипед, зато ей удалось получше рассмотреть удивительную страну. Об этом она и рассказала «Комсомолке».

- Катя, расскажи подробней, почему ты путешествуешь сейчас на велосипеде?

- В мире существует две конвенции о дорожном движении - Венская 1968 года и Женевская 1949-го. Так как Беларусь принадлежит к участникам Венской конвенции, а Япония - Женевской, то в Японии наше водительское удостоверение недействительно, штраф около 5000 долларов, или 3 года тюрьмы. Поэтому я решила, что из Владивостока отправлю свой мотоцикл в контейнере в Австралию, а сама приобрету велосипед и попробую освоить велотуризм. Хотелось не простой велосипед, а электрический - я же в стране высоких технологий! Получилось не так идеально, как планировала. Цена на хороший новый электровелосипед стартует от $1000, я же купила старенький с почти севшей батареей за 440. Обычные б/у велосипеды стоят около $200. Не жалею, что выбрала электро-, так как электротяга немного помогала в преодолении гор. Правда, заряда в горах хватало буквально на пару километров, а в городе - на 10-15 км. В сутки я преодолевала более 50 км.

Большой Будда оказался очень популярным, но пустым изнутри... За 20 центов можно попасть внутрь изваяния. Фото: личный архив

Это будущее, в котором хотелось бы жить

- Какие у тебя впечатления от этой страны?

- Япония поражает с первых секунд. Уже в самолете я с интересом рассматривала окружающих, читающих книги слева направо и вертикально написанные иероглифы. При выходе из самолета можно было посетить специальную комнату для проверки здоровья, а огромный поток пассажиров строго организован и проходит через электронные аппараты по сканированию отпечатков пальцев и паспорта…

Переодевание в традиционную японскую одежду заняло более 30 минут. Фото: личный архив

И хотя я здесь уже месяц, каждый день узнаю что-то новое и не перестаю восхищаться и удивляться. Япония - это то будущее, в котором мне бы хотелось жить завтра. Поднимаешь голову и видишь бесшумно проезжающий подвешенный поезд-монорельс без водителя, вокруг сочетание ультрасовременных технологий и многовековых традиций. Рядом сверкающее на солнце офисное здание замысловатой формы и оранжевые ворота «тори», храм с драконами на входе и золотым Буддой внутри. Все дорожки выложены специальной плиткой с пупырышками и выпуклыми полосами, а в метро часто пальцами нащупываешь шрифт Брайля - в Японии не страшно быть слепым, все вокруг организовано, чтобы можно было ориентироваться и комфортно жить. Дорожное движение - отдельная большая тема. Япония - самая дисциплинированная страна в плане вождения из всех, где я побывала. Все правила соблюдаются, все двигаются слаженно и четко. Есть пробки - куда ж без них! Но есть и выбор - ETC, японские хайвеи. По ним можно ездить со специальным прибором, который привязан к вашей кредитке, и списывает сумму, на которую ты наездил по высокоскоростным дорогам. Штрафы очень серьезные, поэтому никто не нарушает. Штраф за превышение скорости до 40 км/ч - до $400, свыше 40 км/ч - лишение прав, штраф до $1000 и полгода тюрьмы, неправильная парковка - $150, если поймают пьяного за рулем - $20 000 и тюрьма. Кстати, штраф платят все пассажиры, которые ехали вместе с пьяным. Раз в сезон проводится акция по безопасности движения, сейчас как раз она идет, полицейские и волонтеры стоят буквально на каждом перекрестке, представителей мотобатальона также много на улицах. За все время пребывания в Японии я не видела ни одной аварии, ни одной битой машины.

Офис пивной компании Asahi в Токио, в народе прозванный «золотой малек», или еще выразительнее - «летучая золотая какашка». Фото: личный архив

- С кем ты общаешься? Я знаю, ты нашла друзей.

- Первым человеком, который встретил меня в Токио, стал отец Герасим, священник. Почти 13 лет назад он уехал развивать японскую православную церковь. Николай-до (японцы произносят Никорай). Адаптировался к японскому образу жизни, но ездит и путешествует на «харлее». Так что это очень экзотично - исследовать Токио с православным священником-мотоциклистом. И приехала я как нельзя вовремя - московский отец Николай и отец Антоний из Сергиево-посадской лавры заканчивали монтаж новых колоколов на звоннице. Мне даже довелось первой в них позвонить и присутствовать на двух службах. Первый раз мне абсолютно комфортно и легко общаться с церковными людьми, они «настоящие», близкие по духу. Искренне благодарю отца Герасима за все, что он для меня сделал. За пару дней я узнала огромное количество информации о Токио.

Узнавать Японию Кате помогал православный священник-байкер Герасим (японцы произносят его имя как Никорай). Фото: личный архив

Кроме того, я заранее через Фейсбук и общих друзей познакомилась с местными мотоциклистами-путешественниками, с которыми встречалась в разных городах.

В Японии подружилась с байкером-священником

- Везде побывала в Японии?

- По плану было проехать от современной столицы - Токио - до древней столицы - Киото, посетив по дороге Камакуру, Фуджи (посмотреть на символ Японии - гору Фуджи-сан. Кстати, Фудзияма - это неверное название, сформированное иностранцами в результате перевода. «Яма» - гора по-японски. Местные же уважительно называют Фуджи-сан). Еще побывала в городе оленей Нара и современной Осаке. Все получилось, я проехала более 500 км и увидела не только туристическую Японию, но и жизнь маленьких городов, общалась, изучала быт и культуру.

Праздник урожая в городе Киото. Все как у нас - кто-то танцует и поет, продают уличную еду всех видов. Фото: личный архив

С отцом Герасимом также съездили на невероятно милый остров, где обитает почти 1000 кроликов, в музей ниндзя в городе Ига.

Мне очень хочется вернуться в Японию еще не один раз, ведь я смогла посмотреть лишь небольшую часть огромной страны.

- Что поразило больше всего?

- Люди. Мне посчастливилось жить в семье Хироюки и Юкки Миязаки. Живут они скромно и уютно в небольшом городке Икома. Я никогда не встречала людей с таким душевным благородством. Они помогали мне во всем, показывали город, давали полезные советы и заботились обо мне, как о родном человеке. Хироюки много путешествует на мотоцикле, проехал всю Россию, Южную и Северную Америку, добрался до мыса Кабо де Рока. Его жена Юки - удивительная девушка, ставшая мне близкой подругой, хотя мы не говорили на одном языке и часто общались жестами. Когда я доехала до Киото, попробовала продать велосипед в комиссионные магазины, но никто не захотел его покупать. Хироюки и Юки выкупили его у меня, и, я думаю, не по необходимости, а просто чтобы помочь.

Хироюки и Юки помогли с жильем и заботились о ней как о родной. Фото: личный архив

Чигасаки является одним из самых известных пляжных курортов Японии. Фото: личный архив

Сатору Ватанабе - также мотоциклист-путешественник, 9 раз был в России, отлично говорит, читает и пишет по-русски. Мы встречались несколько раз, он учил меня японскому, забрал меня из Киото и был чрезвычайно добр ко мне.

Люди на улицах и в магазинах улыбаются, приветствуют тебя и готовы помочь в любой ситуации. Дети - воспитанные и скромные, я не видела ни одного кричащего, плачущего ребенка. Также не видела ни одного конфликта или повышающего голос японца.

Остров Окуношима, известный также как Rabbit island. Фото: личный архив

Культура проявляется даже в мелочах и деталях. А еще Япония - одна из самых безопасных стран. Уровень преступности падает с каждым годом, воровство - позор для японца, поэтому тут свободно оставляют вещи на велосипеде, во дворах часто незапертые автомобили (чтобы дворник мог отогнать машину при необходимости), а товар в магазинах без пищащих таблеток.

Часто приходилось ехать в непогоду. В это время в Японию пришли 24 и 25 тайфун. Фото: личный архив

Япония - страна фантастической ночной жизни. Фото: личный архив

Приходилось спать и на скамейке, и даже в туалете

- Расскажи про быт - где спишь, что ешь?

- Жилье в Японии - дорогое удовольствие, поэтому я брала с собой палатку, спальный мешок и все необходимое для туризма. В той части Японии, где проезжала, практически нет оборудованных кемпингов, и я руководствовалась картой бесплатных стоянок, сформированной «бэкпекерами» (туристами с рюкзаками в прямом переводе). Но довольно часто, приезжая на место понимала, что это просто паркинг, и поставить палатку на асфальте среди фур - не самый лучший вариант.

Храм Фушими-Инари, где снимали фильм «Мемуары гейши». Фото: личный архив

Приходилось спать и на скамейках в информационных центрах и даже в туалете, ну и более цивильно - в хостелах и капсульных отелях. В период моего пребывания в Японии прошли два тайфуна - 24 и 25 (они им присваивают порядковый номер в течение года, а не дают имена), и мне приходилось пережидать несколько дней в отелях, так как снаружи был ураганный ветер и ливень. Промокала до нитки в дороге и сушила вещи, привязывая к корзине велосипеда. Было очень много приключений. Один раз ночевала под мостом на пляже. Меня разбудила полиция. Причем очень нежно и аккуратно. Слышу снаружи японскую речь: Sumimasen, sumimasen (яп. «извините») - и вижу свет фонариков. Просыпаюсь, вылезаю из палатки - два офицера смотрят на меня, улыбаются. Удивились, что девушка. Спрашивают, мой ли велосипед - говорю «мой, конечно», просят документы на регистрацию (все велосипеды в Японии должны быть зарегистрированы, наклеивается номер, и данные о владельце вносятся в электронную базу) - показываю. Все проверили, извинились несколько раз за то, что им пришлось меня разбудить, пожелали спокойной ночи и ушли.

Киото очень древний и туристический город. Фото: личный архив

С едой довольно просто - по всей Японии расположены так называемые convenience shop - маленькие круглосуточные магазины со всем необходимым. Самые популярные - 7eleven, Family Mart и Lawson station. Там можно купить готовую еду и попросить разогреть в микроволновке, также установлены бойлеры с горячей водой, чтобы заварить лапшу или чай. Еще один хороший вариант - покупать еду поздно вечером в больших супермаркетах. После определенного времени ходит специальный человек и клеит на еду скидочные наклейки (бывает, и до 50%). На еду в очень экономичном режиме уходит около $15 в день.

Стоит отметить, что японская кухня и все блюда, даже в мини-магазинах, очень вкусные, легкие и полезные. После еды нет ощущения тяжести.

Каждый турист может увидеть популярные статуи религиозного назначения. Фото: личный архив

- Куда планируешь дальше?

- Через несколько дней я отправляюсь в Мельбурн, буду встречать свой мотоцикл, заниматься таможенной очисткой, а затем исследовать Австралию и пытаться найти работу, так как финансы в Японии значительно израсходовались - за месяц при очень скромных расходах я потратила $950. А ведь дальше мне предстоит дорогостоящая отправка мотоцикла и себя на следующий континент. Вернуться в Беларусь планирую только через год и четыре месяца.

Японцы активно занимаются аграрным производством. Фото: личный архив

КСТАТИ

Если вы хотите поддержать Катю, зайдите на сайт http://motokatrina.com/. Там подробно рассказано, как можно оставить пожертвования, а также пообщаться, пригласить на ужин или предоставить ночлег по пути следования путешественницы вокруг света.

В Осаке есть кафе с совами, где за 15 долларов можно с ними пообщаться. Фото: личный архив