2018-10-19T16:49:28+03:00
Общество

В Минске вынесли приговор командирам из части, где погиб Александр Коржич

Павлу Суковенко назначили 6 лет лишения свободы, Артуру Вирбалу - 4 года
Алеся ДОБЫШ
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В чем обвиняли военнослужащих?В чем обвиняли военнослужащих?Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Такой вердикт вынес суд Минского района 19 октября. Бывший старший лейтенант Павел Суковенко и прапорщик Артур Вирбал были начальниками Александра Коржича. Но судили их не за смерть солдата, а за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием.

Если приговор вступит в силу, ближайшие годы Суковенко и Вирбал проведут в колонии усиленного режима. Их лишат воинских званий.

Во время оглашения приговора в зале практически не было свободных мест, несколько рядов заняли военнослужащие. Когда судья зачитал приговор, обвиняемые остались внешне спокойны. Но по их напряженным лицам можно было понять, что ожидали они других сроков.

Вирбал Суковенко находятся в СИЗО чуть больше года. Это время зачтут в срок наказания.

Адвокат Павла Суковенко, Александр Галиев, сказал журналистам, что, скорее всего, приговор суда будут обжаловать.

В чем обвиняли военнослужащих? По версии следствия, командир и старшина роты заставляли сержантов отжиматься, требовали для себя покупать продукты, иногда применяли физическую силу. Кроме того, Суковенко недоплачивал своим подчиненным денежное довольствие. Прокурор запросил Суковенко 6 лет лишения свободы, а Вирбалу - 4 года колонии усиленного режима. Судья согласился с мнением гособвинителя.

Потерпевшими по этому делу проходили 7 человек, в том числе и обвиняемые по делу Коржича - Скуратович, Барановскийи, Вяжевич.

В своем последнем слове обвиняемые сказали, что признают свою вину и раскаиваются.

- Обвинение считает, что я потерпевшим своим превышением власти причинил физическую боль, моральное страдание и унижение, - говорил Артур Вирбал. - Потерпевшие утверждали, что это не было унижением, не причинил им ни физической боли, ни страдания. Это не выглядело как унижение. Просто хотелось их как-то взбодрить, настроить на рабочий лад, чтобы они знали и понимали, что задачи, которые ставились, они должны выполнять...

Павел Суковенко подчеркнул, что никогда не ставил целью унизить солдат, причинить им моральные и физические страдания.

- Все потерпевшие, которые выступали перед нами, никто из них, как они утверждают, не испытывал никакого давления с моей стороны, не считает себя вообще в принципе потерпевшими. Также хочу попросить строго не наказывать. Все-таки я думаю, что я еще способен принести какую-то пользу обществу, в первую очередь своей семье.

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