Эксперт – о программе правительства: «Новые меры можно назвать не очень хорошо забытыми старыми»

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-19T15:58:25+03:00

Премьер и министры передали в парламент документ о том, чем они планируют заниматься и куда вести страну в 2019-2020 годах

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Причем сделали это буквально в день дедлайна – 18 октября. Чуть раньше премьер-министр Сергей Румас объяснял, почему дотянули до последнего:

- Перед внесением ее (программы – Ред.) в парламент потребовалось уточнить у главы государства отдельные аспекты, - цитирует главу правительства БелТА.

Вскоре Сергей Румас официально представит программу в парламенте, а пока документ выложила на своей страничке в Фейсбуке депутат Анна Канопацкая. Он состоит из 29 разделов, посвященных разным аспектам жизни страны: макроэкономической политике, денежно-кредитной и валютной политике, развитию предпринимательства, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, демографической политике, доходам населения и так далее. За каждый разделом закреплены руководители правительства и министры.

Мы почитали: принципиальных обновлений в программе нет (см. «ПОДРОБНОСТИ»). Практически такие же задачи ставило перед собой и предыдущее правительство, которое президент в августе отправил в отставку.

- А эта программа и не могла быть радикальной, особенно с уклоном в либеральную сторону. Еще при назначении президент поручил новому правительству выполнить те цели, которые были поставлены на Всебелорусском собрании два года назад, - поясняет Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации. – Несколько лет назад молодые чиновники экономического блока предлагали ускорить либеральные преобразования, но это не было поддержано главой государства. С тех пор правительство проводит более сдержанную политику. Нынешняя программа тоже продолжает эту линию.

По словам эксперта, акцент сделан на ключевых социально-экономических точках: рост зарплат до 1000 рублей, инфляция не выше 5% в 2019-2020 годах, рост ВВП не ниже показателей на пятилетку, стабильность национальной валюты, снижение долговой нагрузки.

- Что касается новых мер, то их можно назвать не очень-то хорошо забытыми старыми, - продолжает Георгий Гриц. – Это то же повышение эффективности государственного сектора, увеличение роли малого и среднего бизнеса и так далее. К слову, буквально накануне приняли стратегию развития предпринимательства, которая была написана при старом правительстве в декабре 2017-го и почему-то не утверждалась почти год. Единственный новый вызов, стоящий перед новым правительством – это выпадение из экспорта почти миллиарда долларов за счет непоставок черных нефтепродуктов из России. Компенсировать этот миллиард за счет внутреннего роста будет проблематично, тем более, денежно-кредитная политика однозначно будет очень жесткой.

ПОДРОБНОСТИ

Что предлагает новая программа?

Правительство обозначило для себя основные задачи экономической политики. Среди них:

- создать IT-страну и проводить цифровизацию экономики

- интенсивно развивать сферу услуг, в первую очередь транспорт, логистику, строительство и туризм

- обеспечить эффективную занятость населения

- рационально использовать бюджет страны

- продвигать белорусские товары и услуги на новые рынки