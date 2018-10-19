Битва за листопад: коммунальники собирают листья, а горожане - подписи, чтобы их оставить

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-19T16:00:12+03:00

Ботаники говорят, что опавшие около домов листья иногда полезнее не трогать вовсе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Ботаники тем временем говорят, что около домов опавшие листья полезнее не трогать

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Города утопают в опавших листьях, и осеннюю идиллию нарушают только дворники, которые ежедневно убирают на улицах города.

- Территорию вдоль улиц, проспектов, скверов расчищают полностью ради безопасности, - объясняет руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова. - Листва после дождя становится мокрой, человек может поскользнуться. На проезжей части она может стать причиной аварии. Кроме того, в массе листьев накапливаются выхлопные газы. Это место зимовки клещей, и если не убирать листву, их в городе будет гораздо больше. В парках и лесопарках листву убирают в пределах 5 метров от дорожек, площадок и аттракционов.

Территорию вдоль улиц, проспектов, бульваров и скверов расчищают полностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мнение жильцов разделились. Неравнодушные минчане даже составили петицию с призывом не убирать листья во дворах.

- Убирая листву во дворах, мы лишаем территорию «подушки безопасности» из опавшей листвы, веток и семян, из которой образуется перегной, где поселяются сотни дождевых червей. На деревьях перестают селиться грачи, сороки и галки, это связано с отсутствием пищи, - говорится в петиции. - Без листвы исчезают насекомые, чьи личинки зимуют в лиственной подстилке. Опавшие листья - это пища микроорганизмов. Если их нет, микроорганизмы погибают. Сообщество разрушается и исчезает.

Под петицией уже подписалось около 500 человек.

Курируют уборку дворов столицы в Минском городском жилищном хозяйстве:

- На сегодня дворы полностью убирают от листьев. Если будет принято решение не убирать их, мы перестанем это делать. Обсуждается ли это на законодательном уровне, мы не можем прокомментировать, - говорят в отделе по благоустройству. - Мы лишь обслуживаем жилой фонд и придомовую территорию.

Недавно неравнодушные минчане даже составили петицию с призывом не убирать листья во дворах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Убирать листья во дворах надо без фанатизма»

- Листья около дорог и вдоль магистралей, то есть в местах, где много транспорта и людей, нужно убирать. Во-первых, это безопасность. Во-вторых, они вредны и для деревьев, потому что в них накапливаются патогенные организмы, вредоносные насекомые, тяжелые металлы, - объясняет директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Александр Пугачевский. - А вот в крупных парках и лесопарках желательно оставлять опавшие листья. Достаточно отметать их с дорожек.

- А что касается дворов?

- Подходить с умом, расчищать там, где это нужно для людей. Но без фанатизма. В местах, где они не мешают людям, их полезно оставлять. Ведь если листья не загрязнены, они при разложении возвращают в почву углерод, минеральные вещества, часть азота, становятся частью почвы, уменьшают риск эрозии.