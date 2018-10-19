24 метра за три дня: «Алеся» снова прокладывает тоннель для третьей линии метро

СЕГОДНЯ 17:03 2018-10-19T17:12:18+03:00

В «Минскметрострое» рассказали, как будут наверстывать время вынужденного простоя механизированного щита [фото]

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Механизированный щит за 11 миллионов евро, который роет тоннель для будущей линии метро, остановил работу 26 июня. 550-тонная машина, которую ласково называют «Алесей», уперлась во что-то твердое.

Вагонетки вывозят грунт из тоннеля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вагонетки вывозят грунт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Алеся», которая копает метро, застряла возле подземного хранилища Нацбанка

В «Минскметрострое» сообщили, что «Алеся» возобновила работу 16 октября. И за три дня при проходке тоннеля продвинулась на 24 метра в сторону будущей станции «Ковальская Слобода».

Главный инженер «Минскметрострой» Аркадий Арутюнян рассказал, как будут наверстывать время вынужденного простоя механизированного щита.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Средняя скорость по перегону составляет около 200 - 250 метров в месяц, ориентировочно нам осталось пройти 1 км. На трассе будет несколько остановок, чтобы осмотреть рабочий орган и заменить режущий инструмент, - сказал главный инженер предприятия «Минскметрострой» Аркадий Арутюнян.

"Алеся" снова стремится вперед.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главной причиной остановки работы щита называют сложные тяжелые гидрогеологические условия.

- Мы движемся по большому отложению валунно-галечных грунтов. Наши специалисты провели лабораторные испытания, которые показали, что примерно 50% общей массы - это гравий, щебень, валуны, что негативно влияет на работоспособность и состояние режущего инструмента, - отметил главный инженер.

Режущий инструмент заменили на новый. Стоимость этой операции представители «Минскметростроя» не назвали. Но в июне 2016 года в щите по периметру ротора металл сточило на 20 сантиметров, и тогда ремонт обошелся в миллион евро!

За период простоя «Алеси» представители французской компании-поставщика оборудования совместно с немецкими коллегами дважды приезжали в Минск для изучения ситуации, а на завершающем этапе помогали дистанционно.

В этом районе будет пересадочная станция "Вокзальная".Фото: Павел МАРТИНЧИК

В месяц "Алеся" переробатывает 200 - 250 метров грунта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Летом «Алеся» остановилась под частным сектором по Студенческому переулку. Из-за этого на участке просел грунт.

- Для того чтобы персонал смог попасть в призабойную камеру («Алеси». - Ред.), необходимо эту камеру опорожнить (в нормальном состоянии она заполнена грунтом). После того как мы провели осмотр режущего элемента, камеру снова надо было наполнить. Вот и образовалось просадка, но все было под контролем. При содействии городских властей мы достигли понимания с жителями, получили доступ на частную территорию и засыпали грунт. У жильцов к нам претензий нет. В любом случае приносим извинения и благодарим за содействие в решении проблемы городского масштаба, - сказал главный инженер «Минскметростроя».

Также он рассказал, как будут компенсировать временные потери: «Если где-то постояли, значит, где-то будем нагонять».

- Будем сокращать работы на других этапах, чтобы войти в график. Кроме сооружения самого перегонного тоннеля есть еще работы, которые выполняются после проходки, в том числе инженерные. Нам придется на этих видах работ ускориться, - сказал Аркадий Арутюнян.

Первые станции новой линии («Юбилейная площадь», «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича») должны быть открыты в 2020 году.

Глубина будущей станции - 11 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кольца для тоннеля. с 16 октября установлено 17 колец, длина каждого - 1, 40 метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глубина будущей станции - 11 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

550-тонная землеройная машина простаивала почти 4 месяца из-за тяжелых условий: 50 процентов грунта в проходимом районе составляют гравий, щебень, валуны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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