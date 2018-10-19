2018-10-19T17:00:06+03:00
Политика

Лукашенко: отправлять студентов в армию можно и на летних каникулах

Во время визита в Гродненскую область президент говорил о развитии высшего образования и воинском долге
Алексей БЕЛОУСОВ
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Александр Лукашенко попробовал себя в ремесле резки по дереву. Фото: БелТААлександр Лукашенко попробовал себя в ремесле резки по дереву. Фото: БелТА
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Визит в Гродненскую область президент начал с посещения агротуристического комплекса "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы", который в выходные дни посещают до 2 тыс. человек. Там он не только обсудил экономику региона, но и попробовал себя в ремесле резки по дереву. Затем Александр Лукашенко посетил спорткомплекс "Пышки", где ознакомился с тем, как обстоит подготовка резерва в футбольном и хоккейном клубах «Неман».

А уже в Гродненском государственном университете им. Я. Купалы во время беседы со студентами состоялся обстоятельный разговор не только об образовании, но и актуальных проблемах страны. В частности, президент рассказал о…

…ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ

«Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города. Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо". "Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить".

…ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

"Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании".

"Я пытаюсь сделать его практико-ориентированным, настаиваю на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой - в зависимости от специальности".

«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом".

…СТУДЕНЧЕСКИХ ГОДАХ

«Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось".

…УКЛОНЕНИИ ОТ АРМИИ

«Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю: а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им, после того как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..."

БелТА сообщает, что, по мнению президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность… "Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать". "После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее".

Президент сказал, что реализовать это в Беларуси не проблема, но это всего лишь один из вариантов.

Пока принимать такое решение не планируется.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда".

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