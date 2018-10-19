Россия выплатит Беларуси 410 млн. долларов за перетаможку нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-19T17:09:29+03:00

Разбираемся с экспертом, почему в страну поставляют меньше нефтепродуктов и чем это грозит бюджету

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11 октября этого года Россия уже выплатила Беларуси июльскую задолженность от перетаможки нефти в размере 263 млн. долларов. А теперь из-за роста цен на нефть переведет Беларуси еще около 410 млн. долларов и уже даже вписала это дополнительно в свой бюджет. Напомним, в 2017 году стороны подписали договор о поставке нам 24 млн. тонн нефти в год. Из них фактически поставляется 18 млн. тонн, а еще за 6 млн. тонн Россия выплачивает Беларуси компенсацию в рамках механизма перетаможки. Подробности этого механизма не разглашаются, но известно, что он не имеет конкретной цифры и зависит от стоимости барреля нефти.

В Минэнергетики России заявили, что это невыгодно, и для Беларуси достаточно будет импортировать 100 - 300 тыс. тонн нефтепродуктов в год. Россия решила прекратить поставлять некоторые нефтепродукты и сжиженный углеводородный газ в Беларусь с ноября 2018 года до конца 2019 года.

- Россия подозревает, что Беларусь закупала у нее большие объемы нефтепродуктов беспошлинно, а потом поставляла их на экспорт, но уже с пошлинами, - объясняет «Комсомолке» экономический обозреватель Татьяна Манёнок. - Россия теряла на этом деньги, а Беларусь зарабатывала. Поэтому Россия решила поставлять лишь то количество, которое необходимо нашей промышленности. По-прежнему беспошлинно. Беларусь в итоге пошла на уступки и подписала протокол о нулевых поставках темных и светлых нефтепродуктов.

Татьяна Манёнок говорит, что бюджет недополучит некоторый объем пошлин от экcпорта нефтепродуктов.

- Ранее Минфин прогнозировал, что бюджет недополучит в 2018 году около 300 млн. долларов - это не сильно большие потери. Заводы будут все равно получать необходимое количество нефтепродуктов. А по оценочным данным, даже на 10% больше. Но у российских нефтеперерабатывающих заводов есть система господдержки, поэтому они более конкурентоспособные. Это деформирует рынок, поэтому Беларусь и настаивает на предоставлении ей механизма поддержки. Пока страна попытается получить компенсацию за налоговый маневр России (отмена вывозной пошлины. - Ред.), чтобы потери были меньше. Этот вопрос очень важен и до конца года должен решиться. До того оценить последствия сложно, - подытожила эксперт.