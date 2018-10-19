Сергей Бабкин: «Дочка не знает, что альбом посвящен ей»

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20 октября в Минске пройдет квартирник Сергея Бабкина. Музыкант говорит, что это не концерт, а именно квартирник - с вопросами и ответами, домашней атмосферой и встречей старых друзей. Около месяца назад Бабкин выпустил двенадцатый сольный альбом «Музасфера».

Концерт Сергея Бабкина в Днепропетровске, 2006 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Первый альбом 5’nizza вы записали за полтора часа. Сколько времени ушло на запись «Музасферы»?

- Когда записывали первый альбом 5’nizza, мы, два пацана с улицы, пришли впервые в жизни в студию. Нам поставили микрофоны, включили гитары и сказали: «Пойте». У нас было тридцать долларов на руках. Возможности писать больше не было. Сейчас, спустя 16 лет, конечно, все по-другому. Саунд-продюсером альбома выступил Виталий Телезин. Впервые я познакомился с профессией саунд-продюсера, когда писал альбом «Сергевна».

Теперь же я приехал, пропел песенки, далее была работа Виталия. Если что-то надо было, он меня вызывал - несколько раз я приезжал в Киев. Поэтому альбом, который получился, это благодаря Виталию, хотя мне многие говорят: «Ну как же, песни же твои». Мне хотелось, чтобы это было именно его видение. Когда он сделал впервые песню «Де би я», мне страшно понравилось, я не представлял, что это может таким быть.

«5’Nizza». Сергей Бабкин (справа) с коллегой по группе Андреем Запорожцем. Харьков, 2007 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В результате альбом сильно отличается от того, каким вы его задумывали?

- В том-то и дело, что я его не задумывал. У меня не было четкого и ясного видения альбома. Я притащил Виталию в загашнике песен 40, с которыми хотел что-то делать. Отобрали сначала половину, потом еще половину. Получилось 10 лучших на взгляд Телезина песен. С чем-то я не был до конца согласен, но у меня был азарт: если ты так видишь, значит, в этом что-то есть. Давай, я каждую песню люблю. У меня стало появляться много украинских песен, и возникла мысль о том, что я могу сделать полностью украиноязычный альбом.

Сергей Бабкин со зрителями после концерта в Днепропетровске, 2007 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В интервью вы сравнивали песни на украинском языке с деликатесом: сначала одна в альбоме, потом две, в «#неубивай» уже шесть. Теперь в этом направлении двигаться некуда. Что будет дальше?

- Что будет дальше? Дальше будет другое. Это не значит, что если я выпустил такой альбом, то и следующий будет таким же, нет. После выйдут синглы: есть песни и на украинском, и на русском языках. Если вы посмотрите все 12 альбомов, поймете, что ничего не повторяется. Специально ничего не делается, все идет своим чередом. Сегодня - так, как будет завтра, я не знаю. Может быть, хип-хоп, может, рэп.

Фестиваль ВДОХ в Харькове, 2007 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- «Музасфера» до нового года должна появиться на виниле. Выпустить пластинку сегодня - это о ностальгии или о чем-то другом?

- Сейчас все крупнейшие современные исполнители выпускают свои альбомы на виниле. И о ностальгии разговора здесь нет. Я хочу винил, потому что у меня никогда в жизни его не было - ни одного альбома. И это будет не одна, а две пластинки. Так что тут не ностальгия, а мечта. Раньше мне объясняли, что это дорого для печати, потом мало кто покупает, только ценители. А я всегда хотел выступить винил.

На пресс-конференции перед концертом в Днепропетровске, 2007 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот тот концертФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Меня не ставили на гречку в угол. Может поэтому я такой»

- Альбом «Сергевна» появился, когда вашей дочке Веселине было два года. А когда она осознала, что у нее есть целый альбом-посвящение? На обложке альбома - рисунок Веселины. Маленькой девочке как-то объясняли, что это ее оформление?

- Девочке ничего не объясняли. Она и сейчас не осознает, что у нее есть такой альбом, который ей посвящается. Я ей никогда такого не говорил и, может, и не скажу никогда. Она об этом не задумывается, просто слушает песни - и ей нравится. Мы просто рисовали картинки, я писал альбом. Картинка мне понравилась, подумал, что это классная обложка. А раз это ее картинка, решил назвать альбом «Сергевна» - такое странное название. Любая девушка, у которой папу зовут Сережа, тоже Сергеевна. Значит, альбом может посвящаться всем Сергевнам, не только моей.

Концерт Сергея Бабкина в клубе «Чердачок» в Витебске, 2010 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие любимые папины песни у Веселины и Артура? А кто любимые музыканты?

- Не скажу, что они папины фанаты, но они знают много песен наизусть, многое им нравится. Им всегда нравится все новое. Когда по радио слышат, говорят: «О, это папа, включи погромче». На концертах они бывают, подпевают. В«Музасфере» Веське нравится «Єви і Адами», «Моє кохання», «Дихай повільно». Артурчик более сдержанный - он так скромно, но очень уважительно относится к тому, что я делаю, с гордостью. Он это не показывает, но я чувствую. Веселине нравится девчачье все. Open kids, «Время и стекло», MONATIK. Артурчику больше нравится хип-хоп, рэп-культура. Оба слушают новый альбом Эминема. Веселинке очень нравится мой гитарист Станислав Кононов. Она к нему неравнодушна.

Концерт в клубе Times в Минске, 2010 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

Бабкин часто выступает босым. Говорит, если бы знал, сколько раз придётся ответить на вопрос «почему?», может и не начинал бы вовсеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Складывается впечатление, что папа Сергей совсем не строгий. Это так?

- Папа Сергей старается изо всех сил быть не строгим. К дочери я менее строгий, к сыну более требовательный. У Снежки (жена Сергея - Снежана Бабкина - ред.) наоборот: она более требовательна к Веселине и мягче к Артуру. Хотя она направляет его - выстраивает мужчину идеального, как хочется женщине, матери. Потому что у женщины есть какой-то идеал и мечта, чтобы сын стал идеальным мужчиной. Я аккуратно объясняю какие-то человеческие моменты в поведении, культуре, этике, отношениях мужчины и женщины, к девочке, к сестре, к работе, увлечениям, стремлениям. Мы часто разговариваем с Артуром. Мы со Снежкой стараемся дать больше любви, ласки, взаимопонимания. Если какая-то проблема возникла, ее можно решить. Раньше я как-то взрывался, а потом понял, что этого делать не надо. Надо вспоминать себя, каким был ты, как к тебе относились родители. Меня не били и не ставили на гречку в угол. Может, поэтому я такой, какой я есть.

Концерт Сергея Бабкина и группы K.P.S.S. в минском клубе Broadway, 2010 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Белорусы уже на шаг дальше»

- Вы часто в Беларуси бываете?

- Нечасто, но отмечаю, что это уже другие люди, которые на шаг пошли дальше: в сторону уважения, культуры, вежливости, чистоты и порядка. Я это вижу и мне это страшно приятно. Казалось бы, такие же, как и мы, но уже другие.

- Как-то в интервью вы говорили, что наибольшая проблема украинцев - лень. А белорусов?

- Это не только украинцев касается, может, у нас это ярче выражено. Больше касается всех славян. Или даже не поэтому - я просто живу в этой стране и замечаю. Жил бы в другой, замечал бы минусы того народа.

Первый в Минске концерт группы «5’Nizza» после почти десятилетнего перерыва. Клуб PrimeHall, 2015 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Еще в интервью вы говорили, что до слез вас может расторгать глубина и искренность. Когда вы плакали в последний раз?

- Последний раз я плакал на каком-то мультике. Мы ходим с детьми в кинотеатр смотреть мультфильмы. Бывает, что пробивает просто, как дурачки ревем: и Снежка, и я, и дети. Не помню, какой мультик был последним. А перед этим, помню, на «Голосе країни», когда Алина Луценко пела - там я плакал часто.

- Многие до сих пор не понимают, как Бабкин, который искренность и андеграунд, согласился пойти в явный шоу-бизнес? Для чего вам лично участие в «Танцах» и в «Голосе країни»?

- Я не в явном шоу-бизнесе - это точно. Я где-то около существую, наблюдаю, но все равно остаюсь собой, слава Богу. Мое нутро не меняется, слова в песнях не теряют весомости, не становятся поверхностными и никогда не станут. Когда я пришел в «Голос...» и «Танцы», меня узнали больше. Когда я вижу, какие песни доходят до людей, хочу доказать, что песни бывают другими: осмысленными, которые могут приносить пользу, а не просто звучать фоном и ничего не затрагивать. Пойдя туда, я хочу что-то изменить. Можно было бы и остаться в андеграунде, но что бы крутого было от этого? Играл бы для малого количества людей, рвал на себе рубаху и душу, а остальные бы об этом не знали. Многие только сейчас обо мне узнали: появился какой-то Сергей Бабкин.

Попав туда, я ощутил себя белой вороной. Многие начали удивляться: «Вау, вы такие искренние!» (В шоу «Танцы со звездами» Сергей участвует вместе с женой Снежаной - ред.) Мы такие есть на самом деле - мы так живем. А в той сфере подобного вообще нет. Я понял, насколько там дефицит и насколько я нужен там. Буду стараться изо всех сил и делать это дальше.

Сергей выходил на сцену в разных образах. Клуб PrimeHall, 2015 годФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы называли себя «сидячим» артистом, точнее публику сидячей. И концерт 20 октября в Минске будет как раз таким…

- Квартирник - это встреча с теми людьми, для которых что-то значит то, что я делаю. Мне очень хочется многим поделиться. А зачем тут стоять? На квартирнике всегда сидят. Можно будет задавать вопросы, я сам буду что-то рассказывать. Чего еще ждать? Домашнюю, уютную атмосферу, где тебя слышат и понимают, настоящего, нелукавого, ненаигранного, а такого, как есть - чистого, прозрачного, честного. До какого-то момента я считал, что моя программа нетанцевальная, хотелось, чтобы люди больше слушали и вникали в то, что я вкладываю в песни. «Музасфера», если опять вернемся к этому альбому, очень подвижна. Там мне бы хотелось, чтобы люди двигались, танцевали.

Сергей Бабкин выйдет на минскую сцену 20 октябряФото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

КОГДА? 20 октября, 19.00

ГДЕ? Республиканский дворец культуры профсоюзов

ЦЕНА ВОПРОСА: 43-88 руб.