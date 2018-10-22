2018-10-22T17:01:44+03:00
Общество

Передовую доярку заставили уволиться из хозяйства в Петриковском районе

Женщина обратилась к губернатору с надеждой, что ее услышат областные власти
Павел МИЦКЕВИЧ
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Передовую доярку заставили уволиться из хозяйства в Петриковском районеПередовую доярку заставили уволиться из хозяйства в Петриковском районеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Еще одна бывшая работница филиала предприятия «Полесье-Агроинвест» в деревне Мышанка Петриковского района обратилась в «Комсомолку». Татьяне Павлючок тоже пришлось уволиться, а ведь она - передовая доярка, ее портрет и сейчас висит на Доске почета возле райисполкома. Как зоотехник со стажем, к которой никогда не было претензий, вдруг оказалась не нужной?

- Я проработала оператором машинного доения восемь лет, но после того, как на ферме сменили бригадира, начались проблемы - почему-то мы перестали находить общий язык с начальством, не имеющим должного образования. В итоге меня обвинили в том, что я разбавляю молоко водой, приношу убытки предприятию, и сказали, что меня не хотят видеть на ферме. Поэтому предложили два варианта - увольняться по собственному деланию или по статье, - рассказывает Татьяна.

Татьяна хочет одного - справедливости Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Татьяна хочет одного - справедливостиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Женщине пришлось написать заявление, но дальше она обратилась в Администрацию президента. Оттуда письмо переслали в райисполком, но разбирательство на уровне районных властей ничего не дало. Поэтому на днях доярка обратилась к председателю Гомельского облисполкома Владимиру Дворнику с просьбой о личном приеме.

- Меня несправедливо уволили, ведь я не делала ничего, за что меня надо было лишать работы. В администрации хозяйства меня назвали скандалисткой из-за того, что я отстаиваю свои права. А я не прошу ничего, кроме справедливости - чтобы меня выслушали и поняли, что я не делала того, в чем меня обвиняют, - объясняет доярка.

Татьяну вынудили уволиться по собственному желанию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Татьяну вынудили уволиться по собственному желаниюФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По поводу письма в Администрацию президента состоялось собрание с представителями райисполкома, предприятия и фермы. И в итоге посчитали, что нарушений законодательства в увольнении Татьяны Павлючок нет. О чем письменно оповестили ударницу труда:

- Нашел подтверждение конфликт между вами и бригадиром, однако суть конфликта находится вне рабочих отношений.

Татьяна объясняет: отстоять свою позицию она не смогла, потому что никто не пытался разобраться в ситуации и в суть письма к президенту не вникал.

Вообще, претензий к новому руководству фермы у нее хватает. Не только Татьяна, но и другие доярки не согласны с графиком рабочего времени - в сутки приходилось работать больше восьми часов и спать по два-три часа.

- В итоге вместо нас стали набирать вахты доярок из других районов и даже из Украины, потому что начальству так выгоднее. Нам должны платить за переработку, график с нами согласовывать, а им проще набрать со стороны приезжих, - считает передовая доярка. Она надеется, что областные власти ее услышат и помогут восстановить на работе.

Вместо своих доярок на ферму привозят вахты - даже из Украины Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вместо своих доярок на ферму привозят вахты - даже из УкраиныФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А что с другой Татьяной?

Раньше мы писали о Татьяне Прокопенко - тоже ударнице хозяйства, операторе свинокомплекса, которую уволили после перенесенного рака. В итоге с помощью «Комсомолки» Татьяну вернули на работу на полставки, обещая в скором перевести на полную занятость. Однако воз пока и ныне там - женщина так и трудится на половине ставки.

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