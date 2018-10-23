2018-10-23T14:15:43+03:00
Общество

«Батьку наш ныбэсный! Хай святыцця Ймэнне Твое»: умер переводчик Нового Завета на полесский язык Федор Климчук

Ему было 83 года, и почти всю жизнь он изучал диалекты Западного Полесья
Оксана БРОВАЧ
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Федор Климчук был знатоком полесского диалекта. Фото: Сергей Долгушев.Федор Климчук был знатоком полесского диалекта. Фото: Сергей Долгушев.
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Федор Климчук умер в Минске 22 октября после болезни. Он прославился как ученый-лингвист, историк и исследователь Полесья. Широко известен он стал после того, как перевел Новый Завет на язык родной деревни Симоновичи Дрогичинского района. Сам ученый считал это главным делом своей жизни - над Евангелием он работал более 15 лет. В этом ему помогали родные - с ними он сверял достоверность перевода.

– Пока были живы мои родители, читал им свои переводы и записанные в нашей местности песни. Я продолжал работу, пока они не одобряли: «А от гэто ужэ нашэ!» А когда родителей не стало и с переводом возникали трудности, я просто рассуждал, как бы в этом случае сказала моя бабушка или кто-то другой из старейших односельчан, - рассказывал Федор Климчук в одном из своих интервью районной газете «Дрогичинский вестник».

В 2010 году перевод Нового Завета увидел свет. Молитва «Отче наш» (Евангелие от Матфея, гл.6) на симоновичском диалекте звучит так:

Так звучит «Отче наш» на западно-полесском диалекте.

Так звучит «Отче наш» на западно-полесском диалекте.

Федор Климчук 14 лет работал учителем истории в сельских школах, а потом заинтересованность родным языком - полесский диалект Климчук считал языком - привел его в Академию наук.

– Я очень любил места, к которым был привязан, любил деревенский язык, который слышал и знал с детства. И мне было обидно, что люди, попадая в города или на высокие должности, стесняются своего особенного полесского говора, стараются поскорее от него отречься, - говорил Федор Климчук.

Федр Климчук полвека собирал материалы для науки. Он знал наизусть сотни полесских песен, изучал нюансы диалектов разных районов Западного Полесья - по нескольким специфическим словечкам мог определить, из какой деревни человек. Описывал обряды - издал даже книгу «Традиционная свадьба села Симоновичи Дрогичинского района Брестской области». Ее назвали энциклопедией белорусской свадьбы - в ней описаны и песни, и обряды.

На диалект родной деревни он перевел произведения Льва Толстого, Гоголя и даже Гомера. За «Лексический атлас белорусских диалектов» в пяти томах в 2000-м году он стал лауреатом Государственной премии Беларуси.

В последнее время он жил в Минске, и тяжело болел. Прощание с ним состоится в Минске 24 октября в 14:00 на Ольшевского.

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