Министр транспорта пообещал белорусам безбагажные авиабилеты «по смешным ценам»

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-23T15:25:06+03:00

Ведутся разговоры о том, что снизить стоимость билетов у «Белавиа» можно путем ввода так называемых безбилетных тарифов. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По словам Анатолия Сивака, на улаживание всех формальностей может потребоваться полгода

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23 октября министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак встретился с журналистами. Помимо прочего, традиционно зашла речь и о приходе в Беларусь авиакомпаний-лоукостеров. Интерес белорусов понятен: во всей Европе люди имеют возможность летать дешево, а мы - нет. Главный плюс лоукостеров - низкая цена на билеты. Она достигается за счет тотальной экономии на всем. Например, на аэропортах: чем они проще и дальше от города, тем дешевле в них обходится обслуживание прилетающих бортов. У лоукост-авиакомпаний, как правило, неудобное время вылета и прилета, такие «слоты» стоят для авиакомпании дешевле. А еще - платное питание на борту, платный провоз багажа, платный выбор места в самолете…

- Как известно, лоукостеры хотят минимальных, а порой даже и бесплатных тарифов на обслуживание в аэропорту, - рассказал журналистам Анатолий Сивак. - Я не вижу причин для того, чтобы дотировать лоукостеры. Может быть, другие министерства - Минспорта, Минэкономики - видят это как-то иначе, но у нашего ведомства позиция именно такая.

Оказывается, переговоры велись, а некоторые даже продолжаются, сразу с несколькими крупными лоукост-авиакомпаниями - например, Ryanair и Wizz Air.

- Однако каких-либо договоренностей достичь не удалось, - рассказал «Комсомолке» директор департамента по авиации Артем Сикорский.

Зато ведутся разговоры о том, что снизить стоимость билетов у «Белавиа» можно путем ввода так называемых безбагажных тарифов. То есть, если пассажир летит без багажа, билет стоит дешевле. Пока этому мешает белорусское законодательство. Но работа, по словам чиновников, ведется:

- Есть общее согласие на введение безбагажных билетов. И я готов заявить прямо с этой трибуны: они будут по смешной цене, - пообещал министр транспорта. - На улаживание всех формальностей может потребоваться полгода.

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