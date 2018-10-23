«Раз в год мы лежали на обследовании в больнице. Но освобождение от физкультуры Егору не давали»: третьеклассник умер на уроке

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-23T15:43:25+03:00

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Трагедия произошла в Быховском районе 19 октября около 12 часов дня. Как сообщает Следственный комитет, на уроке физкультуры третьеклассник почувствовал недомогание и упал. Увидев это, сотрудники школы вызвали скорую помощь. К несчастью, ребенок умер. В минувшее воскресенье его похоронили.

Восьмилетний Егор Бабашко жил в деревне Тайманово, а учился в школе в агрогородке Лудчицы. В тот злополучный день мама Егора Ольга была дома, но, узнав, что случилось с сыном, сразу же примчалась к нему.

- Все случилось во время бега. Дети стали бежать, а мой сын упал. Бежал он или шел следом за другими детьми, я точно сказать не могу. Когда я приехала, «скорая» уже там была. Я слышала, как медик, которая оказывала помощь сыну, сказала своей напарнице, что нужно еще уколоть адреналин. Но та развела руками: «Больше нет». Я не понимаю: почему у них не было еще адреналина? - говорит Ольга. - Меня удивляет и то, что «скорая» из Быхова ехала в школу около сорока минут. Когда же сын умер, то все, в том числе следователи, добрались в агрогородок быстрее.

По словам Ольги, Егор имел проблемы с сердцем.

- У сына был лишний клапан. Операцию нам не назначали, однако раз в год мы лежали на обследовании в могилевской больнице. При этом освобождение от физкультуры Егору не давали. У него была подготовительная группа по физкультуре. Но хочу сказать, что школа здесь ни при чем. Егор очень любил свою учительницу! Он ее обожал… У меня вопрос лишь к медикам. Хочется, чтобы такое больше не происходило. А мне уже никто не поможет, - говорит Ольга. У женщины есть 18-летняя дочь.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели третьеклассника.

- Установлено, что 8-летний мальчик имел сердечное заболевание. Следователям предстоит выяснить, имелись ли у него ограничения по состоянию здоровья для занятий физкультурой, - сообщил в Телеграм-канале Следственный комитет. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено экспертам УГКСЭ по Могилевской области, в ходе которой предстоит установить причину смерти. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.