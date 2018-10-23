Опасное сближение самолета «Белавиа» с беспилотником: нарушителя не могут найти до сих пор

СЕГОДНЯ 16:09 2018-10-23T16:29:09+03:00

Опасное столкновение самолета «Белавиа» с беспилотником: нарушителя не могут найти до сих пор. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО и tyaga.com.ua.

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Опасный инцидент произошел еще 14 августа, однако известно о нем стало лишь спустя три недели:

- Экипаж самолета авиакомпании «Белавиа» (рейс BRU 828, Львов - Минск) доложил о чрезвычайной ситуации. Миновав Заславское водохранилище при заходе на посадку, командир Boeing 737-500 заметил в непосредственной близости от самолета дрон - типа «крыло», - писал портал dev.by. - Выяснилось, что беспилотник был поднят в небо без соответствующего разрешения. Комиссия устанавливает, кто пилотировал «крыло».

- Самолет в тот момент двигался со скоростью около 400 км/ч - через мгновение беспилотник уже исчез из поля зрения пилота. В беседе со мной летчик указал, что это мог быть летательный аппарат с длиной фюзеляжа около метра, находившийся на расстоянии 15-20 метров от самолета. Исходя из этого описания можно предположить, что это был беспилотник с размахом крыла около двух метров и массой три-пять килограмм, цитирует издание старшего офицера первого отдела управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси Сергея Волчека - он работает в составе комиссии, которая занимается расследованием этого случая.

- Чудо, что столкновения не произошло! - считает начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси полковник Герман Александров.

Всю серьезность инцидента «Комсомолке» тогда подтвердили и специалисты гражданской авиации. А сегодня, 23 октября, стало известно: работа комиссии все еще не завершена.

- Насколько я знаю, человека, который поднял беспилотник в небо, до сих пор не нашли. На радарах беспилотник был, а владельца не было! - сказал министр транспорта Беларуси Анатолий Сивак.

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