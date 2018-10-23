Супермодель мира Екатерина Доманькова: С появлением третьей дочери ушло чувство вины за то, что с детьми мне помогают няни

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-23T12:22:33+03:00

Одна из самых известных белорусских моделей рассказала о подходах к воспитанию детей, о том, почему ей не сидится в декрете, и как она совмещает роли мамы, жены и бизнес-леди [фото]

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СПРАВКА «КП»

Модельная карьера Екатерины Доманьковой началась с того, что школьницей она пошла с подружками в кафе, где ее увидел директор Студии моды Сергей Нагорный. В 2006 году она стала обладательницей титула «Супермодель мира», а в 2010-м - лицом бренда Victoria’s Secret. Руководит сайтом о красоте, психологии и материнстве beautyhack.ru. Дочь Маруся от первого брака с питерским бизнесменом. Двое детей во втором браке - Иванка и Малика.

ДЕТИ

Маруся - 5 лет

Иванка - 2 года

Малика - 6 месяцев

- Катя, к 30 годам ты стала трижды мамой. Тебе сложно было принять те изменения, которые происходили с твоим телом во время беременностей? Ты, как модель, не боялась, что лишний вес или растяжки испортят твою фигуру?

- Нет, не боялась. Несмотря ни на что, беременность - это такое счастливое время. Ты просто знаешь, что все эти минусы временные, и если что-то надо поправить, то ты сделаешь это позже. В первую и вторую беременность у меня было очень вдохновленное состояние, я чувствовала себя красивой, мне нравился мой живот, я наслаждалась. В третью беременность, поскольку она шла практически сразу же за второй, мне, конечно, было тяжелее. Я чувствовала себя не очень уверенно, была уставшей, и у меня даже не было времени и желания подумать о том, хорошо я выгляжу или плохо.

- Сейчас ты выглядишь отлично.

- Спасибо. На самом деле я очень хочу поскорее начать тренироваться - не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы привести мышцы в тонус. Думаю, полгода регулярных тренировок - и я буду довольна своей фигурой. К тому же спорт для меня - это еще и лучшая психологическая разрядка. Но пока на это не хватает времени.

К 30 годам Катя стала трижды мамой. Фото: личный архив.

«БЕЗ ПОМОЩИ НЯНЬ НЕ РЕШИЛАСЬ БЫ НА ТРОИХ ДЕТЕЙ С ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ РАЗНИЦЕЙ В ВОЗРАСТЕ»

- Наверное, с тремя маленькими детьми сложно найти время не только на спорт, но и на то, чтобы просто лишний раз посмотреться в зеркало. Как ты справляешься?

- Я всегда говорила, что хочу много детей. Правда, не ожидала, что это случится так быстро. Конечно, заниматься маленькими детьми самой очень сложно, поэтому мне помогают няни. Первая помощница появилась у меня сразу после рождения старшей дочери Маруси. Я тогда оканчивала МГИМО, и у меня даже не было возможности подумать о том, что я смогу обойтись без няни. Моя мама работает, поэтому она не может сидеть с внучками, да и я сама не хотела бы перегружать ее. Сейчас няни есть у Иванки и у Малики, и, конечно, это очень спасает. Без знания того, что у меня будет помощь, я бы не решилась на троих детей с такой маленькой разницей в возрасте.

- Сложно было доверить дочек чужим людям?

- С первым и вторым ребенком у меня было чувство вины, о котором мамы пишут на форумах: я оставила своего ребенка с няней, значит, я плохая мама… Но с появлением третьей дочери это чувство меня покинуло. Потому что физический ресурс ограничен, а мне еще нужно уделить время мужу, своей работе и себе. Конечно, мама - главная для ребенка, но я не считаю, что делегировать обязанности идет в противовес материнству.

- Няни приходят на полный день?

- Сейчас, как правило, Иванка и Маруся идут на весь день в сад, а к Малике няня приходит либо к 9 утра, либо к 12, и уходит вечером. Пока старшие дочки не освободятся, у меня есть время заняться собой и своими делами. Мне необходимо думать о чем-то другом, кроме того, когда менять памперсы и во сколько поесть. Бытовое мамство - очень непростое. Я не знаю, как другие женщины справляются, но мне было бы очень тяжело сидеть дома, ведь я привыкла жить на высоких скоростях. Поэтому я стремлюсь удерживать баланс между материнством и всеми остальными ролями.

- Получается?

- Да, я даже не ожидала от себя, что у меня есть столько сил. Мне казалось, что будет крайне сложно балансировать между заботой о детях, отношениями с мужем, работой. Но как-то Бог дает силы. Конечно, бывают ситуации, когда кто-то из детей заболел, тебе надо в комнате с ним побыть, а другой в это время стучит и дергает за ручку, и в это время муж звонит и спрашивает: «А что у нас на ужин?» И я такая: «Ой, ничего!» (смеется).

Чтобы облегчить жизнь, я все делаю по системе. Завтрак, обед, дневной сон, подъем, ужин, отбой - у детей все по расписанию. Например, вечером младшая Малика купается в 19.40, в 19.55 идут купаться Маруся с Иванкой вместе. В это время укладывается Малика. Потом после купания в 20.15 укладывается Иванка, а в 20.30 мы идем с Марусей читать сказки, чтобы в девять вечера она уже спала. Таким образом, у детей есть график, а у меня есть немножко времени для себя и для мужа. Конечно, вечером нам нужна помощь няни, потому что одними руками уложить троих детей в одно и то же время практически невозможно.

"Мне казалось, что будет крайне сложно балансировать между заботой о детях, отношениями с мужем, работой. Но как-то Бог дает силы". Фото: личный архив.

«У НАС НЕТ ПЛАНШЕТОВ, А В МОЕМ ТЕЛЕФОНЕ НЕТ НИ ОДНОЙ ДЕТСКОЙ ИГРЫ»

- Что для тебя самое сложное?

- Бессонные ночи, потому что я не могу не спать. Очень тяжело, когда дети капризничают на ровном месте. Если это делает старшая Маруся, с ней можно договориться. Но когда капризничает Иванка, это другая история. Ты не можешь объяснить двухлетнему ребенку, почему так вести себя нехорошо. Я стараюсь переключить ее внимание, но если начинаются слезы и крики, я говорю, что не люблю, когда дети себя так ведут. Хочешь покричать - вот твоя комната, покричи. Захочешь ко мне подойти - подходи с улыбкой. Ребенку ведь всегда нужен зритель - ребенок не будет плакать, смотря в телевизор или в стену. Я стараюсь обозначить границы, где и как можно себя вести.

- Ты строгая мама?

- Да, для меня дисциплина - это норма. Понятно, что в основном мои строгие требования сейчас больше проявляются к Марусе. Есть обязательные дела: застелить кровать, переодеться, убрать игрушки. Это простые вещи, которые заставляют ребенка понимать, что у него тоже есть определенный круг обязанностей.

- Если ребенок провинился, можешь на него накричать? Ударить ремнем?

- Могу что-то на повышенном тоне сказать, но на крик очень редко срываюсь. Если вдруг из детской слышен мой крик, это значит, что меня совсем уже довели. Я считаю, что детей бить ремнем нельзя. Хотя у нас эта тема в семье есть, потому что однажды мой папа рассказал Марусе, как я получила ремнем. Такое было один раз - папа разозлился и ударил меня. Я знаю, что он, бедный, потом две ночи не спал. И вот он сказал Марусе: у меня висит ремень на тот случай, если ты будешь плохо себя вести. Но, конечно, ее никто не собирался бить.

"Я мечтала, чтобы у меня был ребенок, который будет меня любить, несмотря ни на что. Так и получилось, и я просто балдею от этого". Фото: личный архив.

- Как наказываешь детей, если они нашкодничают?

- У нас есть понятие угла, в который можно поставить, чтобы подумать о том, что ты делаешь. У Маруси есть такой друг из книжки - Гном-чистюля, и когда она не убирает игрушки в своей комнате, я говорю, что он придет и заберет их. Такое пару раз бывало, когда Маруся была в садике. Приходит - а игрушек нет. Она расстраивалась, просила позвонить Гному-чистюле и сказать ему, что такого больше не повторится.

- Разрешается ли детям зависать в планшетах?

- У нас нет планшетов. У меня в телефоне нет ни одной детской игры. Единственное, чем я считаю допустимым занять детей, если ты занята - включить мультик, и то максимум на час. Я считаю, что чем позже дети начнут пользоваться планшетами, тем лучше.

«У МЕНЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ВЫЙТИ НА РАБОТУ»

- Еще до того, как младшей дочке исполнилось полгода, у тебя в Инстаграме появилось фото из рабочего кабинета. Почему ты так рано решила выйти на работу?

- У меня нет возможности не выйти на работу, потому что это мой бизнес. Я не в декрете, из которого можно вернуться через три года, и если я не участвую в процессах, то что-то либо останавливается, либо выходит плохо, либо не так, как мне этого хочется. Три года назад мы с моей подругой Маргаритой Лиевой основали сайт beautyhack.ru. Мне хотелось заниматься чем-то, связанным с журналистикой, поскольку я окончила факультет международной журналистики МГИМО. Мы решили сделать сайт о красоте, психологии и материнстве - такую энциклопедию, которая была бы помощником для каждой женщины. Главный офис в Москве, в Минске есть представительство.

- Проект приносит прибыль?

- Сейчас мы в зоне окупаемости.

Еще до того, как младшей дочери исполнилось полгода, у Кати в инстаграме появилось фото из рабочего кабинета. Фото: личный архив.

- А как же модельный бизнес?

- Я хочу вернуться, потому что это огромная часть моей жизни. Конечно, я не смогу работать много, но иногда для души мне хотелось бы это делать. Но для начала надо вернуться в форму.

- Дочки знают, что мама - модель?

- Старшая знает, хотя у нас никогда не было разговоров об этом. Недавно мы пришли с ней сдавать кровь, врачи ей сказали ей: «Какая красивая девочка», а она отвечает: «Это потому что моя мама - модель! Она раньше в Америке работала!» Говорит, что хочет вырасти и быть как я. Конечно, она не понимает пока, что это такое. Я стараюсь делать акцент не на своей модельной карьере, а на том, что руковожу сайтом.

- Но если дочки все же захотят пойти в модельный бизнес, как ты к этому отнесешься?

- Я больше обрадуюсь, если они скажут, что хотят поступить в институт, получить профессию. Конечно, детям нельзя обламывать крылья, но я-то знаю, какой это тяжелый бизнес и сколько в нем искушений. У меня не было знакомых, которые предлагали мне наркотики, потому что все знали, что я резко отрицательно к этому отношусь. Но у меня была колоссальная психологическая ломка из-за того, что в то время, когда я начинала работать, в моде была болезненная худоба, и я все время казалась себе не такой. Смотрела на девушек, у которых ножки были как спички, и думала, что моя жизнь не сложилась. Пыталась худеть: день не ела, день ела все подряд... В этот бизнес ты попадаешь не в 25 лет, а в 17, когда ты еще не сформирован как личность, и многое зависит от тех людей, которые рядом. Я видела мам, которые ходили с дочками по кастингам, и, наверное, сама буду так делать.

"У меня была психологическая ломка из-за того, что в то время, когда я начинала работать, в моде была болезненная худоба, и я все время казалась себе не такой". Фото: личный архив.

Белорусская модель на показе Victoria's Secret в 2011 году (фото слева) и на обложке известного журнала. Фото: nagornymodels.com

- Расскажи про дочек. Они разные по характеру?

- Очень разные. Маруся такая обаятельная, умная. Я мечтала, чтобы у меня был ребенок, который будет меня любить, несмотря ни на что, мне хотелось абсолютной любви. Так и получилось, и я просто балдею от этого. Вчера Малика плохо спала, и я вышла такая помятая. И Маруся мне говорит: «Мамочка, у тебя такая пижамка! Очень тебе идет!» И день начался с правильной ноты. Еще она очень открытая, со всеми подружится и все расскажет. Мы с ней пришли к врачам, а она говорит: «Вы знаете, а у меня три папы!» Я так напряглась. Говорю: «Маруся, ты хотя бы скажи, что третий папа крестный». А то можно вообще плохо обо мне подумать (смеется). Средняя Иванка тоже умница, в два года уже разговаривает абсолютно свободно. Она очень активная, просто вертолет. А характер! Я, конечно, могу настоять на своем, но этот ребенок в 10 раз меня переплюнул. Ну а младшая Малика пока просто маленький ангел.

- Поскольку речь зашла про пап, скажи, нашел ли муж общий язык с Марусей, дочкой от первого брака?

- Да, он нашел к ней подход, у них прекрасные отношения, они друзья. Никаких проблем не было.

- Кто более строгий с детьми - ты или муж?

- Конечно, я. Это же девочки. Папа с ними тает как сахарок. Глазками похлопали - и уже улыбочки начинаются.

- Как поддерживать романтические отношения с мужем, когда в семье трое маленьких детей?

- А я без этого не могу. Для меня невозможно быть наполненной только детьми. Надо помнить, что когда-то дети вырастут и я останусь с мужем, надо переключаться с роли мамы на роль жены. Например, недавно я сказала мужу, что мы уезжаем в романтическое путешествие на три дня, и чтобы на эти даты он ничего не планировал. При этом я не сказала ему, куда мы летим. Для меня важно такие моменты привносить в отношения. Конечно, когда у женщины абсолютно нет помощи, это невозможно, но я думаю, что у многих есть бабушки-дедушки, и провести время вдвоем - это залог счастливой семьи.