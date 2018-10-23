2018-10-23T12:31:02+03:00
Минск

Чей Huawei? Ищем хозяина телефона!

Есть еще несколько новых ценных находок
Александра Андреева
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И телефон, и хорошие очки - недешевые потери (фотография носит иллюстративный характер!)И телефон, и хорошие очки - недешевые потери (фотография носит иллюстративный характер!)
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Однажды у меня украли телефон. Написала заявление в милицию, и недели через три мой телефон нашли. Было это лет 10 назад. Но с тех пор ни одному человеку из моих друзей и знакомых, потерявших телефоны, так не повезло. Заявления в милицию писали, как и я. Ждали. И начинали привыкать к новым телефонам.

А в это время читатели «Ва-банка» находят телефоны, звонят нам на «Городскую молву» в надежде найти их владельцев. В этом году их уже пять.

Самая свежая находка - телефон Huawei. Найден 22 сентября в 37-м троллейбусе.

И еще парочка ценных находок:

женские очки в чехле нашли 11 октября на ст.м. «Молодежная».

серебряный браслет найден 17 октября найден на ст.м. «Малиновка».

Есть что-то знакомое? Звоните в редакцию 293-74-60. Сюда же обращайтесь, если что-то нашли и хотите, чтобы об этом узнал весь Минск.

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