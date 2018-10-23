2018-10-23T12:30:07+03:00
Минск

«Посмотрела - сережка солидная, камень такой большой. Подумала, что кто-то будет очень жалеть…»

«Городская молва»: о чем рассказывают минчане «дорогой редакции»
Александра Андреева
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Газета по-прежнему приходит минчанам бесплатно! Фото Александра Андреева.Газета по-прежнему приходит минчанам бесплатно! Фото Александра Андреева.
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«Ва-банкъ» помогает: золотую сережку вернули хозяйке, а яму в Лошице закрыли

Не прошло и месяца, как нашлась хозяйка золотой сережки, о которой мы сообщали в «молве» 8 октября! Она передает огромное спасибо Алесе и ее дочери Ангелине - именно эта девочка и нашла дорогую сережку, которую они вернули владелице. «Сережку нашла моя шестилетняя дочка, - говорит Алеся. - Я посмотрела - сережка солидная, камень зеленый такой большой. Подумала, что человек, который ее потерял, будет очень жалеть. Вот и позвонила в «Ва-банкъ».

Хорошие новости из Лошицы: опасная яма, о которой рассказал закрыта. «Ва-банкъ» помогает!

Лошица. Дом, где шумно, когда тепло

«Мы с соседями неоднократно обращались в службу 115 и в ЖЭС по поводу гула, доносящегося из подвала в доме №36 по Игуменскому тракту, - говорит Татьяна. - Гул не прекращается ни днем ни ночью, детям не дает спать, а по нашим обращениям нет никакого результата. Уже нет сил... 10 лет подряд шум замеряли. Но пока сделают замер, пока придет результат - заканчивается отопительный сезон. А гул стоит только когда в доме топят».

Уручье. Лифт, который работает как будильник

А в 1-м подъезде дома №24 по ул. Руссиянова людям не дает спать лифт. По словам Анны, он новый, и первые несколько дней работал бесшумно, а сейчас при остановке издает звуки, как будто два камня сталкиваются. «Звук настолько громкий, что я слышу его в квартире на 8-м этаже, - говорит Анна. - Приходил мастер, вынес вердикт: «Лифт же ездит» и продемонстрировал, что в соседних подъездах все точно так же. Звонила в Могилев, на завод, где лифты производят, там сказали, что никакого громкого стука не должно быть. Опять вызвали специалиста из обслуживающей организации и снова услышали «В соседних подъездах лифты работают так же». Что дальше делать? Я просыпаюсь от этих звуков!..»

От редакции. "Городская молва" работает в понедельник и вторник с 16.00 до 17.00. Тел. 293-74-60.

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