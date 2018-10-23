ID-карта, которая заменит белорусам паспорта, может заодно заменить банковскую карточку

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-23T17:29:30+03:00

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Еще в прошлом году чиновники начали работать над электронными удостоверениями личности для белорусов. Когда они появятся, паспорт будет нужен только для поездок за границу. А внутри страны мы будем пользоваться пластиковыми ID-карточками, которые заодно смогут выступать в роли банковские карточки.

- Идея регуляторов этой области была в том, чтобы там (в ID-карте – Ред.) был платежный сервис. Мы предложили возможность реализовать этот платежный сервис на базе «Белкарт». И, глядя на наших европейских партнеров и соответствующие директивы в этой области, предложили внедрение концепции базового счета, - рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на открытии форума «БанкИТ» в Минске. – Нам кажется, такая интеграция базового счета удовлетворяет не только технические аспекты, но и экономическую составляющую. Соответствующее предложение мы внесли в государственные органы. Сейчас идет активное обсуждение возможности внедрения наших предложений в рабочей группе, которая занимается данной системой. Есть много сложностей технического и организационного характера, поэтому все банки, IT-компании и платежные системы вовлечены в это обсуждение.

Если идеи Нацбанка воплотятся в жизнь, то ID-картой можно будет еще и расплачиваться. Но что такое базовый счет? В странах Евросоюза банки обязаны открыть такой счет любому человеку, который находится в стране легально. Его можно пополнять, снимать или переводить с него деньги, совершать любые операции с карточками, привязанными к этому счету. Пользоваться базовым счетом могут только физлица, любые предпринимательские платежи запрещены. Овердрафтов или кредитных лимитов на таких карточках нет. Но зато они зачастую стоят дешевле, чем обычные банковские счета. Например, базовый счет в Австрии не может быть дороже 80 евро в год (40 евро для малообеспеченных категорий населения), в то время как за обычный расчетный счет легко можно отдать больше 100 евро. Что может представлять собой базовый счет в Беларуси, пока неизвестно.