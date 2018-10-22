Лариса Грибалева: Если девочку научить впахивать, она пойдет по жизни, взвалив все на себя

22 Окт. 16:16 2018-10-23T16:16:56+03:00

На этот раз о своей финансовой философии нам рассказала популярная певица, многодетная мама и бизнесвумен Лариса Грибалева

Изменить размер текста: A A

Расспрашивать собеседника о финансах не принято, но в нашей рубрике «Чужой карман» мы решили отойти от правил и поговорить с известными белорусами о заработках.

«С деньгами всегда расставалась легко, а они так же легко возвращались»

- Мне вообще немного надо, хотя достаток в семье был с детства, - признается Лариса. - Я из семьи военных, у папы всегда был хороший паек. Помню, когда жили в Благовещенске-на-Амуре, дома постоянно были консервы, сгущенка, майонез, гречка - изобилие по тем временам. Хотя и пустые прилавки запомнились - в магазине, куда нас мама отправляла после школы, чтобы мы с сестрой себе сок на разлив купили. Ну а мы вместо него молочный коктейль пили… А еще помню булочки-косички за 17 копеек, которые мы всей компанией пятиклашек в Полоцке покупали. Если денег не хватало, брали одно мороженое на всех и лизали по кругу…

- А как свои первые деньги заработали, помните?

- В выпускном классе я уже подрабатывала хореографом в ансамбле, в котором сама же и занималась, - ставила сценические номера. Студенткой жила на стипендию, у мамы деньги старалась не брать. Уже на первом курсе Института культуры подрабатывала певицей в ресторане и в общаге слыла тем человеком, у которого всегда можно было занять до стипендии. Когда к подработкам добавилась работа в оркестре Михаила Финберга и в программе «Все нормально, мама!», съехала на съемную квартиру. С тех пор в материальном плане мне было очень комфортно. Легко расставалась с деньгами, а они так же легко ко мне приходили. При этом никогда не считала, что деньги можно взять в тумбочке или что жить можно за счет мужчины, удачно выйдя замуж. У нас и сейчас с мужем нет таких понятий, как «общий кошелек» - у кого деньги есть, тот и платит.

- Всегда легко расставалась с деньгами, а они так же легко возвращались, - поделилась с нами своей финансовой философией Лариса Грибалева. Фото: личный архив героя публикации

- А на широкую ногу жить умеете?

- Да я в принципе тот человек, у которого если деньги есть - их тут же может и не стать, - смеется Лариса. - Даже в студенчестве, когда я уже прилично зарабатывала, случалось варить «кашу дружбы»: если заканчиваются запасы, все достают остатки круп, сваливают в одну кастрюлю и варят такую кашу. Еще на случай голодовки был фокус в студенческой столовой: берешь котлетку и закапываешь ее в пюрешке. На кассе платишь только за пюрешку.

- А была какая-то мечта, на которую старательно копили?

- Нет. Я помню свою подружку из общаги, которой было принципиально купить брендовую вещь. Для меня если денег на что-то нет - ну и ладно. Я не тот человек, который обойдет сто магазинов в поисках выгодной цены или ради чего-то конкретного, как умеет делать моя мама. Захожу в магазин и покупаю то, что привлекло. Но при этом абсолютно не понимаю, что за миллионеры живут в нашей стране, - у нас слишком высокие цены! Гораздо приятнее делать покупки за границей, где даже одежду известных марок можно приобрести с 70-процентной скидкой. А вообще я выступаю против вещизма. Чем больше потребляем, тем больше производим. Губим планету. Учу дочь и сына быть более рациональными. Но Алисе сейчас 15, и ее буквально прет по поводу вещей - нужны бренды, айфоны…

Брендовые вещи – сумочки, часы, одежду – Лариса предпочитает покупать за границей, где чаще, чем в Беларуси, на них можно найти реальные скидки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В денежные приметы Лариса Грибалева особо не верит, но вот двухдолларовую купюру «на развод» в кошельке на всякий случай все же носит.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сумочку Gucci Лариса купила на распродаже в Милане за 400 евро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«На колготки и женские штучки женщина должна зарабатывать сама»

- Как получается сдерживать детские «хочу»?

- В нашей семье у всех разный подход к деньгам. Арсений (13-летний сын Ларисы. - Ред.) рассудительный: копит, четко понимает, что хочет. Сам себе гироскутер, телефон купил… Алиса может спустить все за раз. Но это ее история, из которой она сама должна сделать выводы. Я могу дать только совет… Но нет такого, чтобы кто-то топнул ножкой, сказал «хочу», а мы дали. Долго пыталась научить их зарабатывать, например, выполнив что-то по дому. Честно признаюсь: не прижилось. Сейчас у каждого есть карманные деньги на неделю. При этом на дополнительные расходы можем выдать еще - глупо думать, что 15-летней девушке нужны деньги только на пирожок. Там и лаки, и колготки, и другие женские штучки. Выделяю определенную сумму на эти расходы. Считаю, что женщина в принципе не должна ни у кого просить деньги на колготки.

- Будете культивировать у дочери идею, что на все в жизни нужно заработать самой, ни на кого не рассчитывая?

- Тонкий вопрос. Если научить девочку впахивать, она так и пойдет по жизни, взвалив все на свои плечи. Я такая же и часто думаю: «Лариса, оно тебе надо, зачем ты на себя это взвалила?» Это у нас семейное, по материнской линии. Мама все вечно контролирует, даже мытье посуды другим не доверяет! А потом: «Я так устаю». Поэтому в дочери стараюсь это не культивировать. Но приучать к тому, что все за нее в жизни должен сделать кто-то другой - тоже крайность. Стараюсь держать баланс и разбирать конкретные жизненные ситуации. Хочу, чтобы она выросла добрым, образованным, рассудительным человеком, личностью. Планы на жизнь, кстати, уже есть у обоих. Алиса хочет стать успешной актрисой. Сказала, будет жить в Америке и замуж выйдет только по любви, не за деньги. Сын планирует стать знаменитым теннисистом. Сама я, кстати, им свои желания тоже проговариваю: мама хочет домик у океана (смеется).

Телеведущая и певица призналась: "У каждого из моих детей отношения с финансами разные". И все же в отношение трат каждому из них старается привить рациональный подход. Фото: личный архив героя публикации

- Кто, по-вашему, должен содержать семью: мужчина или женщина?

- Я за классическую схему, в которой главная опора в семье - мужчина. Но опять же - без перекосов. Считаю, что каждая уважающая себя женщина должна иметь свой заработок, чтобы не отчитываться за каждую потраченную копейку. Я уважаю своего мужа, который, особо не афишируя, обеспечивает семью - он придумывает, конструирует и производит аттракционы. Это сложный бизнес, особенно учитывая, что изначально он профессиональный фотограф и оператор.

- А на будущее откладываете?

- Умные люди говорят: не держи яйца в одной корзине. Поэтому, будучи певицей, открыла когда-то ивент-агентство. А вообще, жизнь не научила меня запасаться. Хотя недавно думала: если останусь без денег, год по друзьям-знакомым еще точно протяну. Дадут и дом, и кров!

- Лариса, знаю, вы сейчас готовите юбилейный концерт в честь 45-летия - он состоится в «Прайм-холле» 30 ноября. На концертах в белорусском шоу-бизнесе удается заработать?

- Для меня грядущий концерт - не заработок, а праздник. Подготовкой к нему занимаюсь чуть ли не 24 часа в сутки, - рассказала нам Лариса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Удача, если получается выйти в ноль. Только аренда зала стоит 4000 долларов, плюс работа музыкантов, танцоров, техобслуживание, процент от продажи билетов… А сами билеты - по 25 - 60 рублей. Почему-то многие думают, что наши артисты зарабатывают баснословные гонорары. Мне всегда хочется спросить: а кто из вас хоть раз купил на меня билет? Большая часть концертов в столице - фактически пиар, который денег не приносит… Деньги зарабатываю на корпоративах и в своем агентстве. Так что для меня грядущий концерт - не заработок, а праздник, который хочется сделать незабываемым. Подготовкой к концерту занимаюсь чуть ли не 24 часа в сутки: я перфекционист, стараюсь, чтобы все понравилось зрителю. Обещаю - это будет модная и современная, совсем не нафталиновая история!

БЛИЦОПРОС

Каковы основные статьи доходов? - Доход от ивент-агентства, концертной деятельности, рекламы.

Сколько денег тратите в день? - Если бы я знала! Как-то с мужем хотели подсчитать, сколько тратим в месяц. Получилось, тратим больше, чем зарабатываем! Самые большие расходы - на содержание дома и машин.

Что на вас сейчас самое дорогое? - Сумочка Gucci и часы Chanel. Сумочку купила на распродаже в Милане за 400 евро. Часы - не помню за сколько.

Сколько денег у вас с собой в кошельке? - 530 рублей, 200 долларов, 5 евро и 2-долларовая купюра, чтобы деньги велись. Остальные - на карточке.

Какой самый дорогой подарок вам дарили? - Когда работала в программе «Все нормально, мама!», в качестве премии подарили машину - салатовую «Оку». Потом меня оштрафовали за то, что она стояла на газоне. Заплатила штраф и сказала мужу: «А теперь пойду сдавать на права».

Сколько стоит выступление Ларисы Грибалевой на корпоративе? - Гонорар – от $1000.