Лукашенко обсудил с секретарем Совбеза Узбекистана военно-техническое сотрудничество

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-23T14:44:01+03:00

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23 октября Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

- Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности, - сказал Александр Лукашенко, его слова приводит belta.by.

Президент отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Узбекистаном.

- Я постоянно об этом говорю и подчеркиваю это. Мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия, - подчеркнул Александр Лукашенко особую заслугу в этом лично президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. - Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком. Поэтому фон хороший для наших отношений, и хорошо, что у нас такие же отношения.

Один из разделов сотрудничества между странами - военно-техническое сотрудничество. Президент пообещал поделиться белорусским опытом и наработками в данной сфере, которые будут интересовать оборонный комплекс Узбекистана: начиная от подготовки кадров и заканчивая вооружением.

Визит секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана проходит с 22 по 25 октября. Программой пребывания Виктора Махмудова в Беларуси также предусмотрен ряд мероприятий, направленных на продвижение на узбекский рынок белорусских товаров и услуг военного назначения.