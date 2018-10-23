2018-10-23T15:33:37+03:00
Досуг

Андраник Мигранян: «Острые международные политические вызовы, могут привести к столкновениям государств»

В Минске и в Гродно пройдет встреча с известным российским историком и общественным деятелем
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Фото: format-a3.ruФото: format-a3.ru
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По приглашению медиаклуба «Формат-А3» в Беларусь приезжает известный российский историк, общественный деятель, профессор кафедры политологии Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Андраник Мигранян. Он примет участие в публичной встрече на тему «Политика: игра без правил?»

- В настоящий момент в мире с тревогой обсуждают острые международные политические вызовы, которые могут привести к прямым столкновениям государств. Но так ли это на самом деле? Безусловно, опасения обоснованы самим ходом истории международных отношений. За последние десятилетия, последовавшие вслед за окончанием Второй мировой войны, мир пережил три этапа своего развития, - считает Андраник Мигранян.

Первый, на его взгляд, - сосуществование двух соперничающих сверхдержав, СССР и США, обладающих ядерным оружием и находящихся в состоянии холодной войны. Второй - распад СССР и последовавший за ним переход к однополярному миру, в котором глобальным гегемоном становятся США. Гость клуба полагает, что в настоящее время мир существует в условиях третьего переходного этапа, когда одностороннее американское доминирование более невозможно, а вмешательство во внутренние дела других государств стало непозволительной роскошью даже для таких богатых стран, как США.

- При этом основные геополитические игроки не могут достичь баланса сил, вследствие чего в мире тут и там возникают региональные конфликты, растет общая политическая и военная напряженность, - подчеркивает профессор, рассуждая на тему сложившейся геополитической ситуации.

Что за политические игры разворачиваются сегодня? Какая Россия и какой Китай «нужны» США? Почему сегодня информация становится неким оружием, люди безоговорочно готовы верить фальшивым фактам? Какие новые тенденции отмечаете в современной геополитике?

Гость готов выслушать прямые откровенные вопросы и дать на них такие же прямые и откровенные ответы.

На встречу с известным историком и политологом приглашаются журналисты, публицисты, экономисты, общественные деятели, а также все, кто небезразличен к тому, что происходит в мире большой политики.

Где и когда: 30 октября в Минске в 14.00 в Доме дружбы (ул. Захарова, 28).

В Гродно встреча пройдет 31 октября в 15.00 в конференц-зале Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (ул. Ожешко, 22).

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация по телефонам: +375 17 327 18 54, +375 29 630 02 27.

А также по e-mail: best_format_a3@mail.ru

БУДЬ В КУРСЕ

Биография Андраника Миграняна: выпускник МГИМО, однокурсник министра иностранных делах России Сергея Лаврова и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, свой карьерный путь он начал ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. Затем занимал должность главного советника Комитета по международным отношениям Верховного Совета России, был членом Президентского совета и главным экспертом Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы России.

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