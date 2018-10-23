«Детям – палочки, папе – медиатор, а маме – полотенце». Вrainstorm на концерте исполняли все пожелания зрителей

23 Окт. 22:25 2018-10-23T22:25:18+03:00

Зрители передавали на сцену записки не с вопросами, а с просьбами. Музыканты исполнили все Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Латышские музыканты раздавали автографы прямо со сцены и читали просьбы, написанные на чеках

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В Prime Hall'е между песнями гораздо чаще звучало «дзякуй», чем «спасибо». В Минск приехала латышская группа Вrainstorm, чтобы представить новый альбом Wonderful day. Но звучало и много старых песен. Зал отлично знал слова и подпевал группе. Как и обещали в интервью «Комсомолке» накануне концерта, ребята здоровались и благодарили зал по-белорусски.

Вокалист группы Ренарс Кауперс — любитель пообщаться с публикойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей не было очень много, но песни зрители знали отличноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Звучали песни на русском, английском и латышском языкахФото: Святослав ЗОРКИЙ

– Сейчас нам очень важно услышать, как вы поете, – обратился к публике вокалист Ренарс Кауперс. – Ваш голос почти не слышен. А, и вы не слышите меня? Это какой-то ужас! Это все барабанщик – так громко играет, его не перекричать, хоть и дали мне вот инструмент (Ренарс показывает на микрофон – ред.).

На концертах группа часто отвечает на вопросы зрителей – записки музыкантам передают на сцену. А вместе с ними и диски, на которых Ренарс дружелюбно оставляет автографы и возвращает назад. Один вопрос, точнее просьбу, написали прямо на чеке. Об этом музыкант сразу сказал, но кто-то в толпе не понял юмора и решил, что Кауперсу передали чек за воду, которая стояла у музыкантов на сцене.

– Очень интересно, где вы были и что покупали. Хороший магазин? – пошутил Кауперс и прочитал записку, в которой просили поздравить Машу с днем рождения. Было сделано: на мотив Happy Birthday Машу поздравили.

В этот раз обошлось без флешмобов, но некоторые зрители принесли флаги ЛатвииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллеги по группе называют Ренарса главным говоруномФото: Святослав ЗОРКИЙ

Была и еще одна просьба – более необычная.

– Здравствуйте! У меня дома трое малолетних ваших поклонников ждут возвращения мамы с концерта, – передала запику Лена. – А можно для них сувениры из ваших рук? Календарик или часы Касперса, например. Обожаю вас!

Одна пара палочек улетела к зрителям, еще три – достались детям мамы-фанаткиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ренарс Кауперс говорит, что белорусы на концертах совсем не скупятся на эмоцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

В следующем году Brainstorm отметит тридцатилетие. В 1989 году пятеро школьных друзей решили объединиться и поиграть немногоФото: Святослав ЗОРКИЙ

На несколько песен все музыканты сменили черную одежду на блестящуюФото: Святослав ЗОРКИЙ

А потом все вернули назадФото: Святослав ЗОРКИЙ

Песню «Я так искал тебя» с группой спела ведущая радиостанции Unistar Катерина СамсоноваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Без слов музыканты стали приносить Ренарсу «сувениры»: барабанщик – две пары палочек, гитарист – медиатор.

– Знаете, разные подарки, это хорошо, но у кого есть дети, те меня поймут, – подошел к микрофону клавишник Марис Михельсонс. – Давайте третьему тоже палки, иначе будет очень серьезный конфликт в семье.

Марис Михельсонс — папа двоих детей. Он точно знает, что подарки у всех должны быть одинаковыеФото: Святослав ЗОРКИЙ

У Ренарса, кстати, три сына. 22-летние близнецы Эдгарс и Эмилс и семилетний АаронсФото: Святослав ЗОРКИЙ

Гитарист Янис Юбалтс — папа двух дочекФото: Святослав ЗОРКИЙ

– Значит, детям палочки, мужу медиатор – это важно. Чтобы на гитаре мог сыграть наши любимые песни. А маме – хорошее полотенце. А всем вместе – сет-лист с этого концерта, – передал в зал подарки Ренарс.

Ренарс эмоционально пелФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рассказывал истории и шутилФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раздавал автографы прямо на сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Автограф для Ольги просила дочка, которая стояла ближе к сцене. Ренарс расписался и рассказал, что обычно система работает в обратную сторону: автографы просят мамы для детейФото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске группа выступила вместе с двумя музыкантами из ШвецииФото: Святослав ЗОРКИЙ