На самом деле глютен - это не страшно. И еще 7 мифов о хлебе

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-24T17:00:54+03:00

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У хлеба неоднозначная репутация. С одной стороны, он всему голова и мы едим его каждый день, а с другой, считается, что от него толстеют, поэтому надо следить за количеством его потребления. Разбираемся с Инной Рожок, врачом-диетологом-нутрициологом: хлеб - зло или самый ценный продукт на столе?

Миф №1. Есть глютен нельзя

Больше пяти лет назад в Европе и США появилось движение с посылом «глютен - это смерть».

- Мне тоже было интересно, откуда пошел этот миф. Тема глютена появилась примерно с 2011 года, тогда же стали модными безглютеновые диеты, - говорит Инна Рожок. - Я задалась вопросом: почему? И выяснила: стартовой точкой стало исследование профессора гастроэнтерологии, в котором было написано, что глютенсодержащие продукты могут вызывать болезни пищеварительной системы даже у здоровых людей. Могут, но не обязательно вызывают! Миллионы людей, у которых иногда случались легкие расстройства пищеварения (со стулом, неприятные ощущения в кишечнике), незамедлительно диагностировали у себя непереносимость и перешли на безглютеновую диету. Так началась кампания по дискредитации глютена. Но ведь наши предки ели хлеб всегда!

Диетолог Инна Рожок уверяет: хлеб полезен, если правильно его выбрать и не есть слишком много.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А что на самом деле? Глютен - это клейковина (с латыни gluten переводится как «клей»). То есть это общее название растительных белков, которые содержатся в злаках - пшенице, ржи, ячмене и др. Он действительно может вызывать аллергию, но только у тех, кто болеет целиакией - генетически обусловленной непереносимостью продуктов, содержащих клейковину. Эта болезнь поражает тонкую кишку и у детей, и у взрослых.

- По данным многочисленных исследований, она есть лишь у 0,3 - 1% людей. Диагноз должен ставить врач. И для его подтверждения назначают ряд исследований, в том числе специальный анализ крови и биопсию двенадцатиперстной кишки, которая позволяет найти характерные для целиакии изменения слизистой кишечника и составить полную гистологическую картину.

Если целиакии нет, но проблема есть, человеку нужно в первую очередь проанализировать свой рацион.

- Есть много факторов, которые отрицательно влияют на ЖКТ. У большинства людей есть мнимая непереносимость продуктов с зерновыми - печенья, хлеба, соусов, булочек. Чаще всего проблема не в глютене, а в трансжирах и сахарах.

В США практически в каждом магазине рядом со стойкой продуктов для диабетиков есть стойка с безглютеновыми продуктами - хлебом без глютена, супами без глютена, соусами без глютена, мукой без глютена, кашами без глютена… Интересно, что же там осталось, если глютен (растительный белок), который должен входить в состав зерен пшеницы, извлекли? Для здорового человека такая еда вряд ли полезна.

Миф №2. В хлебе мало белка, одни углеводы

- В Беларуси продается хлеб, в составе которого 26 граммов белка. Мы удивились: как это может быть, если в крупе только 12 граммов? Позвонили на хлебозавод и попросили технолога объяснить, как они этого добились. Оказалось, что они специально добавляют в рецептуру очищенную от углеводов клейковину, повышая содержание белка.

Такие сорта хлеба подходят для всех, и особенно для больных сахарным диабетом. Растительный белок сам по себе полезен, это источник ряда аминокислот, витаминов (в первую очередь группы В), микро- и макроэлементов. Кроме того, углеводная составляющая снижается, а белка в нем в несколько раз больше, чем в обычном хлебе. Для диабетиков это важно.

Миф №3. Дрожжевой хлеб опасен

- Безусловно, существует бездрожжевой хлеб вроде питы и мацы, который готовят из муки и воды, но мы говорим о привычном нам традиционном хлебе, - говорит Инна Рожок. - Что такое дрожжи? Промышленные хлебопекарные дрожжи - чистая культура, выведенная и тщательно проверенная учеными для оптимального процесса брожения. У них четко заданы свойства, все знают, как они себя ведут. Но ведь для того, чтобы поднялся бездрожжевой хлеб, должны пройти какие-то процессы. Как правило, этого достигают с помощью закваски.

А что такое закваска? Те же самые дрожжи, только дикие: закваска - это дрожжевые клетки и молочнокислые бактерии, которые нашли для размножения удобную и благоприятную среду. Обычно хлебопекарные дрожжи размножаются при температуре 25°C, а брожение начинается при 30°C.

Так что лучше: контролируемые дрожжи с известным алгоритмом поведения или дикие? Есть миф, что если мы едим такой хлеб, то дрожжи попадают в организм, в кровь, и человек начинает болеть. Это не совсем так. Попасть в организм после выпекания дрожжи не могут: они способны выдержать максимум 50 - 65 градусов, а температура мякиша хлеба в печи - 98. У этого мифа просто нет научного основания.

Миф №4. Светлый хлеб вреднее темного

- У черного хлеба может быть разное происхождение. Не обращайте внимания на цвет, темный тоже может быть пшеничным. Смотрите на муку и объем клетчатки в порции. Выбирайте цельнозерновой или хлеб из муки грубого помола - тот, где сохранена польза самого зерна.

В хлебе, который испекли из муки высшего сорта, низкая ценность. Все самое полезное содержится в оболочке и зародыше зерна - минералы (магний, селен, цинк, натрий, хлор, марганец, кремний, йод, калий), клетчатка, витамины группы B, а также E и PP. Чтобы смолоть муку высшего сорта, зерно шлифуют, и эти части уходят в отруб - она становится светлой, а изделия - красивыми, пышными. Остаются только углеводы в виде крахмала, содержащиеся в эндосперме зернышек. От них большой пользы нет, да и клейковины остается немного.

Важное уточнение: «многозерновой» хлеб или улучшенная мука «8 злаков» - это не обязательно цельная. Ищите на упаковке слова «цельный», «цельнозерновой», обращайте внимание на то, чтобы они стояли на первом месте. А если зерно «цельное проращенное», это вообще отлично.

Миф №5. Теплый хлеб и свежий есть нельзя

- Он переваривается сложнее, это правда, - коротко замечает Инна Рожок. - Но его нельзя назвать неполезным, просто труднее дается пищеварительной системе. Сухой хлеб лучше усваивается.

Миф №6. Можно есть заплесневелый хлеб, нужно только обрезать плесень

- Это очень вредно. Плесень - это микроорганизмы, которые могут вызвать серьезные нарушения в работе кишечника. Несмотря на то, что мы избавились от внешних признаков появления плесени, опасность остается на продукте в целом. Производители рекомендуют такой хлеб утилизировать. Если был превышен срок хранения - все. А если хлеб просто высох, но срок годности не прошел, тогда все в порядке.

Миф №7. В хлебцах меньше калорий, чем в хлебе

- С точки зрения калорий, и хлеб, и лаваш, и хлебцы практически одинаковы. Но с точки зрения ценности, хлебцы лучше: как правило, их готовят из грубой муки, это более здоровая альтернатива.

Миф №8. Нельзя заедать хлебом макароны и картошку

- Это не вредно. Хлеб, макароны, картофель - это продукты с преобладанием углеводов, и все зависит от съедаемого за один раз количества, - говорит Инна Рожок. - Организму все равно, в каком виде поступают белки, жиры и углеводы. Есть с хлебом - это выбор человека. Следит за весом и успевает потратить эти калории? Никаких проблем нет. Хлеб - довольно калорийный продукт, как правило больше 200 ккал, поэтому кусочка в 200 граммов за раз будет многовато, но ломтик в 30 граммов даже с картошкой - нормально. А полностью исключать хлеб из рациона - большая ошибка. Нужно просто научиться его выбирать.

СПРАВКА «КП»

Инна Рожок - врач-диетолог-нутрициолог. С отличием закончила Минский мединститут, получила специализацию и медицинскую лицензию по диетологии и фитотерапии в БелМАПО. В 2015 году посетила обучающий семинар по современным тенденциям в области питания в Лос-Анжелесе с участием профессора UCLA Девида Хибера и лауреата Нобелевской премии Луи Игнарро. С 2018 года член Национального общества диетологов России. Стаж работы - 20 лет. Автор книги «Похудеть. Советы профессионала», которая выдержала четыре издания.