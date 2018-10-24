Средняя зарплата в сентябре снизилась вопреки ожиданиям правительства

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-24T17:00:15+03:00

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В сентябре, по данным Белстата, белорусы в среднем заработали по 963 руб. 60 коп. Это на 13 руб. 90 коп. меньше августовской зарплаты (тогда в расчетниках значилась цифра в 987 руб. 50 коп.). К слову, это первое снижение средней зарплаты с апреля этого года.

Любопытно, что буквально на прошлой неделе премьер-министр Сергей Румас в докладе президенту рассказывал, что в сентябре, по предварительным подсчетам правительства, средняя зарплата наконец-то доберется до долгожданных 1000 рублей. Когда стало известно, что официальные данные разошлись с ожиданиями чиновников, премьер-министр созвал специальное совещание по ситуации с зарплатами.

- Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа, - цитирует Сергея Румаса пресс-служба правительства. - Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов государственного управления целевая задача по средней зарплате является приоритетной.

Возможно, на самом деле серьезных поводов для беспокойства и нет. Каждый год сентябрьская зарплата оказывается чуть ниже августовской, потому что в конце лета заработки в сельском хозяйстве заметно увеличиваются из-за сбора урожая. К примеру, сентябрьская зарплата в сфере растениеводства по сравнению с августовской снизилась на 57 рублей (до 736 руб.). Так что нынешний спад вполне может оказаться сезонным.

Тем не менее премьер-министр отметил и положительную тенденцию: зарплаты бюджетников увеличились на 3,6% и составляют теперь в среднем 746 рублей. Напомним, что с 1 сентября правительство повысило зарплаты некоторым работникам образования и здравоохранения. В итоге средние заработки в сфере образования выросли на 41 руб. 70 коп. (до 658 руб. 50 коп.), а в сфере здравоохранения - на 31 руб. 90 коп. (до 773 руб.). А с 1 октября выросла еще и тарифная ставка первого разряда, от которой зависят зарплаты бюджетников. Но как это повлияло на средние зарплаты, мы узнаем только в ноябре.

Кто в Беларуси зарабатывает больше и меньше всехФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь точно: президент подписал указ о повышении пенсий

Выплаты для пенсионеров с 1 ноября увеличатся в среднем на 5,6%. Об этом повышении еще на прошлой неделе говорили премьер-министр Сергей Румас и министр труда Ирина Костевич, но соответствующий указ глава государства подписал только во вторник. В результате средняя пенсия по возрасту увеличится до 393 руб. 96 коп. (сейчас она составляет 388 руб. 10 коп.).

- Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров - его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат, - подчеркивают в Минтруда.

Кстати, это уже третье увеличение пенсий за этот год. Предыдущие перерасчеты были в мае и августе.