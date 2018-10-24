2018-10-24T22:59:19+03:00
Общество

«За время его работы город преобразился». Жодинцы обсуждают работу председателя горисполкома, которого подозревают в коррупции

56-летний Юрий Шарый возглавил горисполком с октября 2016-го, а до этого он был первым зампредом
Алеся ДОБЫШ
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Председателя подозревают в преступлении коррупционной направленности. Фото:mpravda.byПредседателя подозревают в преступлении коррупционной направленности. Фото:mpravda.by
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя по подозрению в коррупции. Основанием стали материалы Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

В соцсетях местные жители активно обсуждают задержание чиновника. Многие жодинцы горячо вступаются за председателя и говорят, что с его появлением город преобразился.

Инженер-технолог из частной компании Антон рассказывает, что родился и вырос в Жодино - город стал меняться только несколько лет назад.

- Лет пять назад стал жить в Смолевичах, но строюсь в Жодино. И родители живут в Жодино. Поэтому каждую неделю бываю в городе. За все время, начиная с моей сознательной жизни, в Жодино поставили памятник, открыли музей - вот и все. Новый председатель у нас недавно, но за два годы его работы город преобразился: появился и фонтан, и детская площадка в парке, да и в парк можно с детьми сходить, хотя в двухтысячных годах там реально было страшно. Дороги ремонтируют, в том числе на окраине города.

Другие местные жители не видят в этом серьезных достижений и считают, что председатель просто выполнял свою работу.

В начале октября на сайте mlyn.by вышло интервью с Юрием Шарым. Так, он рассказывал, что 35% дохода городского бюджета формирует частный бизнес.

- И мы стараемся, чтобы эта доля росла. Иногда руководители шутят: мол, так умеете уговаривать, что хотим сами деньги дать. Самое главное - отчитаться за каждую потраченную копейку перед людьми. Предприниматели создали две красивые зоны отдыха, потратив на это больше 120 тысяч долларов за два года. Просто молодцы! Денег всегда не хватает. Но когда стремишься делать что-то хорошее, они удивительным образом находятся.

Там же у него попросили прокомментировать утверждение, что якобы Жодинское ЖКХ закупает слишком много цветов…

- (Смеется.) … и что мэр очень любит розы, а сын их поставляет? Так вот обязательно напишите: в этом году мы больше 100 тысяч цветов посадили, из них - 18 тысяч роз. Их городу частник передал безвозмездно при содействии генерального директора РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию». Ну не буду же дискутировать на эту тему, когда и так все прозрачно и очевидно!

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