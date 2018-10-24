Дудинский станет Драконом

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-24T12:28:12+03:00

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Интрига в том, что главную роль Ланселота в спектакле играет известный телеведущий и музыкант Денис Дудинский.

О новом для себя опыте мы поговорили с новоиспеченным театральным актером.

- Денис, легко ли быть Ланселотом?

- Скажу честно: до этого я никогда не играл в театре, если не считать студенческих постановок. На одном из светских мероприятий режиссер Владимир Ушаков предложил сыграть в «Драконе», и я легкомысленно согласился. И только когда мне сказали, что уже через неделю начнутся читки, я призадумался. Актерского образования у меня нет, и поэтому поначалу было дискомфортно. Но, к счастью, каждый, кто задействован в спектакле, пытался мне что-нибудь объяснить и рассказать. Владимир Ушаков постоянно спрашивал - тебе удобно? В общем, актерские курсы я прошел экстерном во время репетиций. Были моменты, когда режиссер останавливал репетицию и спрашивал, почему мой герой так сказал или почему я так сделал? Таким образом он заставлял меня думать, вживаться в образ. Сейчас я считаю, что такая школа даже полезна телеведущим, я бы всех отправлял в живую театральную труппу на практику.

- Пересматривал ли фильм «Убить дракона», чтобы лучше понять роль?

- Я его хорошо знаю с детства. Но автор сценария Григорий Горин и режиссер Марк Захаров довольно далеко ушли от пьесы Евгения Шварца. У нас все немного по-другому, да и конец будет не как в фильме. Захаров приводит к мысли, что человек, победивший дракона, сам становится немного драконом. А у нас после свержения дракона народ задается вопросом: так кому теперь вести девушек? «Вы теперь свободные люди, не нужно этого делать». «Нет, погодите, у нас уже все отлажено, так не пойдет»…

- То есть сатира Шварца современна и сейчас?

- Конечно! В каждом из нас живет множество драконов, которые проявляют себя ежедневно - в общественном транспорте, в магазине, в офисе. Кому-то с ними комфортно жить, а кто-то борется, пытаясь убить в себе дракона. Так что не обязательно вкладывать в смысл пьесы политический подтекст.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

27 октября / КЗ "Минск" (малый зал) / 19.00

тел. (29) 677-36-39, (17) 327-18-10.